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Киргизские депутаты занялись русским языком, - Виктория Панфилова
00:13 30.01.2023

29.01.2023

В Бишкеке лингвистическими проблемами подменили социальные
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Киргизские парламентарии расширяют сферу действия госязыка. Парламент Киргизии рассматривает законопроект о государственном языке. Когда закон будет принят, вся документация в стране будет вестись только на киргизском языке. Следующим шагом может стать снижение статуса русского языка с официального до языка межнационального общения. Лидер парламентской фракции "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров сказал "НГ", что язык превратился в орудие политиков, когда надо отвлечь население от нерешенных социальных проблем. Эксперты считают, что власть выполняет заказ Запада – ослабить российское влияние.

Президент Киргизии Садыр Жапаров в сентября 2021 года поставил перед подчиненными задачу – достичь "полномасштабного функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни". Глава государства считает, что "для перехода делопроизводства на государственный язык требуется лишь наше желание". Он отметил, что "ссылаться на разные якобы неблагоприятные условия и обстоятельства", если гражданин его до сих пор не выучил, не стоит. Впрочем, еще в 2020 году, придя к власти, Жапаров отказывался на пресс-конференциях отвечать на вопросы, заданные на русском языке.

В Киргизии государственным языком является киргизский, а русский имеет, по Конституции, с 2004 года статус официального. До того он был вторым государственным языком. Снижение его статуса объяснялось заботой о развитии киргизского языка. Но дело в том, что за прошедшие почти 20 лет так и не была разработана методика преподавания киргизского языка. В августе прошлого года замглавы кабмина Эдиль Байсалов заявил о необходимости разработки именно методологии. Но депутаты парламента решили внедрить киргизский язык, вытащив из портфеля лежавший три года законопроект. Его приняли в первом чтении без обсуждения. Эксперты обращают внимание на то, что в одном из пунктов закона указывается: кыргызы – это титульная нация, единственным должен быть только кыргызский язык, на государственные должности должны назначаться только люди, владеющие государственным языком. Это вызвало в республике волну недовольства, появились вопросы, будут ли увольнения чиновников, врачей, учителей, не владеющих киргизским языком. В парламенте уже подверглись обструкции министры, выступавшие на русском языке. Одним из них стала глава Минприроды Динара Кутпанова. Депутат Эрулан Кокулов заявил, что не понял, о чем она говорила. Выступивший с докладом на русском языке заместитель директора Госагентства гражданской авиации Тимур Аскаров извинялся за незнание киргизского.

Политический обозреватель Национальной телерадиовещательной корпорации Зарина Уметалиева сказала "НГ", что многие депутаты, которые проталкивают законопроект о госязыке, говорят на киргизском лишь на бытовом уровне и уж тем более не знают русского языка. Поэтому сфера применения русского языка в республике сжимается, как шагреневая кожа, в том числе и в медиасфере. "Следующим шагом станет вопрос о снижении статуса русского языка с официального до языка межнационального общения, и будут внесены соответствующие изменения в Конституцию. Депутаты, на мой взгляд, работают в интересах западных игроков. Язык – это самый чувствительный вопрос для любой страны, в том числе и для России. Поэтому наносится "языковой удар" в сложный для РФ период. Противоречия с Украиной начались именно из-за давления на русский язык. Киргизия повторяет украинский сценарий", – считает Зарина Уметалиева.

Руководитель Русского центра российского общественного фонда "Русский мир" при филиале Российского государственного социального университета (РГСУ) в Оше Занфира Мискичекова также отметила чувствительность языковой темы. "Наши политики забывают о том, что чуть ли не полстраны у нас живет и зарабатывает в России. И благодаря России они могут строить на родине дома, покупать машины, устраивать свадьбы и т.д. О народе никто не думает, только о своих амбициях. Такая политика ни к чему хорошему не приведет", – сказала "НГ" Мискичекова.

"Статус языка законами не регулируется. Сила языка заключается в его применении. А в ходу сегодня в киргизском обществе в большей степени русский язык, нежели киргизский, причем начиная с детских садов и заканчивая госучреждениями. Людям легче говорить и выражать свои чувства на русском языке. Проблема в том, что трудно найти человека, который четко, красиво изъясняется на литературном кыргызском. Поэтому роль русского языка и его значение по желанию одного человека, группы людей в Киргизии изменить невозможно. Поэтому опасаться снижения статуса русского языка неправильно", – сказал "НГ" депутат парламента Адахан Мадумаров. По его мнению, некоторые политики перепутали патриотизм с меркантильностью и ведут страну к изменению внешнеполитического курса.

"За последние несколько лет в современной истории Киргизии язык превратился в орудие политиков, когда много нерешенных социальных проблем ведут к росту напряженности в обществе, тут же вытаскиваются на поверхность несколько вопросов, одним из которых является статус языка. Таким образом общество отвлекается от социальных проблем. Сегодня вопрос не стоит об усилении государственного языка или о снижении статуса других языков, нет, сегодня общество ставит вопросы социального характера – это рабочие места, уровень заработной платы, ежедневный рост цен", – считает депутат. По его мнению, Россия могла бы уделять языковому вопросу, образованию, экономическому сотрудничеству больше внимания. Сегодня Россия в Киргизии представлена релокантами. А завтра может не быть и этого, считает Мадумаров.

Источник - НГ
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