Чемпионкой Европы по фигурному катанию стала "грузинка" Настя Губанова. Санкции, однако

15:38 29.01.2023

"Они лучше!": Американцы посмеялись над Западом после новых побед "забаненных" русских фигуристов

Американские журналисты посмеялись после победы российской фигуристки Губановой



Американцы скептически отнеслись к тому, что представлявшая Грузию Анастасия Губанова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию – 2023. Опять русские, но под другим флагом, заметили авторы The Skating Lesson.



"Мне нравится, как мы забанили Россию, одна из их девушек все равно выиграла чемпионат Европы", - говорится в их канале в Twitter.



В комментариях пользователям пришлось признать, что выступление Губановой получилось достойным. Русские опять уделали всех, пусть и под флагом Грузии, отметили американцы. Некоторые предложили не обращать внимание на "русскость" девушки, главное - не было флага России, и вообще лучше называть Губанову грузинкой. Однако большинство пользователей посетовали, что фигурное катание уже не то.



"Они лучше! Соревнования без них недействительны, так как не участвуют все сильнейшие спортсмены", - написал про русских фигуристов один из комментаторов.



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Напомним, Анастасия Губанова, выступавшая ранее за Россию, принесла Грузии первое золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо. Она опередила бельгийку Луну Хендрикс более чем на шесть баллов (193,48). Губанова сменила спортивное гражданство в 2021 году. При этом российские фигуристы ранее были отстранены от международных соревнований.