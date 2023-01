"Миролюбивые" интервенции США, - Леонид Савин

Леонид Савин



В ноябре 2022 г. Институт армии США по проведению операций по поддержанию мира и стабильности (что уже звучит как оксюморон) выпустил практическое руководство по теме стабилизации (Defense Support to Stabilization (DSS): A Guide for Stabilization Practitioners. U.S. Army Peacekeeping and Stability Operations Institute (PKSOI), November 2022).



Этот документ проливает свет на то, как Пентагон взаимодействует с другими органами власти США и на основе чего американские военные проводят подобные операции. Как правило, речь идет о действиях за пределами США, то есть на территории других стран.



В пособии сказано, что "основная ответственность Министерства обороны во время стабилизации заключается в поддержке и усилении гражданских усилий ведущих ведомств Министерства обороны США в соответствии с имеющимися законодательными полномочиями, в первую очередь путем обеспечения безопасности, поддержания элементарного общественного порядка и удовлетворения насущных потребностей населения.



Роль Министерства обороны в стабилизационных силах помещена в рамки более широкого правительственного контекста законов, постановлений и политики, относящихся к Стратегии национальной безопасности, Стратегии США по предотвращению конфликтов и содействию стабильности, Обзору помощи по стабилизации и Стратегии национальной обороны".



Иными словами, есть ряд стратегий и законодательных актов, которые лежат в основе действий американских военных для вмешательства в дела других государств, если они попадают под критерии, указанные в этих доктринах и уставах.



В целом говорится о том, что:



"1) Соединенным Штатам и нашим партнерам нужен новый и более дисциплинированный подход к проведению стабилизации в районах, затронутых конфликтом. Этот подход включает в себя анализ рисков и сосредоточение наших усилий на том, что абсолютно необходимо для достижения стабильности, вместо того, чтобы преследовать разрозненные цели одновременно. Важнейшим первым шагом на пути к более согласованным усилиям по стабилизации является согласование основных положений самой концепции. Несмотря на значительный международный опыт последних десятилетий показывает, что концепция стабилизации остается нечетко определенной и слабо институционализированной в правительственных и многосторонних структурах. Это отсутствие стандартизации в определении и процессе приводит к повторяющимся ошибкам, неэффективным расходам и плохой подотчетности за результаты.



2) Политики хотят быть более избирательными и целенаправленными в отношении того, как мы участвуем в стабилизации обстановки, чтобы максимизировать ценность ресурсов американских и международных налогоплательщиков. Обновленный подход к стабилизации, изложенный в Обзоре, может помочь нацелить дипломатическое взаимодействие в этих условиях для продвижения стратегии, связанной с результатами стабилизации, позволит обеспечить большую последовательность и многоуровневость помощи для поддержки местных законных субъектов, добиться эффективности экономии средств и способствовать лучшему разделению труда между правительством США и международными донорами и учреждениями.



Учитывая эти уроки, Госдепартамент, USAID и Министерство обороны разработали уточненное определение стабилизации, которое может направлять наши усилия в этом отношении. Мы определяем стабилизацию как политические усилия, включающие комплексный гражданско-военный процесс для создания условий, при которых местные законные власти и системы могут мирно урегулировать конфликт и предотвратить возобновление насилия. Переходная по своему характеру стабилизация включает усилия по обеспечению гражданской безопасности, обеспечению доступа к разрешению споров, предоставлению целевых базовых услуг и закладыванию основы для возвращения перемещенных лиц и долгосрочного развития".



Отмечены ключевые игроки внешней политики США - Пентагон, Госдеп и агентство USAID, известное поддержкой цветных революций по всему миру.



На 6 стр. сказано, что "Соединенные Штаты заинтересованы в проведении мероприятий по стабилизации в одной из указанных стран: Ирак, Афганистан, Сирия и Сомали; и странах/регионах, определенных в Законе о глобальной нестабильности (GFA): Гаити, Папуа - Новая Гвинея, Ливия, Мозамбик и прибрежный регион Западной Африки, состоящий из стран Бенина, Кот-д'Ивуар, Гана, Гвинея и Того".



Половина указанных государств ранее подверглась непосредственной агрессии со стороны США и их партнеров по НАТО. Следовательно, правительство США хочет провести какие-то меры по ликвидации последствий от своего же присутствия.



Обратим внимание на основные постулаты Обзора помощи по стабилизации (рамочный документ по максимизации эффективности усилий правительства США по стабилизации опубликован на сайте Госдепа США в 2018 г.), который был упомянут.



В нем отмечается, что "правительству США следует институционализировать процесс, с помощью которого мы определяем страны/регионы, затронутые конфликтом, которые заслуживают повышенного внимания, оцениваем интересы и приоритеты США для продвижения стабилизации в этих странах/регионах, а затем проводим целенаправленное стратегическое планирование для решения задач стабилизации. Ключевые критерии для определения того, следует ли, когда и как проводить стабилизационную миссию, должны включать оценку национальных интересов США; ответственность национальных и местных партнеров; риски, ограничения и возможности в операционном окружении; уровень риска, который мы готовы принять на себя; и уровень устойчивых ресурсов, которые мы готовы выделить.



...Успешная стабилизация начинается с разработки политической стратегии, основанной на результатах, которая определяет наши основные предположения и достижимые конечные состояния и направляет все векторы усилий - дипломатическое взаимодействие, оборону, иностранную помощь и участие частного сектора, где это уместно, - для обеспечения единства целей внутри правительства США.



В тех местах, которые имеют наивысший приоритет для стабилизации, Госдепартамент, USAID и Министерство обороны должны работать с соответствующим посольством США, региональным бюро, комбатантами Командования и другими заинтересованными сторонами по разработке политической стратегии для миссии по стабилизации.



Ключевые элементы, которые необходимо учитывать в политической стратегии, включают: цели страны-партнера и потенциал; определенные интересы правительства США и области, в которых интересы могут конкурировать; отображение ключевых действующих лиц; желаемые политические конечные состояния и цели; интересы и задачи партнеров; ожидаемые потребности в ресурсах; роль различных американских правительственных субъектов и международных доноров; механизмы координации между гражданским и военным; оценка рисков; и стратегическая аналитика для отслеживания с течением времени и измерения прогресса".



Сразу бросается в глаза, что США оценивают не интересы стран и регионов, которые затронуты конфликтами, а свои собственные. При этом ответственность возлагается на партнеров (предположительно - на руководство тех стран, где будут проводиться операции по стабилизации). То есть, органы власти всегда изначально уходят от ответственности за какие-либо провалы и последствия, аналогичные тем, которые мы видим в Ираке и Афганистане. Вполне закономерно, что Вашингтон также поступит и в отношении Украины, которую он сейчас накачивает оружием.



Показательно, что на карте конфликтов, где в странах из-за боестолкновений погибло более тысячи человек за последние пять лет, Украина есть, а в самом документе она вообще не упоминается. Зато регулярно упоминается Афганистан и различные программы, которые там реализовывали США.



Более свежая Стратегия по предотвращению конфликтов и содействию стабильности (опубликована в 2020 г.) указывает на изменение общего подхода в тех интервенциях, которые проводят США.



"Вместо государственного строительства, осуществляемого извне, Соединенные Штаты будут поддерживать местные политические решения, которые соответствуют интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Вместо разрозненных и широкомасштабных усилий Соединенные Штаты будут нацелены на политические факторы, способствующие нестабильности. Вместо разрозненных и открытых усилий Соединенные Штаты будут действовать избирательно, исходя из национальных интересов, политического прогресса принимающей стороны и определенных показателей. Вместо того чтобы осуществлять разрозненный набор мероприятий, Соединенные Штаты будут стратегически интегрировать свои политические, дипломатические и программные ответные меры".



Действительно, раньше США практиковали так называемый "nation-building" - собственную концепцию, навязываемую другим странам в качестве единственно верного рецепта развития государства. Афганистан - прекрасный пример насколько правильной и эффективной оказалась эта модель. Безусловно, там приоритет отдавался всем тем либерально-демократическим установкам, которые существуют в США, не учитывая культурной и религиозной специфики страны-мишени.



Но в новом подходе, опять же, основной интерес - это обеспечение безопасности США. Какие факторы будут выбраны как способствующие нестабильности целиком зависит от лиц в Вашингтоне, принимающих решения. Нет сомнений, что, например, в Ливане, к таковым они отнесут политическую партию "Хизбалла" и их союзников. А вот Курдские силы самообороны в Сирии, которые в Турции считают террористической группировкой, а в самой Сирии, как минимум, вооруженной оппозицией, вряд ли попадут в этот список. Потому что это те силы, которые используются самими США как прокси.



Смотрим на цели, указанные в данной стратегии. В первой, названной "Предотвращение", говорится, что одной из задач является "разработка и/или укрепление местных, национальных и региональных систем раннего предупреждения и планов действий на раннем этапе, опираясь на превентивную дипломатию".



Напомним, что превентивная дипломатия - это не что иное, как комплекс вербальных угроз в адрес какого-то актора. Хотя на сайте ООН дана более мягкая формулировка - "дипломатические действия, направленные на предотвращение возникновения разногласий между сторонами, перерастания существующих разногласий в конфликт, а также на ограничение распространения уже существующего конфликта".



Она может ввести в заблуждение, как и доктрина "Ответственность защищать", которая, судя по практике и реакции ряда стран, является исключительной прерогативой Запада. Поскольку в 2014 г. после переворота на Украине и начавшихся репрессиях с применением военной силы на Юго-востоке Украине никто из авторов этой доктрины не бросился защищать русскоязычное население, превентивная дипломатия также будет направлена против тех стран и правительств, которые не являются клиентами и сателлитами США.



Аналогично и во второй цели под названием "Стабилизация" читаем: "оказывать содействие национальным и местным субъектам, включая, в частности, гражданское общество и женщин-лидеров, в посредничестве и осуществлении долгосрочных и всеобъемлющих мирных соглашений или соглашений о прекращении огня и соответствующих положений о правосудии переходного периода и подотчетности".



Манипуляции по линии НПО и гендерным проектам со стороны США давно известны. И здесь авторы лишь акцентируют эти факторы.



В стратегии также отмечены инструменты санкций, методы оказания финансового давления, разведки, мониторинга и стратегических коммуникаций.



В руководстве по стабилизации также упомянуты другие документы. Один из них - это Стратегия США в отношении женщин, мира и безопасности (последняя версия вышла в июне 2019 г.).



Она может использоваться как дополнительное обоснование для вмешательства, поскольку все четыре направления деятельности могут трактоваться в качестве оправдания для интервенций.



1) Добиваться и поддерживать подготовку и значимое участие женщин во всем мире в процессах принятия решений, связанных с конфликтами и кризисами;



2) Содействие защите прав человека женщин и девочек; доступ к гуманитарной помощи; безопасность от насилия, злоупотреблений и эксплуатации во всем мире;



3) Скорректировать международные программы Соединенных Штатов для улучшения результатов в области равенства и расширения прав и возможностей женщин;



4) Поощрение правительств партнеров к принятию политики, планов и потенциала для расширения значимого участия женщин в процессах, связанных с миром и безопасностью, и в учреждениях, принимающих решения.



Наконец, последний упомянутый ключевой документ - это директива Пентагона о иррегулярной войне № 3000.07.



Там указано, что действия по ведению иррегулярной войны будут интегрированы с усилиями других правительственных агентств США, зарубежными партнерами в области безопасности и выбранными международными организациями, чтобы сообща поддерживать:



(1) Комбинированные политики, планы и процедуры, включая совместную подготовку, образование и учения, способствующие функциональной совместимости.



(2) Объединенные гражданско-военные группы.



(3) Информационные стратегии и операции по нейтрализации вражеской пропаганды и продвижению стратегических интересов США.



(4) Усилия по расширению обмена информацией, по мере необходимости, для синхронизации планирования, выполнения и передачи деятельности в области иррегурярной войны и поддержания общего понимания оперативной обстановки, необходимой для противодействия нерегулярным вызовам или угрозам.



(5) Интеграцию коллективных требований и возможностей в единые усилия по планированию для оптимизации развития и использования возможностей.



(6) Предоставление основных государственных услуг, восстановление инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях и гуманитарной помощи, с соответствии с указаниями.



Как видим, опять упомянуты стратегические интересы США, но даже сами действия сил специальных операций, чьей прерогативой и является иррегулярная война, указывают на явно не миролюбивый характер самих намерений, не говоря уже о возможных практических действиях. Источник - geopolitika.ru

