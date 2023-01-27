Полицейский застрелил министра здравоохранения индийского штата Одиша. Мотивы неизвестны

19:54 29.01.2023

В Индии полицейский застрелил главу минздрава одного из штатов

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 января 2023, 19:18 - REGNUM В Индии убит министр здравоохранения штата Одиша Наба Кишоре Дас. В него выстрелил полицейский, когда глава ведомства днем 29 января прибыл на массовое мероприятие в районе города Браджараджнагара. Причины действий стража порядка пока неизвестны.



О том, что раненый министр был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему помощь, скончался, сообщили в больнице Apollo Hospital в городе Бхубанешваре.



Стрелявшим в министра оказался помощник младшего инспектора полиции Гопал Дас. Он выстрелил в 61-летнего главу минздрава штата несколько раз во время его выхода из машины. Его задержали, в настоящее время по данному факту проводится разбирательство.



Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/3775420.html

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