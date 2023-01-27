 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.01.2023
11:38  Разинув хаб хлебалом. Турция торопится заработать на российском газе, - "Взгляд"
11:22  Смогут ли США выдавить Китай из... Африки, - Л.Савин
10:37  Когда правительствоKZ возьмется за яйца, - Сапа Мекебаев
10:34  Узбекистанец Сайфулло Саипов признан виновным по делу о теракте в Нью-Йорке
10:32  "У Вашингтона не получилось": 50 лет назад закончилась война во Вьетнаме
10:28  Войны в Центральной Азии – от А до В, - Р.Бурнашев
10:27  Узбекистан. Фальшь "народной конституции", - Сергей Кожемякин

10:14  Турция и НАТО: скандинавское обострение
10:07  "Миролюбивые" интервенции США, - Леонид Савин
09:55  Израильские дроны бомбят военные заводы в Тебризе, Исфахане и др. городах. Израиль начал СВО против Ирана
09:11  Россию ждет новый ценовой потолок на нефтепродукты: как он будет работать, - МК
09:06  Зов предков. Испанский футболист Хорди Амат стал королем индонезийского острова Сиау
09:05  Схватка Ирана с Азербайджаном влияет на интересы России, - Геворг Мирзаян
01:06  Пепел Угледара. Трагедия русских Украины - бездарно упущенное время, - Дмитрий Ольшанский
00:58  "Туран" - это просто "утопия", - Манас Осмонов
00:47  Минобразования Афганистана запретило вузам допускать девушек до вступительных экзаменов
00:44  Пекин прибирает к рукам страны Центральной Азии, - Александр Храмчихин
Суббота, 28.01.2023
18:49  В упорнейшей борьбе. Белоруска Соболенко обыграла казахстанку Рыбакину в финале Australian Open
17:30  НАТОвский генерал Петр Павел избран президентом Чехии
10:55  Поворот России на Восток и "газовый союз", - А.Бурханов
10:52  Глобализм против суверенитетов - главное противоречие современности, - В.Павленко
10:46  Казахстан начал переговоры о строительстве АЭС с Францией. Лишь бы не с Россией
08:29  Героизация нацизма как оружие информационной войны, - Г.Грабаускас
07:39  Реактуализация Данилевского: 2022 год в повестке "России и Европы", - Вардан Багдасарян
07:19  Житейская история. Латышская семья, спасая детей от изъятия, прорвалась на авто из Швеции в Россию, - МК
00:50  Взрыв у синагоги в Иерусалиме - 7 погибших, 10 раненых
00:44  Поражение США во Вьетнаме имеет отношение к Украине, - Е.Крутиков
00:19  Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО, - Вадим Трухачев
00:16  Каким будет новый мир, - Владислав Исаев
00:13  К борьбе за демократию в Афганистане хотят привлечь умеренных талибов, - А.Серенко
00:05  Дергать тигра за усы: для чего американцы вновь злят Китай
00:01  Сестра Ким Чен Ына пообещала, что КНДР всегда будет "в одном окопе" с Россией
Пятница, 27.01.2023
21:56  В Ташкенте задержаны директор и главный редактор издания Human.uz
19:56  Писатель майор Захар Прилепин пошел на войну во главе подразделения Росспецназа
19:44  Коран сожгли теперь и в датском Копенгагене. Публично и под охраной полиции
19:37  Четыре Украины, - Николай Сорокин
16:35  Юлю Тимошенко примерно накажут за дезертирство с Украины в Дубай
16:28  КазПравительство грозит составить проскрипционные списки олигархов. Имени Кулибаева?
15:30  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил чин генерала армии
14:46  FP: ЕС одобрил употребление в пищу мучных червей и сверчков
14:40  Эпоха "всемогущего зеленого" уходит. Юань против доллара, - Юрий Алексеев
14:34  В поисках утраченного смысла. Очередная Казреформа системы образования, - Нургали Рахманов
14:27  Принципы КазМеритократии. Ранее сидевший за провоцирование бунта вице-минэнерго Карагаев стал 1-м замакима мятежной области
14:23  Экономическое развитие России блокируется олигархами – нужна национализация, - В.Катасонов
13:50  Песков прокомментировал ужесточение норм для въезда в Казахстан
13:47  КазВласти обнародуют "Список лиц, получающих иностранное финансирование"
12:20  Здание Кыргызского Нацуниверситета находится в залоге у южнокорейской компании. Как выяснилось
12:17  "Тенгрианка" Гулзат Аалиева, обвиняемая в разжигании межрелигиозной вражды, оправдана Бишкекским судом
11:02  Уральские промышленники объявили награду за уничтожение "Леопардов" и "Абрамсов"
10:38  Турция и НАТО: Уйти нельзя остаться, - СП
10:24  Билл Гейтс назвал украинское правительство одним из худших в мире
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зов предков. Испанский футболист Хорди Амат стал королем индонезийского острова Сиау
09:06 29.01.2023

Экс-футболист из Испании стал королем одного из крупнейших архипелагов мира

Испанский футболист Хорди Амат стал королем индонезийского острова Сиау. Это один из крупнейших архипелагов в мире. Об этом рассказал телеканал TV3.

Спортсмен выступал за клубы "Райо Вальекано", "Эспаньола" и "Бетиса". Играл на позиции защитника. Выступал за юношескую сборную Испании. А в прошлом году провел четыре матча за сборную Индонезии.

Хорди Ахмат рассказал в интервью, что о его королевском происхождении ему говорила бабушка. Но в детстве н считал это сказкой. Он до сих пор не может до конца поверить, что стал королем. Но при этом 30-летний мужчина строит планы на проведение экономических реформ на острове. Он подчеркнул, что хочет работать на благо людей.

Авторы: АЛЕКСАНДР ВЫШЕСЛАВСКИЙ

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674972360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев избран Председателем Сената
- Маулен Ашимбаев: "Законотворческий процесс не должен останавливаться до избрания нового состава Мажилиса"
- Улучшение качества интернета, открытие технохабов и расширение проактивных госуслуг
- Свыше 100 новых спорткомплексов, 87 млрд тг на детские секции
- Единые "правила игры" в госзакупках и на общем рынке электроэнергии Евразийского союза утвердили на Совете ЕЭК
- Аким Алматы встретился с жителями Ауэзовского района
- Кадровые перестановки
- Транзитное братство
- Министр энергетики РК встретился с представителями французской компании EDF по вопросам двухстороннего сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  