Пепел Угледара. Трагедия русских Украины - бездарно упущенное время, - Дмитрий Ольшанский

01:06 29.01.2023

Писатель и публицист Дмитрий Ольшанский в своем Telegram-канале "Комиссар исчезает" рассуждает, в чем принципиальное отличие взглядов русских и украинцев на Донбасс.



"Смотрю кадры из Угледара.



Ужасное ощущение, чего уж там.



Понимаете, разница между двумя сторонами конфликта состоит в том, что Украина воюет за то, чтобы уйти, а Россия - за то, чтобы остаться.



Тарасу Гестапенко наплевать, что дальше будет, и что уже сейчас происходит с Донбассом.



Потому что это неправильная кацапская земля, на которой живут плохие, неисправимые полукацапы, всегда мешавшие истинным козакам вступать в НАТО, внедрять мову и что там еще они хотели делать.



Поэтому даже если в результате происходящих событий там не останется ни одного целого дома и ни одного живого человека - Украина вообще ничего не теряет.



Уже понятно, что украинская идея в 21 веке состоит в том, чтобы жить в Лондоне, в Канаде, в Германии, в Австралии, словом, по всему миру, ну, и еще немножко во Львове или в Черновцах, а все то, что сильно восточнее - использовать просто как фронтир, как вечную линию фронта, за поддержание которой западный мир и будет позволять украинцам свободно расселяться по всему Западу, а также и кормить святой Львов.



И горящий Угледар - это и есть тот способ заработка и, шире, способ социальной реализации в глобальном мире, который Украина для себя выбрала.



Кто-то зарабатывает на нефти, кто-то мастерит разные гаджеты, а кто-то ведет крестовый поход против Мордора, разделение труда.



Им именно это и нужно, и ровно поэтому они отказывались от всех компромиссов, которые им миллион раз были предложены.



Что им те компромиссы, если можно поджечь Угледар и в награду поехать в Торонто?



Но мы-то, мы-то как соотносимся с этим специфическим бизнесом?



Ведь наша задача - чтобы любой такой Угледар, Соледар etc. мирно жил себе, освобожденный, в составе России, а не разделил судьбу Чернобыльской зоны.



И выгодный нам, а не Украине конфликт должен был происходить по линии Первой мировой войны, чтобы у них там, во Львове, происходила сшибка „света и тьмы" (безотносительно того, кто есть кто и для кого), а на Донбассе был бы мирный русский тыл.



Но получается так, что России навязано сражение (и, следовательно, разрушение) там, где ее находится ее земля, где живут ее люди, и куда мы должны приносить спокойствие и порядок.



Для меня это огромная трагедия.



Почему так получилось - понятно (и это очень банально).



Медведчук, братские народы, партнеры, переговоры, союзные силы, Минск, Меркель, Олланд, Макрон, Эрдоган, Абрамович, федерализация, урегулирование, жесты доброй воли и далее, далее, далее.



Или, переводя на язык предельной ясности, - бездарно упущенное время".