Минобразования Афганистана запретило вузам допускать девушек до вступительных экзаменов

00:47 29.01.2023

Министерство высшего образования Афганистана, находящееся под управлением талибов (организация запрещена в России), приказало частным университетам страны не допускать девушек до вступительных испытаний в следующем месяце. Об этом пишет Reuters.



Отмечается, что вузам северных провинций государства, где с конца февраля будут проходить экзамены, министерство адресовало письмо с соответствующим требованием.



При этом, по данным агентства, не соблюдающие правила университеты привлекут к ответственности.



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