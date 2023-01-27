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|По Ирану прошло мощное землетрясение. Пострадали свыше 800 человек
18:34 29.01.2023
Ночью северо-запад Ирана содрогнулся от землетрясения магнитудой 5,9 баллов. На утро число пострадавших увеличилось до 816 человек, трое из них погибли, об этом пишут местные СМИ со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Садега Мотамедяна.
Сейчас в городах, которые сильнее всего пострадали от стихии, работают экстренные службы. На кадрах, которые публикуют местные жители, видно, насколько разрушительным было землетрясение - у некоторых зданий буквально снесло стены, а в домах посыпалась вся отделка.
Ранее Readovka писала о том, что в Иране прогремели несколько взрывов на стратегических объектах страны.