Когда правительствоKZ возьмется за яйца, - Сапа Мекебаев

10:37 29.01.2023 Когда правительство возьмется за яйца



САПА МЕКЕБАЕВ



Прагматично-патриотическое молодежное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента



"В департаменте полиции Костанайской области изменили подходы к обучению сотрудников наружных служб", - сообщила пресс-служба этого ведомства. Чтобы инициатива не выглядела слишком легковесной, лучшие умы департамента разработали целую "Концепцию формирования образцовой полицейской культуры в Костанайской области на 2023-2026 годы". Помимо всех букв закона и этических норм теперь полицейских еще учат "иметь и поддерживать отличную физическую подготовку, уверенно обращаться с оружием", чему раньше, видимо, их не учили, коль пресс-служба подает это как новость. Мало того, "для полицейских также проводят тренинги актеры русского драмтеатра, где обучают стражей порядка владению голосом, умению самоконтроля". Чтобы не срывались на прохожих, которые, по мнению полицейских, ведут себя как-то чересчур уверенно. И самое важное - руководители департамента особо отмечают, что "все патрульные автомашины снабжены наклейками с информацией о том, что дача взятки – это уголовное преступление".



Как будто у полицейских памяти совсем нет – о том, что мирное население бить просто по настроению нельзя, а за взятки могут и посадить, помнят до первого встреченного гражданина с чувством собственного достоинства или хотя бы с деньгами. Чем может быть вызвана такая нравственная деградация, надо бы глубоко исследовать, поручив важную работу нашим научным светилам. Только не надо в эту исследовательскую группу привлекать таких ученых людей, как Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ.



Он хоть и доктор политических наук, а правилам культурного общения совсем не обучен. Этот его недостаток проявился в последнее время, когда из Народной партии Казахстана (НПК), на пост лидера которой бывшего пенсионера катапультировали в прошлом году, стали массово уходить люди, по многу лет служившие коммунистическим идеям. Не желая работать с новым председателем, из НПК добровольно вышли бывшие депутаты мажилиса Ерлан СМАЙЛОВ и Жамбыл АХМЕТБЕКОВ, члены партии Газиз КУЛАХМЕТОВ и Куляра МАНЕНОВА. В прошлом году сдал депутатский мандат Айбек ПАЯЕВ. В ответ на коллективный демарш председатель Ертысбаев на эпитеты не поскупился, называя отщепенцев "депутатишками", у которых "насквозь лживая позиция", "политическими пустомелями, перевертышами" и даже, "выражаясь ленинским языком", сообщил, что они "двурушники и политические проститутки".



Кто в ходе этой горячей внутрипартийной дискуссии пи…дит как Троцкий, узнаем по итогам выборов в мажилис.



Тем более что коммунистам-народникам будут противостоять такие политические тяжеловесы, как партия заложников Нового Казахстана "Аманат", партия комбайнеров-теоретиков "Ауыл", партия идущих куда ветер дует "Ак жол", Общерациональная социал-демократическая партия, партия бескрайнего оптимизма "Байтак" и, наконец, эксклюзивно-демократическая партия свежих Bentley (Respublika).



Не мной замечено, что многие вполне здравомыслящие и порядочные в миру граждане, попав на службу государству, начинают либо катастрофически глупеть, либо стремительно забывать о всяческих нормах приличия при обращении с людьми и их деньгами. Разумеется, в тесных аппаратных рядах иногда и встречаются редкостно недалекие экземпляры, однако чаще всего эти люди прикрываются глупостью, чтобы скрыть за ней расчет и корысть.



Вот МВД радует новостью, что во всех регионах успешно проходит легализация незаконно ввезенных в страну автомобилей – за первые три дня казахстанские госномера получили около 900 человек. Этот беспримерный успех стал возможен благодаря тому, что само полицейское ведомство старательно закрывало глаза на нарушения закона, а правительство так часто меняло свои решения, что уже само не помнило, что оно разрешило, а что запретило. Допустим, ввоз в Казахстан авто с правым рулем был категорически запрещен еще в 2007 году, но все 15 последующих лет газеты и сайты объявлений были переполнены предложениями именно таких машин. Эти транспортные средства якобы свободно пересекали государственную границу, полицейские якобы не трогали их, когда те колесили по нашим дорогам. В общем, никто не хотел лишаться кормушки.



Потом беспорядочно вводились и так же хаотично отменялись различные ограничения – вроде бы сначала нельзя было, а потом уже можно завозить машины выпуска до 1997 года, не соответствующие стандарту Евро-2 и затем Евро-4. На следующем этапе долго изображали борьбу с автомобилями из Армении, Кыргызстана и даже России. Вероятно, только для того, чтобы не портить отношения с партнерами по ЕАЭС и ОДКБ, стражи порядка ограничивались материальным наказанием лишь водителей такого транспорта.



В отличие от сотрудников костанайского полицейского департамента, не всем государевым людям раздали наклейки с напоминаниями о том, что делать следует, а что – наказуемо по закону. По этой причине вице-премьер и министр торговли и интеграции Серик ЖУМАНГАРИН, наверное, не знает, что если в прошлом из-за ошибок правительства происходило что-то нехорошее в стране, то лучше эти ошибки не повторять. Он теперь жалуется, что аграрии хотят продавать лук подороже, а если им этого не разрешить, то может возникнуть дефицит этого продукта. В прошлом году то же самое было с морковью. До моркови – с картофелем. Что исчезнет с прилавков весной, конечно, сейчас не предполагает не только население, но и сам министр Жумангарин. Он у нас нынче похож на небезызвестного президента Александра ЛУКАШЕНКО, который когда-то жаловался, как ему трудно бороться с продуктовым дефицитом: "Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало!"



А вот наш министр по чрезвычайным ситуациям Юрий ИЛЬИН пророчит скорую весну и бурное половодье, к чему, по его же словам, страна опять не готова. При этом он указывает, что "к регионам с высокими рисками подтопления относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и области Абай, Жетысу".



13 регионов из 17 имеющихся в Казахстане!



В зоне риска - 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан!



Никто не догадался на иллюминатор его служебного вертолета прилепить наклейку, что весна в Казахстане наступает ежегодно, поэтому подготовку к паводкам можно планировать заранее и делать все, что нужно для безопасности населения, не только в феврале, марте и апреле, но и во все остальные месяцы. В итоге нехорошо как-то получается – человек из-за своей слабой информированности начинает паниковать один раз в год и ровно об эту пору.



Все-таки президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ прав в том, что делает ставку на молодежь. Новое поколение старому не чета. Дальнозоркость с дальновидностью не путает и бывает часто куда прагматичнее своих наставников. На днях порадовали участники некоего молодежного движения "Жаңа адамдар" (Новые люди). Они издали "Ежедневник строителя Второй Республики" и вручили его молодым членам правительства, назначенным в начале этого года. Обладателями этой записной книжки стали министр экологии и природных ресурсов Зульфия СУЛЕЙМЕНОВА, министр просвещения Гани БЕЙСЕМБАЕВ, министр культуры и спорта Асхат ОРАЛОВ, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат КАРАБАЕВ, министр юстиции Азамат ЕСКАРАЕВ и заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства Галымжан КОЙШЫБАЕВ.



С одной стороны, эта персональная адресность вручения ежедневников наводит на мысль, что молодежь не считает строителями Второй Республики ни самого премьер-министра Алихана СМАИЛОВА, ни шестерых его заместителей, ни всех других министров, оставшихся без подарков. А с другой стороны, иногда ведь и вправду кажется, что в целом правительство то ли действительно строит что-то другое, то ли не дает разрушиться тому, что было построено предшественником Токаева.



И еще оказалось, что "Ежедневник строителя Второй Республики" предназначен не просто для того, чтобы владеющий им чиновник записывал в нем свои планы и задачи. Кроме того, здесь приведены мудрые изречения действующего президента.



"Каждая из 52 недель ежедневника начинается с цитаты главы государства, которая служит напоминанием государственным служащим, ради чего все они работают", - с гордостью сообщили представители молодежного движения. Видимо, это что-то вроде той полезной наклейки, что у костанайских полицейских уже есть, а у министров Жумангарина и Ильина еще нет.



Что ж, эти молодые прагматичные патриоты из "Жаңа адамдар" люди хоть и новые, а как себя правильно вести с властью уже знают. Достойная смена растет.



Берегите себя! Источник - ratel.kz

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