Женщины в израильской разведке. Рассказы бывалых

00:03 30.01.2023

Там шпионки с крепким телом: как лохемет спасали Израиль

Зачем в Моссад идут красивые женщины



Лидия Маслова



Книга о женщинах в одной из самых эффективных разведок мира - израильском Моссаде - написана двумя мужчинами. Однако ее важным месседжем является женское превосходство в определенных отношениях, делающее слабый пол чрезвычайно полезным, а порой и просто незаменимым орудием шпионажа.



"Амазонки Моссада. Женщины в израильской разведке"

Михаэль Бар-Зохар, Нисим Мишаль

М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. Пер. с англ. Татьяны Шишкиной. - 410 с.



В прологе одна из лохемет (так называют сотрудниц Моссада) говорит: "Мужчины приходят после армии, у них отработана система: оружие - разведка - ресурсы. У меня такого нет. Я в серой зоне. Будучи женщиной, я обладаю большей свободой действий". Ближе к финалу свои доводы в пользу слабого пола обнаруживаются еще у одной героини, которая в свое время едва не стала первой женщиной-"рамсадом", то есть главой Моссада: "Во время своих миссий Лирон обнаружила, что красивая и умная женщина имеет явное преимущество перед воинами мужчинами. У женщин другой образ мышления. "Поскольку женщины физически менее сильны, они больше, чем мужчины, полагаются на свои умственные способности". Ну и наконец, срабатывает очень простой психологический фактор: "Когда вы видите мужчину, который в одиночестве стоит ночью на углу, у вас возникают подозрения, а когда это женщина - возникает желание ей помочь".



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Красивая женщина не просто "отвлекает внимание", как говорил Глеб Жеглов, она порой начисто отключает умственные способности, инстинкт самосохранения и бдительность даже у людей, занимающих достаточно серьезные посты, чтобы всегда быть начеку. Первый пример мужского легкомыслия в "Амазонках Моссада" - случай с главой комиссии по атомной энергии сирийского правительства Ибрагимом Османом, произошедший в 2007 году в Вене. Готовность Османа помогать красивым заплаканным девушкам и повышенная коммуникабельность выходят ему боком: одна из красоток мгновенно делает дубликат ключа от его номера, пока другая приглашает его на ужин. Отправляясь на свидание с новой очаровательной знакомой, сирийский "мистер Атом" оставляет в гостинице телефон ("чтобы не отвлекали") с интересными фотографиями сирийского реактора для производства плутония. Эти снимки вскоре ложатся на стол израильского премьер-министра, поручающего военным потихоньку разбомбить объект, прикинувшись, естественно, что Израиль не имеет к этому ни малейшего отношения.



Еще один удивительный и поучительный случай помутнения мужского рассудка - история с Мордехаем Вануну, техником израильского ядерного реактора в Димоне, в 1985-м сбежавшим с фотографиями секретных лабораторий сначала в Австралию, а потом в Лондон, чтобы повыгодней продать родину. Вместо того чтобы сидеть тише воды ниже травы, Вануну, страдающий от отсутствия женской ласки, по собственной инициативе знакомится на улице с прелестной блондинкой, первым делом уточнив: "Вы не из Моссада случайно?" "А что такое Моссад?" - хлопает глазами агент Синди, которая, разумеется, прогуливается по Лондону именно для поимки Мордехая. В контакт с ним входить она не собиралась, но план приходится поменять, раз уж объект сам лезет в honey trap - ловушку, которую ему поначалу никто и не готовил.



В первый же день знакомства, выпив только кофе, предатель Израиля вываливает всю свою подноготную понравившейся ему барышне, которая по приказу начальства вынуждена терпеть то, на что не подписывалась:



"Он не переставая обнимал и целовал блондинку, а она отвечала ему тем же, хоть в глубине души испытывала гнев и отвращение. Не за этим она приехала в Лондон! Поцелуи и объятия Вануну вызывали у нее душевное и физическое отторжение. Она была патриоткой, замужней женщиной, а ей приказывали играть такую ненавистную роль"



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Операция закончилась успешно, и Вануну сел на 18 лет, но это стоило карьеры агенту Синди. В спешке Моссад не успел создать для нее надежное прикрытие, и ее настоящая личность была засвечена: "Газеты всего мира напечатали ее фотографию, сделанную без ее согласия". К счастью, Синди удалось в итоге стребовать с Моссада компенсацию за моральный вред, нанесенный ей приставаниями похотливого Мордехая. Авторы книги клятвенно заверяют, что это единственный случай в истории спецслужбы, когда начальство заставило сотрудницу использовать свое тело для выполнения задания и пойти на "частичный физический контакт" - до секса дело, слава богу, не дошло.



Еще более жестко подставили одну из предшественниц Синди, знаменитую израильскую Мату Хари - Сильвию Рафаэль, долгое время занимавшуюся разведывательной и контртеррористической деятельностью под легендой востребованного канадского фотографа Патриции Роксборо. Такая декорация позволяла ей отправляться в самые разные точки земного шара, а король Иордании Хусейн вообще считал ее другом семьи. В 1974 году Сильвию осудили за убийство после международного скандала в Лиллехаммере, ставшего одним из крупнейших провалов в истории Моссада. Вместо Али Хасана Саламе, организатора палестинского теракта на Олимпиаде-72 в Мюнхене, израильские мстители убили ни в чем не повинного человека, ориентируясь на размытую фотографию. Сильвия, которая с самого начала чувствовала неладное, предупреждала, что объект не тот, но руководители операции проигнорировали ее возражения (в том числе и легенда Моссада Майк Харари, который считался главным покровителем и воспитателем амазонок). В итоге после напрасного убийства и других грубейших ошибок израильские разведчики были арестованы полицией Осло.



Из пяти лет, к которым приговорили Сильвию Рафаэль, она отсидела лишь год и десять месяцев, после чего вышла замуж за собственного адвоката-норвежца, с которым счастливо дожила остаток дней. Но ей было отчего пасть духом и разочароваться в своих коллегах, допустивших многочисленные ошибки в планировании и выполнении миссии:



"Я все время прокручиваю в голове то, что произошло. И чем больше думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что провала в Лиллехаммере можно было избежать. Что-то во мне сломалось после Лиллехаммера... У меня пропало желание дальше служить с людьми, которых я так сильно уважала. Я считала своих героев людьми кристальной честности, а теперь увидела их в ином свете"



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Моссадовское начальство, которое не понесло никакой ответственности за эпический провал, пыталось оправдаться довольно своеобразным способом, присылая Сильвии в камеру анонимные письма, где рассыпалось в комплиментах и намекало, что, мол, все мы не святые и можем ошибаться: "Как огромный пылесос, // Моссад затягивает в себя // Самых разных людей, // Но только лучшие из них остаются".



Судя по книге Бар-Зохара и Мишаля, даже лучшие из женщин, которых засосал в себя Моссад, далеко не всегда получали возможность остаться в нем надолго. Если они не становились "расходным материалом" и не попадали на виселицу или за решетку, то их способностям просто не находилось достойного применения. Как, например, уроженке Александрии Иоланде Хармор, в 1940-е создавшей сионистскую шпионскую сеть в Египте и вхожей в самые высшие египетские сферы, но не пригодившейся Моссаду после создания Государства Израиль, для которого она так много сделала. "Она была невероятно талантлива, но никто не пытался найти ей место, где она могла бы приносить настоящую пользу", - с грустью замечают авторы книги, в эпилоге которой 12-й рамсад Йоси Коэн открывает самые радужные перспективы: "Сегодня женщины уже занимают руководящие должности в Моссаде, и я надеюсь, что в будущем мы увидим женщину на посту главы Моссада".