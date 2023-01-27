Россию ждет новый ценовой потолок на нефтепродукты: как он будет работать, - МК

09:11 29.01.2023

Эксперты назвали финансовые последствия



Евросоюз предварительно определился с уровнем потолка (предельных цен) на российские нефтепродукты, который должен заработать с 5 февраля. В направленном на согласование участникам ЕС предложении потолок должен составить $100 за баррель дизельного топлива и $45 за баррель мазута. Хотя вводимые ограничения способны навредить самим инициаторам, поскольку государства континента в значительной степени зависят от горючего из нашей страны, финансовые потери отечественной топливной отрасли и национального бюджета также рискуют оказаться весьма заметными.



Эксперты назвали финансовые последствия

Рекомендованный Еврокомиссией участникам союза ценовой потолок на российские нефтепродукты разработан в Вашингтоне. На минувшей неделе Минфин США предложил ограничивать стоимость нашего горючего по двум значениям в зависимости от его категории: для топлива, которое обычно торгуется с надбавкой к нефти - это дизель или бензин, и для продуктов, продаваемых со скидкой к "черному золоту" - это мазут.



В последние несколько лет наша страна уверенно входила в тройку мировых лидеров по производству нефтепродуктов, уступая только Китаю и США. В то же время, по собственному потребления горючего мы занимали всего лишь шестое место в мире и экспортировали примерно половину готового топлива. В 2022 году российские профильные ведомства отказались от практики публикации сведений о зарубежных поставках энергоресурсов, а в 2021-м отечественные производители отправили за границу 137 млн тонн нефтепродуктов, из которых примерно 77 млн тонн пришлось на светлые сорта (дизель, бензин и керосин), и около 60 млн тонн - на темные (мазут, газойль, битум). Суммарная выручка нашей страны от импорта горючего тогда составила $70 млрд. Практически все топливо (почти 90%) ушло тогда в западные страны. Впрочем, в прошлом году ситуация, судя по всему, начала меняться. Российские компании примерно вдвое нарастили поставки на Ближний Восток и в Азию: с января по сентябрь ежедневный экспорт топлива в дружественные страны, не вводившие санкции против России, вырос с 820 тыс до 1,42 млн баррелей (из совокупных зарубежных поставок, оцениваемых в 2,5 млн "бочек").



В связи с этим, как считает британская Financial Times, "потолок" цен на российские нефтепродукты рикошетом ударит по самим европейским государствам. В отличие от ситуации в торговле нефтью, где существует множество игроков, способных заменить Россию, на рынке готового топлива, в связи с ограниченным предложением, Европе будет непросто восполнить возникающий дефицит. В частности, страны континента ежедневно потребляют около 6,4 млн баррелей дизеля, в то время как их суммарное производство на континенте составляет всего 5 млн "бочек", а остальное - импорт. Половина зарубежных закупок европейцев приходилось на Россию.



Определенные надежды Евросоюз возлагал на Кувейт, который в начале 2023 года пообещал в пять раз нарастить экспорт дизеля участникам ЕС. Однако в настоящее время ближневосточная страна продает европейцам лишь 10 тыс баррелей в сутки, поэтому даже пятикратное увеличение поставок не позволит заместить грозящую выпасть российскую долю. Кроме того, на фоне возобновления пассажирского авиасообщения после пандемии коронавируса, многие европейские нефтеперерабатывающие заводы переключились с дизеля на производство авиационного горючего, что усугубляет ситуацию с топливным снабжением Европы.



Россия подготовила жесткий ответ на энергетические санкции Запада: "потолок" будет своим



С одной стороны, рассматриваемые ЕС и США санкции в отношении нефтепродуктов выглядят вполне приемлемыми для России. "Предложенные пороговые цены отсечения суммарно предусматривают "внутреннюю премию" к тем значениям, которые должны были бы получаться при прямом применении ценовых дифференциалов для российских светлых и темных нефтепродуктов, которые они традиционно имели к котировкам барреля нефти, - считает руководитель управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров. - Иными словами, ЕС не настолько решительно готов отказаться от российского горючего, как делает это в отношении нефти, что может быть обусловлено более сложной логистикой и более критическими зависимостями. Замещать нефть легче, ведь ее рынок единообразен. Тем не менее, по мере настройки собственной перерабатывающей отрасли, при необходимости ЕС сможет пойти на ужесточение уровней ценовых потолков".



Между тем, и на азиатском рынке, куда отечественные компании собираются перекинуть топливные потоки, по мнению руководителя Центра развития энергетики Кирилла Мельникова, может оказаться не все просто. Оперативно наладить экспорт горючего, сравнимый по объемам с нынешними поставками в Европу, вряд ли получится из-за нехватки танкерного флота. Кроме того, покупатели из Азии также могут настаивать на предоставлении дисконта для подсанкционных нефтепродуктов из России. "Все это означает новые потери объемов экспорта и рост дефицита бюджета. Уже по нефти уровень доходов, установленный правительством для бюджета (8 трлн рублей за год после перечислений налогов), окажется гораздо ниже - недостача рискует составить 2-3 трлн рублей. Если добавить потери по нефтепродуктам, то в 2024 году правительству придется секвестировать бюджет и сокращать наиболее затратные статьи", - предупреждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



Авторы: НИКОЛАЙ МАКЕЕВ