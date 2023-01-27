Зов предков. Испанский футболист Хорди Амат стал королем индонезийского острова Сиау

09:06 29.01.2023

Экс-футболист из Испании стал королем одного из крупнейших архипелагов мира



Испанский футболист Хорди Амат стал королем индонезийского острова Сиау. Это один из крупнейших архипелагов в мире. Об этом рассказал телеканал TV3.



Спортсмен выступал за клубы "Райо Вальекано", "Эспаньола" и "Бетиса". Играл на позиции защитника. Выступал за юношескую сборную Испании. А в прошлом году провел четыре матча за сборную Индонезии.



Хорди Ахмат рассказал в интервью, что о его королевском происхождении ему говорила бабушка. Но в детстве н считал это сказкой. Он до сих пор не может до конца поверить, что стал королем. Но при этом 30-летний мужчина строит планы на проведение экономических реформ на острове. Он подчеркнул, что хочет работать на благо людей.



Авторы: АЛЕКСАНДР ВЫШЕСЛАВСКИЙ