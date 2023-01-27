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Турция и НАТО: скандинавское обострение
10:14 29.01.2023

ТУРЦИЯ И НАТО: СКАНДИНАВСКОЕ ОБОСТРЕНИЕ

27.01.2023
Турция блокирует вхождение Швеции и Финляндии в НАТО. На фоне давления Североатлантического альянса турецкие политики ставят под вопрос членство страны в нем.
Антитурецкая позиция Швеции

23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не получит поддержки Анкары по вопросу членства в НАТО, если не научится уважать Турцию и мусульман. В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Швеция и Финляндия отвергают предложения Анкары по вопросам борьбы с терроризмом.

Резкое неприятие турецких властей и общества вызвала акция сожжения священной книги мусульман - Корана - напротив посольства Турции в Стамбуле 21 января. Десятью днями ранее в Стокгольме прошел митинг террористической "Рабочей партии Курдистана" (РПК), участники которого инсценировали повешение куклы, похожей на турецкого президента. Швеция и Финляндия отказываются идти на уступки Турции в вопросах выдачи террористов РПК и членов организации Фетхуллаха Гюлена. Последнего Анкара обвиняет в организации провалившегося проамериканского переворота 2016 года. В свою очередь, гюленисты тесно связаны с ЦРУ, а РПК является союзником США в Сирии, где действует под вывеской "Сирийских демократических сил".

Таким образом, для вступления в НАТО, то есть для того, чтобы вступить в атлантистский военный блок, Финляндии и Швеции нужно выдать союзников атлантизма. Очевидно, что уступки на этом направлении маловероятны. Кроме того, в Швеции существует достаточно большая курдская диаспора, где весомые позиции занимают радикалы.

Шведско-финский тандем

5 июля 2022 года Швеция и Финляндия официально были приглашены в НАТО. Этому предшествовало голосования в парламентах обеих, ранее нейтральных стран. Политическое руководство двух скандинавских государств ранее рассматривало только идею одновременного вхождения в НАТО.

24 января Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии, заявил, что его страна может рассмотреть другие варианты, если вступление Швеции в НАТО затянется. Однако после реакции МИД Швеции он поспешил уточнить, что будет стремиться к одновременному вступлению в Североатлантический альянс со своими скандинавскими соседями.

Реакцией Финляндии на охлаждение шведско-турецких отношений стало предложение "поставить на паузу" трехсторонние переговоры о вступлении в НАТО.

По существу, претензии Турции к Швеции и Финляндии - одни и те же. Хельсинки лишь менее вызывающе ведет себя в публичной сфере. Кроме того, названные страны и Турция рассматривают вопрос их вхождения как единый процесс. А значит, в текущей политической и геополитической ситуации ратификация вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет отложена как минимум до лета 2023-го года. Сейчас турецкое общественное мнение настроено против этого, и в преддверии президентских и парламентских выборов, которые состоятся 14 мая, руководство страны не пойдет на такой непопулярный шаг. Это понимают и в Стокгольме, и Хельсинки.

Турция без НАТО?

Антитурецкие выходки в Швеции в очередной раз вызвали дискуссию в Турции: стоит ли стране оставаться в НАТО? Значительная часть населения и политических кругов страны не считает членство в НАТО геополитическим преимуществом. Более того, проамериканский Североатлантический альянс объективно ограничивает суверенитет в Турции.

24 января главный парламентский партнер Эрдогана - лидер "Партии националистического движения" Девлет Бахчели заявил: "Если есть те, кто хочет открыть для обсуждения вопрос членства Турции в НАТО, пусть они это сделают, мы не родились с НАТО и, слава Богу, не умрем без НАТО".

Ранее с идеей отзыва членства Турции в НАТО выступил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в статье "Предвыборное послание НАТО Эрдогану" в газете The Wall Street Journal.

В свою очередь, турецкие евразийцы из партии "Ватан" начали общенациональную кампанию за прекращение членства в НАТО.

В ходе опроса, проведенного турецким информагентством "Анадолу" в Твиттере, 92,5% респондентов сказали "нет" одобрению Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО. В опросе приняли участие 50 155 человек.

"Турция является одним из главных барьеров перед планами США и НАТО, потому что у этой страны мощная армия, богатые природные ресурсы, а также выгодные географическое положение и геополитическая позиция. Интересы Турции мешают НАТО и США реализовывать собственные планы в нашем регионе. Из-за этого возникают проблемы и нарастает напряженность", - отметил в комментарии порталу News.ru турецкий политолог Мехмед Перинчек.

НАТО против Турции

В настоящее время руководство Турции понимает, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО активно продвигается США. Анкара пытается встроиться в этот процесс. За счет давления на скандинавские страны, она стремиться упрочить свое положение внутри НАТО - как актора, от которого зависит будущее Альянса. Кроме того, Турция пытается решить вопрос с антитурецкими группами, использующими Швецию и Финляндию как убежища. Однако такая политика Турции воспринимается в США и НАТО как слишком независимая. Для самой Турции вхождение Швеции и Финляндии в НАТО также косвенно будет не выгодным - расширение Альянса увеличивает шансы на прямое столкновение его с Россией, чего Анкара стремится избежать. Турция в целом предпочитает играть роль переговорщика и балансировать между Западом и Востоком (в лице России и Китая). Однако расширение НАТО за счет нейтральных стран ведет к разделению европейского пространства на два антагонистичных блока, в котором остается все меньше пространства для балансирования. Турции рано или поздно придется выбирать: с НАТО или против НАТО.

Турецкие аналитики отмечают и другие недружественные шаги НАТО и США: отказ от поставки вооружений Анкаре и вооружение Республики Кипр; игнорирование прав и интересов турков-киприотов и Турецкой Республики Северного Кипра; поставка вооружений греческой Республике Кипр и Греции; поддержка Греции в споре с Турцией за контроль над островами и прибрежной зоной в Эгейском море; негативное отношение к попыткам Анкары возобновить отношения с официальным Дамаском.

Сейчас атлантисты надеются, что в ходе выборов смогут поменять власть в Турции на более лояльную себе. Западная пресса предупреждает о надвигающейся диктатуре в Турции, создавая образ "недемократической" иллиберальной империи. В случае победы Эрдогана, давление на него и Турцию возрастет, но до этого Запад сделает все, включая любые виды вмешательства во внутриполитический процесс в Турции, чтобы оттеснить от власти нынешнего лидера страны, с которым ассоциируется суверенный курс Турции.

27.01.23

Источник - Katehon.com
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