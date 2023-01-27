Узбекистан. Фальшь "народной конституции", - Сергей Кожемякин

10:27 29.01.2023

В Узбекистане продолжается подготовка изменений в Основной Закон. Власти утверждают, что реформа направлена на защиту прав человека и создание социально ориентированного государства. Текст поправок и сопутствующие события, среди которых старт тотальной приватизации, говорят совсем о другом.



При всей своей демократической риторике силы, пришедшие к власти после разрушения СССР, как огня боятся волеизъявления народа. Речь идет не о выборах, которые благодаря средствам массового оболванивания и административному ресурсу давно стали способом перетасовки внутри одной эксплуататорской "колоды", а об истинном участии граждан в определении развития страны.



Формальную возможность для этого дает в буржуазном обществе референдум, но даже столь узкую лазейку правящие классы перекрыли непреодолимыми барьерами. Если всенародное голосование и проводится, то исключительно по инициативе самой власти, ради ее интересов и под жесточайшим контролем. Например, референдум стал удобным инструментом для продления полномочий глав государств.



Вот и в Узбекистане была запущена отработанная схема. Переизбравшись на второй срок, президент Шавкат Мирзиеев объявил о старте конституционной реформы. Поначалу все шло как по маслу. Кулуарно разработанные поправки опубликовали для показного общественного обсуждения, после чего "последние штрихи" должны были внести депутаты. Все процедуры, включая референдум, планировалось завершить к декабрю прошлого года, когда в республике отмечалось 30-летие принятия Конституции.



Но сценарий был нарушен. После публикации проекта изменений в Республике Каракалпакстан - автономии в составе Узбекистана - вспыхнули массовые протесты. Тысячи людей вышли на улицы, возмутившись предложением исключить из Конституции статьи об особом статусе региона. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли более двадцати человек, почти 250 получили ранения. В конце концов правительство пообещало сохранить за республикой права автономии.



После этих событий с принятием обновленной Конституции было решено повременить. "Если надо, поправки будут еще раз согласованы с народом. Чтобы создать совершенную и народную Конституцию, не нужно торопиться", - заявил Мирзиеев. Постановление о продолжении работы над поправками вскоре принял парламент. По мнению депутатов, проект требует совершенствования с участием общественности. Более правдоподобной причиной паузы следует считать урон, нанесенный репутации власти событиями в Каракалпакстане и разразившимся в конце года энергетическим кризисом.



Как информировала "Правда" (см. номер от 15 декабря 2022 г.), Узбекистан столкнулся с острым дефицитом природного газа и электричества, обернувшимся веерными отключениями и закрытием ряда промышленных предприятий. В ряде районов произошли протесты. Накаляющаяся обстановка заставила власть обратиться к "авторитету религии". В мечетях зазвучали проповеди с призывами к смирению, а главный имам Ташкента Рахматулла Сайфиддинов и вовсе объявил, что "наши предки жили без электричества и газа", призвав протестами "не позорить страну перед всем миром". Объявленный в таких условиях референдум мог завершиться массовым бойкотом и неприятными для чиновников инцидентами.



Впрочем, отказываться от своих планов руководство страны не собирается. В конце прошлого года президент снова высказался о реформе. Она, как отметил Мирзиеев, "продиктована сутью и логикой стратегии развития "нового Узбекистана", пожеланиями и предложениями нашего народа, самим стремительно меняющимся временем". В центре изменений, продолжал глава республики, находятся "защита человека, его жизни, прав, свобод, законных интересов, части и достоинства личности как высшей ценности". В завершение выступления Мирзиеев пообещал, что проект будет вынесен на референдум, позволив создать "поистине народную конституцию". По данным ряда СМИ, голосование может пройти в конце марта или начале апреля, после празднования Навруза.



Несмотря на довольно впечатляющий объем изменений - по предварительным данным, планируется включить 15 новых статей и внести поправки еще в 76 - все они являются косметическими и не затрагивают основ установившегося после 1991 года строя. Например, разрекламированное расширение полномочий парламента сводится к тому, что депутаты смогут утверждать глав Счетной палаты, Агентства по противодействию коррупции, послов и постпредов при международных организациях. Статьи, посвященные правам и обязанностям гражданина, предлагается дополнить нормой о запрете смертной казни, недопущении выселения без решения суда и т.д. Говорится в проекте о правах инвалидов и важной роли махаллей - органов местного самоуправления, в преамбулу вводится пункт об Узбекистане как социальном государстве.



Подобные уловки применялись и применяются на постсоветском пространстве почти повсеместно. Их цель - во-первых, имитировать неустанную заботу о простых жителях, а во-вторых, открыть лазейку для продления полномочий. В Узбекистане об этом говорится открыто. Как заявил первый вице-спикер верхней палаты парламента Садык Сафоев, принятие поправок позволит президенту снова участвовать в выборах.



Такой же манипуляцией является и объявленная административная реформа. Шавкат Мирзиеев заявил, что число министерств и ведомств сократится более чем вдвое - с 61 до 28, а численность государственных служащих будет поэтапно уменьшена на 30-35 процентов. Как пояснил президент, в госаппарате много дублирующих функций и чрезмерно высокая централизация, так что бюрократия стала "цепью на наших ногах". Сэкономленные средства, добавил он, будут направлены на решение социальных вопросов.



Обещание было сделано в ходе послания Мирзиеева парламенту. В нем прозвучали приоритеты на 2023 год. Знакомство с ними перечеркивает все громкие фразы о защите "законных интересов личности". Единственная группа, интересы которой выражает власть, - это крупные собственники. Для их дальнейшего обогащения будут реформированы налоговое и таможенное законодательства, ускорена распродажа государственной собственности. "В 2023 году мы начнем большую приватизацию, на продажу будет выставлено около одной тысячи предприятий. Наша цель - чтобы среди соотечественников появились сотни тысяч собственников и акционеров. Граждане Узбекистана должны иметь возможность инвестировать свои сбережения и получать высокие доходы, - заявил Мирзиеев. - Мы решительно продолжим экономические реформы, будем наращивать поддержку частного сектора, полностью мобилизовав на это внутренние возможности. И в первую очередь ускорим реформы по дальнейшему улучшению бизнес-среды".



Выполнение поставленной задачи началось с первых дней нового года. В частности, на торги выставлены 100 процентов акций Чиназского нефтеперерабатывающего завода. Консультантом процесса выступает американская компания Mosaic Financial. В частные руки будет передана национальная авиакомпания Uzbekistan Airways, причем приоритет отдается зарубежным инвесторам. В целом, как заявляют в правительстве, к 2026 году намечено ликвидировать государственную монополию в 25 видах деятельности. "Сокращение доли государства в экономике и приватизация являются нашими основными задачами. За последние годы в Узбекистане приватизировано 1200 государственных предприятий", - заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев. Приоритетными сферами для проникновения частного капитала он назвал энергетику, водоснабжение, здравоохранение и образование.



Простым гражданам это не принесет ничего, кроме роста расходов и снижения доступности основных услуг. В своем послании президент признался, что у государства нет средств для модернизации энергетики и создания новых мощностей. Эту задачу, продолжил он, могут решить частные инвесторы, но в отрасль они придут только в случае повышения тарифов. Как заключил Мирзиеев, либерализацию энергетики откладывать более невозможно, и подорожание электричества неизбежно.



Это полностью соответствует требованиям иностранных кредиторов, с которыми Ташкент укрепляет отношения. Посетившая республику миссия Международного валютного фонда призвала власти сократить бюджетные расходы, повысить тарифы, продолжить приватизацию госсобственности и расширить налоговую базу. Аналогичные условия выдвинул Всемирный банк, в конце прошлого года выделивший Узбекистану почти миллиард долларов. Как отмечается, средства пойдут на "поддержку стратегических реформ, направленных на построение инклюзивной экономики, ориентированной на частный сектор, развитие рыночных институтов".



Усиление позиций капитала, в том числе иностранного, должны обеспечить и конституционные поправки. Отвлекая внимание граждан от сути происходящих процессов, они закрепляют политический режим и оставляют трудящихся в положении бессловесной массы.



Сергей Кожемякин