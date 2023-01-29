Иран стал целью загадочной атаки. Нетаньяху пообещал наказать всех...

00:02 30.01.2023

Нанесен удар по заводу, который подозревают в производстве оружия для России

Геннадий Петров

29.01.2023



Нетаньяху пообещал наказать всех, кто вредит или помогает вредить Израилю.

Узел международных противоречий, связанных с Ираном, все более запутывается. Из страны приходят сообщения об атаке с помощью беспилотников на завод по производству оружия. Ответственность за нее официальный Тегеран ни на кого не возложил. А в прессе множатся версии, согласно которым удар мог быть осуществлен США и Израилем.



Взрыв прогремел в субботу в городе Исфахан, что в центральном Иране. Министерство обороны страны признало этот факт на следующий день, после того как видео взрыва уже было показано в СМИ. "Вечером 28 января 2023 года около 23.30 (22.00 по московскому времени. – "НГ") была проведена неудачная атака с использованием мини-дронов на один из центров Минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", – цитирует агентство Irna заявление ведомства. В Минобороны также подчеркивают, что ни человеческих жертв, ни сбоя в работе оборудования не было. Лишь крыша цеха получила повреждения.



Против ожиданий называть виновных в этом нападении иранские власти сразу не стали. Есть лишь информация о начатом расследовании. Кроме того, неофициально представители властей говорят СМИ о том, что за атакой беспилотников может стоять Организация моджахедов иранского народа (ОМИН). Эта левацкая группировка имеет давнюю историю. Еще в 1970-х годах она практиковала террористические методы, во время ирано-иракской войны воевала на стороне Ирака (близость программных установок ОМИН и партии "Баас" многими отмечалась). С нулевых годов она заявила о прекращении террористической деятельности, была исключена в ЕС и США из числа террористических организаций. Однако иранские власти считают, что на самом деле ОМИН лишь стала плотно работать с ЦРУ и МОССАД, помогая им или даже осуществляя по их заказу убийства и взрывы на территории Ирана.



Интересные версии излагаются в ближневосточных СМИ. Просаудовский телеканал Al Arabiya сообщил, со ссылкой на источники, что удар по заводу в Исфахане нанесли ВВС США и некая другая страна. Панарабский телеканал Al-Hadath эту другую страну назвал прямо: Израиль. Это СМИ, ссылаясь на американские источники, утверждает, что завод в Исфахане был выбран потому что там производятся баллистические ракеты и беспилотники, которые якобы Иран собирался поставить РФ.



Исфаханское предприятие Shahed Aviation Industries считается производителем боевых дронов "Шахид", используемых иранскими союзниками в разных регионах. Именно по этой причине оно попало в санкционные списки ЕС, США и Великобритании.



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Атака беспилотников на завод в Исфахане

попала на видео и фото.

Фото с сайта www.isna.irНапомним, что о поставках иранского оружия Москве на Западе и в Украине говорится давно. Иран признает продажу России беспилотников, но утверждает, что поставки имели место до 24 февраля 2022 года. Россия, в свою очередь, отрицает и это. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вбросом сообщения о том, что российские беспилотники "Герань" являются на самом деле иранскими "Шахидами".

Как бы то ни было, газета Jerusalem Post, имеющая хорошие связи в израильских силовых структурах, утверждает, что последствия удара беспилотников по заводу в Исфахане были куда более серьезными, чем признают иранские власти. Якобы был достигнут "огромный успех", а взрыв был не один, как утверждает Министерство обороны Ирана, а четыре.



Впечатляет также совпадение: удар по Исфахану был нанесен после двух громких преступлений. Одно произошло вечером 27 января в Иерусалиме. Здесь некто Шукрам Алкам Шахри, 21-летний житель лагеря палестинских беженцев, открыл огонь по израильтянам возле синагоги. Было убито семь человек. Погиб и сам нападавший. Такого рода нападения, конечно, здесь не редкость, тем более, что 27 января - День памяти жертв Холокоста, когда вероятность терактов повышается. Необычно, однако, то, что Шукрам Алкам Шахри не был связан ни с одной из радикальных палестинских организаций.



После теракта собрался военно-политический кабинет Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Принято решение резко ужесточить меры антитеррористического характера. Все они касаются Израиля и Палестины. Однако сразу же вспоминаются жесткие заявления Нетаньяху в адрес Ирана, на который израильские власти возлагают ответственность в том числе за поддержку палестинских радикалов. А на заседании кабинета премьер сказал: "кто нам навредит – тому мы навредим, и каждому, кто им помогает".



Наконец, по еще одному странному совпадению, в выходные резко обострились и без того непростые отношения Ирана с Азербайджаном – страной, которую официальный Тегеран неоднократно обвинял в поддержке операций "Моссад" на иранской территории. 27 января было совершено нападение на азербайджанское посольство в иранской столице. Погиб начальник службы безопасности дипмиссии Орхан Аскеров, преградивший путь преступнику, вооруженному автоматом. По заявлению главы полиции Тегерана Гусейна Рахими, нападавший, 50-летний мужчина, имя которого не раскрывается, пошел на преступление из-за личных и семейных проблем. Видимо, азербайджанские власти не совсем в это поверили. Во всяком случае, в воскресенье было заявлено об эвакуации сотрудников посольства и членов их семей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал случившееся терактом. В субботу он провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.



Имеют ли эти совпадения связь, станет ясно в ближайшее время. А пока остается довольствоваться версиями и констатировать, что обстановка вокруг Ирана накаляется.