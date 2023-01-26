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"Туран" - это просто "утопия", - Манас Осмонов
00:58 29.01.2023

Apta.kg: "Туран" - это просто "утопия"

С началом конфликта России с Украиной, некоторые заинтересованные лица распространяют идеологию пантюркизма, которая уже давно покрылась пылью. Издание Apta.kg опубликовало обзор журналиста-публициста Манаса Осмона, где говорится, что такая нездоровая идеология на руку только Турции, но никак не самим странам Центральной Азии.

"Европейцы безуспешно пытаются создать турецкий союз. Для этого на Украине создали батальон "Туран" и назначили его главой кыргызского джигита. Это лишь ловушка от крупных государств. Страны Центральной Азии не должны быть раздавлены противостоянием держав. "Туран" - это просто "утопия". Даже если она [идеология] будет реализована, наши руки и ноги будут связаны", - поделился Манас Осмон.

Он добавил, что это может привести к тому, что в следующем веке начнется противостояние между странами Центральной Азии.

Источник - Apta.kg
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