 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бессмертные? "Газпром" продолжает качать кровавый газ в Европу через Украину
15:14 29.01.2023

Поставки "Газпрома" через Украину за месяц упали на 44%
Елена Прошина
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В "Газпроме" назвали объем газа, поступающий в ЕС украинским транзитом. На 29 января перекачивается 24,3 млн кубометров, с Нового года поставки упали на 44%.

Фото: globallookpress.com
Цифры озвучил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, передает ТАСС.

Поставка топлива идет через газоизмерительную станцию "Суджа". Накануне объем поставок был на том же уровне.

При этом Киев продолжает отклонять заявку "Газпрома" на прокачку газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка".

Всего с начала нового года транзит российского газа в Европу через территорию упал на 44%.

Европе предрекли новые трудности на газовом рынке

Транзитная ветка ГИС "Суджа" сейчас является единственным маршрутом поставок российского газа в Евросоюз.

Ранее эксперты аудиторско-консалтинговой фирмы Kept заявили, что Россия в будущем может снова стать основным поставщиком газа в ЕС.

Источник - finance.rambler.ru
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