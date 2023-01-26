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Пепел Угледара. Трагедия русских Украины - бездарно упущенное время, - Дмитрий Ольшанский
01:06 29.01.2023

Писатель и публицист Дмитрий Ольшанский в своем Telegram-канале "Комиссар исчезает" рассуждает, в чем принципиальное отличие взглядов русских и украинцев на Донбасс.

"Смотрю кадры из Угледара.

Ужасное ощущение, чего уж там.

Понимаете, разница между двумя сторонами конфликта состоит в том, что Украина воюет за то, чтобы уйти, а Россия - за то, чтобы остаться.

Тарасу Гестапенко наплевать, что дальше будет, и что уже сейчас происходит с Донбассом.

Потому что это неправильная кацапская земля, на которой живут плохие, неисправимые полукацапы, всегда мешавшие истинным козакам вступать в НАТО, внедрять мову и что там еще они хотели делать.

Поэтому даже если в результате происходящих событий там не останется ни одного целого дома и ни одного живого человека - Украина вообще ничего не теряет.

Уже понятно, что украинская идея в 21 веке состоит в том, чтобы жить в Лондоне, в Канаде, в Германии, в Австралии, словом, по всему миру, ну, и еще немножко во Львове или в Черновцах, а все то, что сильно восточнее - использовать просто как фронтир, как вечную линию фронта, за поддержание которой западный мир и будет позволять украинцам свободно расселяться по всему Западу, а также и кормить святой Львов.

И горящий Угледар - это и есть тот способ заработка и, шире, способ социальной реализации в глобальном мире, который Украина для себя выбрала.

Кто-то зарабатывает на нефти, кто-то мастерит разные гаджеты, а кто-то ведет крестовый поход против Мордора, разделение труда.

Им именно это и нужно, и ровно поэтому они отказывались от всех компромиссов, которые им миллион раз были предложены.

Что им те компромиссы, если можно поджечь Угледар и в награду поехать в Торонто?

Но мы-то, мы-то как соотносимся с этим специфическим бизнесом?

Ведь наша задача - чтобы любой такой Угледар, Соледар etc. мирно жил себе, освобожденный, в составе России, а не разделил судьбу Чернобыльской зоны.

И выгодный нам, а не Украине конфликт должен был происходить по линии Первой мировой войны, чтобы у них там, во Львове, происходила сшибка „света и тьмы" (безотносительно того, кто есть кто и для кого), а на Донбассе был бы мирный русский тыл.

Но получается так, что России навязано сражение (и, следовательно, разрушение) там, где ее находится ее земля, где живут ее люди, и куда мы должны приносить спокойствие и порядок.

Для меня это огромная трагедия.

Почему так получилось - понятно (и это очень банально).

Медведчук, братские народы, партнеры, переговоры, союзные силы, Минск, Меркель, Олланд, Макрон, Эрдоган, Абрамович, федерализация, урегулирование, жесты доброй воли и далее, далее, далее.

Или, переводя на язык предельной ясности, - бездарно упущенное время".

Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674943560


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