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|Минобразования Афганистана запретило вузам допускать девушек до вступительных экзаменов
00:47 29.01.2023
Министерство высшего образования Афганистана, находящееся под управлением талибов (организация запрещена в России), приказало частным университетам страны не допускать девушек до вступительных испытаний в следующем месяце. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что вузам северных провинций государства, где с конца февраля будут проходить экзамены, министерство адресовало письмо с соответствующим требованием.
При этом, по данным агентства, не соблюдающие правила университеты привлекут к ответственности.
Ранее писательница Джоан Роулинг сделала большое пожертвование для женщин Афганистана после того, как США и Великобритания вывели войска из Кабула.
По словам правозащитницы Хелен Кеннеди, она нуждалась в деньгах для спасения женщин-адвокатов и их семей, приговоренных к смерти талибами. Писательница и ряд других известных деятелей пришли ей на помощь.