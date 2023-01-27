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США движутся к "рубежу невозврата". что заставит их отползти назад? - В.Павленко
00:50 30.01.2023

Удары по Ирану, вслед за решением предоставить танки Киеву, раскрывают стратегические планы США. Разорвать эту цепь – значит одержать верх в конфликте

Владимир Павленко

Итак, фактическое нападение Израиля на Иран, осуществленное в режиме "ответа на собственную провокацию" против азербайджанского посольства в Тегеране, расширяет географию глобального конфликта и одновременно формирует его архитектуру. Скорее всего речь идет о предсказанной рядом американских think tanks еще в 90-е годы цепи региональных конфликтов, которые менее рискованны с точки зрения глобальной ядерной эскалации, но не исключают региональную такую эскалацию, которая полностью укладывается в пентагоновскую концепцию "ограниченной ядерной войны".

Еще в сентябре, когда в Иране полыхали массовые беспорядки, информированные источники указывали на внешнюю дестабилизацию страны перед прямым нападением, замаскированным под "нейтрализацию" иранских ядерных объектов. Сегодня те же самые источники "предсказывают", что если ирано-израильский конфликт разгорится, а это станет понятно в ближайшие несколько дней, перспективы дестабилизации вполне могут затронуть и Турцию, несмотря на то, что сейчас Анкара молчаливо поддерживает Израиль. В мае в стране – президентские выборы, и курс Запада на "снос" Реджепа Эрдогана, как "недоговороспособного", не укладывающегося в натовскую концепцию эскалации, реализуемую Вашингтоном, вряд ли будет скорректирован лояльностью турок в конкретной ситуации вокруг Ирана.

У нового глобального конфликта – еще одна показательная черта: не играя прямо, США для достижения своих целей задействуют разнообразные прокси-ресурсы и прокси-страны. Израиль в этом списке – второй вслед за Украиной, и уже сейчас отчетливо прогнозируется будущий подрыв Афганистана с помощью противостоящих талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) местных "игиловцев" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Судя по тому, с какой интенсивностью в стране обостряется террористическая угроза, направленная против расширения влияния Китая, главный геополитический удар с афганской территории наносится в восточном направлении, и это скорее всего "не вечер". В эти же дни Вашингтоном осуществлен и еще один характерный информационный вброс.

Китай - Николай Вавилов
США вступят в войну с Китаем в 2025 году - генерал ВВС США Майк Минихан в служебной записке своим подчиненным. "Надеюсь, что я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году". Власти Китая могут воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы провести операцию по установлению контроля над Тайванем. Минихан также призвал подчиненных к концу февраля доложить о мерах по подготовке к боевым действиям с Китаем.

Расшифровываем сценарий, о котором идет речь. США прогнозируют победу в январе 2024 года на Тайване гоминьдановского кандидата в главы островной администрации. Поскольку между выборами и инаугурацией четыре месяца, то за время, оставшееся до мая, когда Гоминьдан подберет власть, утраченную проамериканской Демопрогрессивной партией (ДПП), будет организована крупная провокация. Не исключено, что уходя, тайваньские "демократы" под диктовку американского сюзерена объявят о "независимости", создав casus belli, на который в Пекине не смогут не отреагировать. Меры принуждения, предпринятые в этом случае НОАК, в информационном поле Запада будут представлены "неспровоцированным нападением" на фоне президентской кампании в США. Причем, в американских планах, скорее всего, будет сначала сдать Тайвань по той же схеме, по которой в 1991 году был сдан Кувейт, а потом, уже после собственных выборов и вступления в должность нового президента, "вступиться" за остров, отсюда и 2025 год. И это очень походит на наступательную стратегию, ибо указанный "повод" может быть использован так, чтобы не ограничиваться Тайваньским проливом, а распространить военные действия на весь возможный ТВД. Учитывая, что в регионе имеется и еще один взрывоопасный клинч с ядерным подтекстом - КНДР с Южной Кореей и США – спрогнозировать развитие кризиса, ввиду множества неизвестных, сегодня невозможно. Но видно, что к Тайваню США явно хотят "подойти" с уже решенными в свою пользу "вопросами" на Украине и в Иране. Именно поэтому сегодня киевский и тель-авивский вектора Вашингтона так крепко взаимосвязаны. Исчерпывающим образом об этом сообщил недавно назначенный посол Израиля в Германии:

Kremlin_Russian
Израиль "за кулисами" оказывает помощь Украине в гораздо больших масштабах, чем об этом известно публично, рассказал в интервью Ostthuringer Zeitung посол Израиля в Германии Рон Просор. "Израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан, включая иранские дроны и ракеты, которые Россия использует в Украине", - рассказал дипломат. Он признал, что полностью заблокировать поток иранских дронов Израиль не может, равно как и перейти к открытой военной помощи Киеву. "Это не так просто. Россияне находятся в Сирии. К тому, же у нас большое еврейское сообщество в России. Это две основные причины, по которым мы держимся в тени", - добавил Просор.

В дополнение: уже известно, что Израиль срочно отзывает с Украины несколько сотен своих советников, обучающих ВСУ, которые должны возвратиться домой не позднее, чем через трое суток. И еще: в экспертном сообществе широко высказывается мнение, что удары по Ирану наносятся сразу после консультаций, которые провел в Израиле глава ЦРУ Уильям Бернс, недавний вояж которого в Киев также предшествовал решениям НАТО о поставке танков. И объектами этих израильских ударов становятся производства военной продукции, применяемой, по утверждениям Киева и Запада, против ВСУ. Общий интерес Вашингтона, связанный в том и другом случаях единой логикой и планом действий, - секрет Полишинеля. Или вот еще, как говорится, "свежачок":

Образ будущего
В Израиль вылетают один за одним самолеты ВВС США с выключенным транспондером.
7 грузовых бортов из Катара, 5 из Турции и 4 из Чикаго. Предположительно это ракеты класса "Земля-земля" с радиусом 1100 км и ракеты для комплексов ПВО и ПРО с радиолокационными системами...

Тот факт, что Вашингтон стремится ограничить свое участие вылазками "из-за кулис", показавшись оттуда "целиком" только, когда ему будет выгодно - к решающей схватке в АТР, побуждает Москву, а следом, надо думать, и других участников нынешнего и будущего противостояния, назвать вещи своими именами. "США напрямую причастны к удару ВСУ по зданию районной больницы в населенном пункте Новоайдар Луганской народной республики", - заявил первый зам. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Поставки вооружений на Украину свидетельствуют о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию", - это слова спикера Госдумы Вячеслава Володина. А вот реакция МИД России: "Со стороны США, стран НАТО и других международных структур не последовало какой-либо реакции на данные действия Украины, что подтверждает вовлеченность данных стран в конфликт, а также их причастность к совершенным преступлениям".

Самая большая ошибка считать эти заявления "оборотом речи", особенно на фоне поступающей информации об активизации подготовки к широкому применению Россией на ТВД гиперзвуковых вооружений. Не исключено, что началась "большая пристрелка", которая, вполне возможно, войдет в решающую фазу именно в момент поставок Киеву наступательных вооружений. Что будет дальше – зависит от реакции Запада в момент, когда будет окончательно понятен провал тщательно рассчитанного по шагам стратегического плана. Но в любом случае мир еще никогда с октября 1962 года, со времен Карибского кризиса, не подходил так близко к черте невозврата. И очень похоже, что на этот раз очередь предъявлять миротворческий ультиматум будет за российской стороной.

Источник - iarex.ru
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