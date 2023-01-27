|18:35 Как воюет ЧВК "Вагнер". Рассказы бывалых
18:34 По Ирану прошло мощное землетрясение. Пострадали свыше 800 человек
18:22 Крушение царя царей. Уроки пехлевийской модернизации, - Ж.Ахметов
15:38 Чемпионкой Европы по фигурному катанию стала "грузинка" Настя Губанова. Санкции, однако
15:14 Бессмертные? "Газпром" продолжает качать кровавый газ в Европу через Украину
14:42 Серб Джокович в 3-х сетах порвал грека Циципаса и стал Теннисным королем Австралии и Мира
11:38 Разинув хаб хлебалом. Турция торопится заработать на российском газе, - "Взгляд"
11:22 Смогут ли США выдавить Китай из... Африки, - Л.Савин
10:37 Когда правительствоKZ возьмется за яйца, - Сапа Мекебаев
10:34 Узбекистанец Сайфулло Саипов признан виновным по делу о теракте в Нью-Йорке
10:32 "У Вашингтона не получилось": 50 лет назад закончилась война во Вьетнаме
10:28 Войны в Центральной Азии – от А до В, - Р.Бурнашев
10:27 Узбекистан. Фальшь "народной конституции", - Сергей Кожемякин
10:14 Турция и НАТО: скандинавское обострение
10:07 "Миролюбивые" интервенции США, - Леонид Савин
09:55 Израильские дроны бомбят военные заводы в Тебризе, Исфахане и др. городах. Израиль начал СВО против Ирана
09:11 Россию ждет новый ценовой потолок на нефтепродукты: как он будет работать, - МК
09:06 Зов предков. Испанский футболист Хорди Амат стал королем индонезийского острова Сиау
09:05 Схватка Ирана с Азербайджаном влияет на интересы России, - Геворг Мирзаян
01:06 Пепел Угледара. Трагедия русских Украины - бездарно упущенное время, - Дмитрий Ольшанский
00:58 "Туран" - это просто "утопия", - Манас Осмонов
00:47 Минобразования Афганистана запретило вузам допускать девушек до вступительных экзаменов
00:44 Пекин прибирает к рукам страны Центральной Азии, - Александр Храмчихин
|18:49 В упорнейшей борьбе. Белоруска Соболенко обыграла казахстанку Рыбакину в финале Australian Open
17:30 НАТОвский генерал Петр Павел избран президентом Чехии
10:55 Поворот России на Восток и "газовый союз", - А.Бурханов
10:52 Глобализм против суверенитетов - главное противоречие современности, - В.Павленко
10:46 Казахстан начал переговоры о строительстве АЭС с Францией. Лишь бы не с Россией
08:29 Героизация нацизма как оружие информационной войны, - Г.Грабаускас
07:39 Реактуализация Данилевского: 2022 год в повестке "России и Европы", - Вардан Багдасарян
07:19 Житейская история. Латышская семья, спасая детей от изъятия, прорвалась на авто из Швеции в Россию, - МК
00:50 Взрыв у синагоги в Иерусалиме - 7 погибших, 10 раненых
00:44 Поражение США во Вьетнаме имеет отношение к Украине, - Е.Крутиков
00:19 Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО, - Вадим Трухачев
00:16 Каким будет новый мир, - Владислав Исаев
00:13 К борьбе за демократию в Афганистане хотят привлечь умеренных талибов, - А.Серенко
00:05 Дергать тигра за усы: для чего американцы вновь злят Китай
00:01 Сестра Ким Чен Ына пообещала, что КНДР всегда будет "в одном окопе" с Россией
|Бессмертные? "Газпром" продолжает качать кровавый газ в Европу через Украину
15:14 29.01.2023
Поставки "Газпрома" через Украину за месяц упали на 44%
Елена Прошина
815
В "Газпроме" назвали объем газа, поступающий в ЕС украинским транзитом. На 29 января перекачивается 24,3 млн кубометров, с Нового года поставки упали на 44%.
Фото: globallookpress.com
Цифры озвучил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, передает ТАСС.
Поставка топлива идет через газоизмерительную станцию "Суджа". Накануне объем поставок был на том же уровне.
При этом Киев продолжает отклонять заявку "Газпрома" на прокачку газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка".
Всего с начала нового года транзит российского газа в Европу через территорию упал на 44%.
Европе предрекли новые трудности на газовом рынке
Транзитная ветка ГИС "Суджа" сейчас является единственным маршрутом поставок российского газа в Евросоюз.
Ранее эксперты аудиторско-консалтинговой фирмы Kept заявили, что Россия в будущем может снова стать основным поставщиком газа в ЕС.