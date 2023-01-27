Узбекистанец Сайфулло Саипов признан виновным по делу о теракте в Нью-Йорке

10:34 29.01.2023

Гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов признан виновным в совершении теракта и убийстве восьми человек в Нью-Йорке в 2017 году. Об этом сообщает NBC New York.



Суд присяжных совещался в общей сложности около 6 часов в течение двух дней, прежде чем вынести Саипову обвинительный приговор по всем 28 пунктам обвинения, включая убийство с целью вымогательства и поддержку иностранной террористической организации.



Присяжные вернутся в суд не ранее 6 февраля, чтобы заслушать дополнительные доказательства, которые помогут им решить, будет ли Саипов казнен или проведет остаток своей жизни в тюрьме.



В издании отметили, что для Нью-Йорка смертный приговор - большая редкость. Последний раз казнь в этом штате была приведена в исполнение в 1963 году.



Сайфулло Саипов родился 8 февраля 1988 года в Ташкенте. В 2010 году перебрался в США, выиграв в лотерее Green Card. Знакомые характеризовали его как обычного человека, не отличавшегося религиозностью. В США Саипов завел семью и устроился на работу водителем грузовика, позднее - водителем Uber.



Проблем с законом у него не было – до 31 октября 2017 года, когда на арендованном автофургоне он сбил несколько десятков человек в центре Нью-Йорка. Восемь человек погибли, более десяти пострадали. Проехав несколько кварталов, Саипов врезался в школьный автобус. Он выскочил из фургона с криками "Аллах Акбар", после чего был арестован.



На допросах Саипов заявил, что не жалеет о том, что сделал. Он даже попросил, чтобы в палате больницы, где он некоторое время находился после теракта (полиция ранила его при аресте), вывесили флаг террористической организации "Исламского государства" (ИГИЛ или ISIS, запрещена в России).



В ноябре того же года прокуратура США предъявила Саипову официальные обвинения по 22 пунктам, включающим восемь убийств, 12 покушений на убийство, попытку оказать материальную поддержку ИГИЛ, насилие и повреждение транспортного средства. Позже число обвинительных пунктов выросло, по девяти предусмотрена возможность вынесения смертного приговора.



В январе 2018 года адвокаты Саипова предложили суду сделку: их подзащитный может полностью признать свою вину, если его согласятся приговорить к пожизненному лишению свободы без права условно-досрочного освобождения, а не к смертной казни. Однако сделка не состоялась, а в сентябре того же года федеральные прокуроры потребовали для Саипова смертного приговора.