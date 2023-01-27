По Ирану прошло мощное землетрясение. Пострадали свыше 800 человек

18:34 29.01.2023

Ночью северо-запад Ирана содрогнулся от землетрясения магнитудой 5,9 баллов. На утро число пострадавших увеличилось до 816 человек, трое из них погибли, об этом пишут местные СМИ со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Садега Мотамедяна.



