Крушение царя царей. Уроки пехлевийской модернизации, - Ж.Ахметов

18:22 29.01.2023 Крушение царя царей



ЖАРАС АХМЕТОВ



Краткий обзор неудачной модернизации



Послевоенный шахский Иран имеет мало черт, совпадающих с современным Казахстаном. Тем не менее краткий обзор неудачной модернизации может быть полезным для нас, потому что среди ошибок, совершенных шахом Мохаммедом Резой ПЕХЛЕВИ, есть общие для всех неудачливых модернизаторов.



Национальный герой, изгнанный своим народом



Иран первой половины ХХ века – это отсталая, со слабо развитыми промышленностью и транспортной инфраструктурой, преимущественно аграрная страна с сохранившимися феодальными пережитками и значительным влиянием духовенства. От добычи нефти, открытой еще в начале века, страна особых выгод не получала, потому что основная часть доходов по концессионному соглашению шла в пользу Англо-Иранской нефтяной компании.



Реза ПЕХЛЕВИ, основатель династии и отец Мохаммеда Резы Пехлеви, предпринял определенные шаги по политической и экономической модернизации страны. При нем были приняты Свод коммерческих законов, Уголовный и Гражданский кодексы. Принятие этих законов в первую очередь способствовало развитию рыночных отношений и стимулировало промышленное развитие.



Тридцатые годы прошлого века стали периодом быстрого развития национальной промышленности. Основными отраслями, где наблюдались значительные сдвиги, были легкая (производство хлопчатобумажных и шерстяных тканей, ниток, пошив одежды, обработка кож и т.д.), пищевая (особенно производство сахара) и производство строительных материалов - кирпичные и цементные заводы. Правда, 42% инвестиций в основной капитал обеспечивали государство и лично шах.



Еще более впечатляющим был рывок в развитии иранской транспортной сети, осуществлявшийся почти полностью государством. Так, за период с 1923 по 1937 гг. было построено 12 130 миль автодорог, из них 3210 миль - дороги первого класса. О том, насколько значительными являются эти цифры, говорит тот факт, что в начале XX века протяженность дорог с твердым покрытием в стране составляла около 800 миль. В это же время была построена трансиранская железная дорога протяженностью 1 394 км, соединившая порт Бендер-шах на Каспийском море с портом Бендер-Шахпур в Персидском заливе.



Уделял шах внимание и развитию образования. По его инициативе был создан Тегеранский университет, открыты педагогический институт в Тегеране и сельскохозяйственный колледж в Кердже. Если в 1922 г. в стране был только 91 студент, то к концу тридцатых годов в Иране насчитывалось более 3 тыс. и еще несколько сот человек обучались за рубежом.



С 1905 г. Иран формально был конституционной монархией с двухпалатным парламентом: мажилисом и сенатом. Причем, мажилис формировал правительство, состав которого утверждался шахом. Но при Резе Пехлеви парламент фактически утратил свою роль независимого от исполнительной власти представительного органа, превратившись в церемониальный орган.



Реза Пехлеви выступил резко против ввода советских и британских войск на территорию Ирана в 1941 г. Но бороться против СССР и Великобритании он не имел сил и под их давлением отрекся от престола в пользу своего сына Мохаммеда Резы Пехлеви.



Молодой шах и Мосаддык



Мохаммеду Резе Пехлеви, когда он взошел на престол, было всего лишь 22 года. По молодости он оказался не столь авторитарным и жестким правителем, как его отец, и роль парламента при нем выросла до такой степени, что в 1951 г. премьерский пост занял Мохаммед МОСАДДЫК, выходец из очень знатной семьи, получивший образование в Европе и находившийся в оппозиции предыдущему шаху.



Главным пунктом политической и экономической программы Мосаддыка была национализация Англо-Иранской нефтяной компании. Другие аспекты политической и экономической жизни страны до поры до времени его занимали мало.



Но попытки национализации АИНК натолкнулись на сопротивление со стороны Великобритании и США, объявивших бойкот иранской нефти. Это осложнило экономическую жизнь Ирана, ударив по его бюджету. Тогда Мосаддык попытался реализовать программу "Иран без нефти", но она была непоследовательной и в итоге оказалась малоуспешной.



Мосаддык был, скорее, центристом и уж точно не придерживался "левых" взглядов. Не стремился он и к демонтажу монархии и установлению республиканской формы правления. Но в глазах влиятельных правых – крупных землевладельцев, верхушки армии и бюрократии – он был чуть ли не социалистом. В оппозиции ему был и молодой шах со своим двором. Они никак не могли смириться с тем, что во главе правительства стоял человек, совсем от них не зависящий.



В конечном итоге США и влиятельная оппозиция добились своего – Мосаддык был свергнут, осужден за государственную измену и приговорен к смерти. Но шах заменил смертный приговор трехлетним заключением, по отбытии которого Мосаддык был отправлен в свое имение, где и прожил до своей смерти в 1967 г.



Великолепный век



Тем не менее деятельность Мосаддыка принесла пользу Ирану и шаху. АИНК был заменен Международным нефтяным консорциумом (МНК). По соглашению между ним и Ираном, в бюджет страны шло 50% прибыли от деятельности консорциума. В страну пошли нефтедоллары. Если в 1950 г. АИНК, добыв 31,8 млн тонн нефти, выплатила Ирану в качестве концессионных платежей 16 млн ф. ст., то в 1957 г. МНК, добыв 34,9 млн тонн, выплатил тегеранскому правительству 75,4 млн ф. ст.



Шах по этому поводу сказал: "Я не противник Мосаддыка. Если бы не он, то, может быть, мы до сих пор и не были бы хозяевами своей нефти".



После свержения Мосаддыка усилилось влияние США на Иран, сопровождавшееся ростом военно-технического сотрудничества и финансовой помощи. Иран становился антисоветским оплотом на Ближнем и Среднем Востоке.



Американская помощь и рост нефтяных доходов привели к улучшению экономической ситуации в Иране до такой степени, что шах Мохаммед Реза решил провести реформы, облегчающие положение простых иранцев.



Первой из реформ, которые решил провести шах, была аграрная. Ее целью были сокращение помещичьего землевладения и ликвидация все еще сохранявшихся феодальных отношений.



По инициативе шаха были приняты законы, направленные на улучшение положения рабочих, включая выплаты на случай увольнения. Но эти законы распространялись только на государственные и крупные частные предприятия.



С 1975 г. началась продажа акций как государственных, так и частных предприятий рабочим, занятым на них. Это должно было установить справедливость в сфере распределения доходов и смягчить социальную напряженность среди рабочих.



Была проведена реформа избирательного процесса: появились избирательные бюллетени, регистрация избирателей, выборы должны были проходить в течение одного дня. Но самое главное, избирательные права были предоставлены женщинам.



Были проведены реформы в области здравоохранения и образования, направленные на рост доступности этих услуг.



Режим шаха был прочен и, во всяком случае на первый взгляд, не просто прогрессивен, но и направлен на улучшение жизни простых иранцев. Казалось бы, что могло пойти не так?



Что было не так?



Во-первых, аграрная реформа. Она была половинчатой. Подорвала экономическое положение помещиков, но не создала благоприятных условий для развития крестьянских хозяйств. Крестьянским хозяйствам были слабо доступны источники финансирования и рынки сбыта, ведь административный произвол и коррупция, характерные для авторитарных режимов, никуда не делись



Таким образом, шах, подорвав лояльность к себе со стороны помещиков, не получил особой поддержки и со стороны крестьян. Просто отмечу, что примерно то же самое произошло в Российской Империи после отмены крепостного права.



Во-вторых, низкий уровень жизни в городах. Кварталы городских люмпенов росли за счет притока крестьян, лишенных возможности работать в деревне. Дело в том, что аграрная реформа лишила безземельных крестьян возможности арендовать землю. Люмпенизированные кварталы всегда подвержены влиянию радикальных учений.



В-третьих, политика ускоренной "вестернизации" настроила против шаха как часть консервативной светской элиты, так и практически все духовенство, очень влиятельное, особенно среди сельской и городской бедноты.



Шах был уверен, что его все любят, и не заметил утрату поддержки со стороны элит. Это был лишь вопрос времени, когда произойдут массовые выступления против жестоко авторитарного режима. А когда они случились, шах оказался в изоляции и вынужден был бежать из страны.



К слову, судя по всему, элиты (лица, принимающие решения или влияющие на принятие решений) в современном Иране достаточно сплоченные и монолитные, чтобы, пусть и с трудом, противостоять массовым беспорядкам, направленным против режима.



Уроки



Первое. Успешная модернизация возможна только при поддержке большей части элиты. Если элиты расколоты, то модернизация обречена на провал.



Второе. Реформы не должны быть половинчатыми, когда никто от них толком не выигрывает.



Третье. Социальной опорой модернизации является городской средний класс. При Мосаддыке в Иране он был малочисленным и слабым. А Мохаммед Реза Пехлеви репрессивными методами подавлял его политическое развитие и сдерживал как мог его экономическое развитие. Когда городской средний класс многочисленный и влиятельный, он склоняет элиты к реформам и модернизации.



Разница между Мохаммедом Резой Пехлеви и ПАК Чжон Хи состоит из двух пунктов: 1) Пак Чжон Хи, в отличие от шаха, уделял внимание городскому развитию; 2) Пак Чжон Хи не сдерживал экономическое развитие городского среднего класса.



Эти пункты являются следствием того, что Южная Корея не имела возможности извлекать сырьевую ренту, а Иран имел. Источник - ratel.kz

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