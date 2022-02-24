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Лисичанская дуга может стать котлом для 10 бригад ВСУ
00:07 30.01.2023

Российская армия давит на врага с севера из Кременной и с юга из Соледара

Александр Ситников

"Музыканты" из "Вагнера" сообщили о своей новой, пусть и локальной, но очень важной победе. Под российский контроль перешло село Благодатное к западу от Соледара. Здесь, судя по картам западных мозговых центров, оборону держали підрозділи 5-ти бригад ВСУ - 63-й, 4-й, 46-й, 61-й, 43-й. В неньке они считаются элитными и составляют костяк самостийной армии.

Все это говорит о той важности, которую киевская хунта и бандеровские "отцы-командиры" придают этому направлению. Из Чугуева и Харькова сюда ежедневно прибывают эшелоны "мобиков". На свежих снимках, появившихся в укрнете, видно, что "пушечного мяса" в незалежной еще много, правда, кадровых военных в указанных бригадах осталось не более 20% от личного состава образца 24.02.2022.

В частности, админ телеграм-канала 46-й ОАЭМБр ВСУ признался, что "подавляющее большинство бойцов только недавно закончили учебные центры (в среднем 15 дней)". Сейчас их как-то пытаются приобщить к ратному делу, но в спешке получается не очень. Ну, не стал бы информационный боец окремої (отдельной) аеромобільної бригади ДШВ ЗС просто так писать, что родственники укро-вояк раскалили телефоны офицеров в тщетной попытке узнать хоть что-то о своих мужчинах.

"Если близкий человек на протяжении длительного времени не выходит на связь, это не повод для паники", - пишет он и брешет, как дышит. Участницы "майдана вдов" не дадут соврать. Когда укро-солдат не звонит несколько дней, значит, на 90% он - "двухсотый", которого, скорее всего, запишут в пропавшие без вести. В принципе, если очень-очень повезло, попал в русский плен.

По данным укро-волонтеров, только в одной Днепропетровской области насчитано 17 тысяч солдатских могил (считай, столько же пропавших без вести, если не больше), а в некоторых деревнях не осталось мужиков от слова "вообще". Большинство из них забрали в печально известную 93-ю ОМБр "Холодный Яр", которую "музыканты" заминусовали в Соледаре. Чтобы была понятна ситуация, сообщим, что на армейских чатах говорится, что "холодноярцы" уже в шестой раз набираются практически с нуля.

Однако вернемся к новости от "Вагнера" о взятии Благодатного. "На данный момент в этом населенном пункте на западе от Соледара завершается зачистка. На другом направлении „музыканты" после взятия города также развивают успех и уже вплотную подошли к селу Сакко и Ванцетти (13,4 км от Северска)", - уточняют журналисты проекта WarGonzo.

Эта информация согласуется с печалькой от укро-правдорубов. Они на своих форумах признают начало штурма "музыкантами" Васюковки, соседнего с Сакко и Ванцетти села. В частности, в сети появился некролог такого содержания: "Погиб 20 января вблизи населенного пункта Васюковка Донецкой области, получив тяжелое ранение", что косвенно подтверждает факт идущих боев к северу и западу от Соледара в направлении Северска.

По данным волонтерских карт ВСУ, на дуге, которую в неньке назвали Лисичанской, бандеровский Генштаб сосредоточил порядка 10 бригад ВСУ, из которых аж 6 отчаянно пытаются прорваться в Кременную. В их числе значатся супер-пупер укро-вояки Першої Президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії України, которая лично подчиняется Зеленскому. Похоже, кровавому клоуну очень нужна "перемога", поскольку над его головой опять сгущаются черные тучи.

Именно поэтому ВСУшники совершают суицидальные наступательные операции, причем по нескольку раз в день. Как пишет т/к "Старше Эдды" по обстановке Сватово - Кременная за 28 января, "4 атаки численностью до взвода, каждая была отражена грамотными действиями воинов-гвардейцев… Повiтрянi силы Украины пытались работать по нашим позициям парой Ми-8 с кабрирования, но безрезультатно. Убитых и раненых у нас нет".

Однако в последнее время бандеровский Генштаб все чаще сообщает о встречных боях или даже об отражении уже нашего наступа на этом участке. В частности, российские войска продавливают позиции захисникiв незалежностi вблизи Червонопоповки (6 км к северу от Кременной).

В сводке Оперативного командования "Восток" ВСУ отмечается, что "28 января украинские силы отразили российское наступление возле Белогоровки (12 км к югу от Кременной)", а также проводили разведывательные операции вдоль линии Невское-Терны. Очень похоже, что здесь появилась большая серая зона, которую ВСУшники уже не контролируют.

Что касается накала боев, то некий "киборг" (бандеровский участник боев за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах) Виталий, укро-оператор ПЗРК, пожаловался на камеру, что "сейчас вся линия фронта, как тогда Донецкий аэропорт". Самостийные диванные войска этот намек поняли и пришли к выводу, что Донбасс захисникам незалежностi не удержать.

Кстати, Залужный сделал важное заявление, что локальное российское наступление не достигло кульминации на участке Северск-Бахмут/Артемовск и будет продолжено с тем же напором, как это имеет место сейчас. Таким образом, главком ВСУ прямо обозначил опасность потери Северска, после чего у укровермахта ухудшатся наступательные возможности по захвату Кременной и Сватово.

Напротив, есть все основания считать, что русская армия перехватывает инициативу на восточном фронте. Так ведущий американский мозговой центр, изучающий военные конфликты (ISW), в своей аналитике за 28 января описал возможное развитие событий. "Локальные атаки на Угледар и населенные пункты в Донецкой и Запорожской областях, вероятно, предназначены для рассеивания украинских войск и создания условий для решительного российского наступления в западной части Луганской области", - пришли к выводу эксперты ISW.

По мнению этих "говорящих голов", прямо сейчас развиваются условия для уничтожения всей украинской группировки войск на линии Сватово-Кременная с целью возвращения Красного Лимана. Ну, а потом будет освобождена от бандеровских оккупантов та часть Донецкой области, которую пока еще топчет сапог врага.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675026420


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