Израильские дроны бомбят военные заводы в Тебризе, Исфахане и др. городах. Израиль начал СВО против Ирана

09:55 29.01.2023

Al Arabia заявляет о начале военной операции Израиля в Иране

Александр Сергеев



Израиль, согласно неподтвержденным данным, приступил к проведению военной специальной операции в отношении Ирана ночью 29 января. Об этом сообщает издание Al Arabia со ссылкой на неназванные израильские СМИ.



"Израильские СМИ сообщили об операции внутри Ирана, связывая ее сроки с визитом главы ЦРУ в Тель-Авив", - уточняется в публикации журналистов.



Официального подтверждения со стороны Израиля о начале спецоперации против Ирана сейчас нет.



В Al Arabia обратили внимание, что израильские беспилотники нанесли удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде. Подробностей об ударах по ряду объектов в Иране нет.



Предварительно, целью Израиля может быть ликвидация военной инфраструктуры Ирана.



Подчеркивается, что Иерусалим о начале каких-либо действий со своей стороны не объявлял, а Тегеран не подтверждал информацию о взрывах.



Ранее в Израиле приняли решение усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия.