 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 29.01.2023
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11:38  Разинув хаб хлебалом. Турция торопится заработать на российском газе, - "Взгляд"

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10:37  Когда правительствоKZ возьмется за яйца, - Сапа Мекебаев
10:34  Узбекистанец Сайфулло Саипов признан виновным по делу о теракте в Нью-Йорке
10:32  "У Вашингтона не получилось": 50 лет назад закончилась война во Вьетнаме
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10:14  Турция и НАТО: скандинавское обострение
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09:06  Зов предков. Испанский футболист Хорди Амат стал королем индонезийского острова Сиау
09:05  Схватка Ирана с Азербайджаном влияет на интересы России, - Геворг Мирзаян
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00:44  Пекин прибирает к рукам страны Центральной Азии, - Александр Храмчихин
Суббота, 28.01.2023
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17:30  НАТОвский генерал Петр Павел избран президентом Чехии
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00:19  Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО, - Вадим Трухачев
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Пятница, 27.01.2023
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19:37  Четыре Украины, - Николай Сорокин
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14:46  FP: ЕС одобрил употребление в пищу мучных червей и сверчков
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По Ирану прошло мощное землетрясение. Пострадали свыше 800 человек
18:34 29.01.2023

Ночью северо-запад Ирана содрогнулся от землетрясения магнитудой 5,9 баллов. На утро число пострадавших увеличилось до 816 человек, трое из них погибли, об этом пишут местные СМИ со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Садега Мотамедяна.



Сейчас в городах, которые сильнее всего пострадали от стихии, работают экстренные службы. На кадрах, которые публикуют местные жители, видно, насколько разрушительным было землетрясение - у некоторых зданий буквально снесло стены, а в домах посыпалась вся отделка.

Ранее Readovka писала о том, что в Иране прогремели несколько взрывов на стратегических объектах страны.

Источник - Readovka
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