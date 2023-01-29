 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Европейская культура основана на расизме, что лишний раз доказал инцидент с сожжением Корана, - "As-Sabeel"
00:15 30.01.2023

As-Sabeel
Иордания
29 января 2023

Европейская культура основана на расизме, что лишний раз доказал инцидент с сожжением Корана в Швеции, пишет As-Sabeel. Западное общество считает, что оно превосходит весь остальной мир, но на самом деле его концепции отражают нацистское мировоззрение, считает автор статьи.
Инцидент с сожжением Священного Корана в Швеции под охраной полиции отражает глубинную культуру, которую разделяют государственные институты в Европе и слои европейского общества, впитавшие в себя расизм. Они следовали этому течению на протяжении последнего тысячелетия.

Феодалы, дворянство, духовенство и аристократия - это самые важные классы европейского общества. Если мы взглянем на историю, то увидим тех, кто верил, что является богом, его сыном (Афины и Рим) или тенью (Франция, Испания и Англия). Плюрализм изначально имел больной, расистский и классовый характер. Он был возрожден в псевдонаучных концепциях, в которых говорится, что человек имеет много видов, подобно динозаврам. Одни из них вымерли, а другие остались в виде ящериц, лягушек и хищных птиц. Но нет никакой информации о человеке, кроме того, что говорят в университетах, а то, что сказано ниже - нонсенс.

Современные европейские общества верили в свое превосходство по этническим или теологическим причинам, и эволюционировали, принимая различные формы. Главная из них - колониализм, основанный на доминировании белой расы, а затем был подъем фашистских и нацистских движений, которые творили самые зверские преступления в истории человечества.

Культура и общественный строй, еще не до конца устоявшиеся, в полной мере проявляют себя в кризисах, демонстрируя свою первобытную, инстинктивную, дикую и варварскую реакцию.
Как бы ни развивались и ни множились школы мысли, результат всегда один и тот же.

Секуляризм во Франции, например, возник как расистская социально-политическая система. Он сознательно исключил все культуры и устранил плюрализм в обществе в пользу особого "вида" человека, то есть человека светского, как ответ аристократам, священнослужителям и другими "видам" человека, согласно исторической европейской классификации, подкрепленной теорией "пусть сильнейшие выживают, а слабейшие умрут".

Сожжение Священного Корана больше не является шокирующим аспектом европейской культуры. Скорее, оно стало подтверждением того, что она по-прежнему является расистской. Европа открыта для иммигрантов и народов, которые хотят торговать с ней или работать на нее, но при условии, что их дети будут обращены в гомосексуалов. Они будут страдать так же, как страдали индейцы в Канаде в последние два столетия.
К сожалению, кризисы, поразившие европейский континент, продемонстрировали во всей красе господствующую в этих обществах культуру. Европе нужно многое сделать, прежде чем говорить о плюрализме, разнообразии и принятии других людей.
В заключение отметим, что украинский конфликт напоминает эпоху Второй мировой войны со всеми ее пороками. Стремление осуществить давнюю мечту - убрать Россию с карты мира - не имеет ничего общего с европейским континентом и белой расой. Это конфликт, к которому арабы и мусульмане не имеют никакого отношения. Они просто призывают к миру вместо кровопролития. Однако неспособность правящей элиты Европы уничтожить Россию заставляет ее вспомнить о расистской политике по отношению к арабам и мусульманам. Она вступила в сговор с ультраправыми нацистами и фашистами, что стало очевидно во время сжигания Священного Корана в Швеции. Этот инцидент не только говорит о наличии между ними союза, но и отражает беспомощность ее больного правительства.
Автор: Хазем Аяд (حازم عياد)

Источник - inosmi.ru
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