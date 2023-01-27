 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазПремьер раскритиковал "работу" областных акимов
08:03 30.01.2023

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КАЗАХСТАНА РАСКРИТИКОВАЛ РАБОТУ ОБЛАСТНЫХ АКИМОВ
В минувшую субботу, 28 января, премьер-министр #Казахстан'а Алихан Смаилов провел заседание инвестиционного штаба, на котором рассмотрели итоги работы по привлечению инвестиций в основной капитал и прямых иностранных инвестиций за прошлый год, а также задачи на предстоящий период.

Премьер-министр Казахстана раскритиковал работу областных акимов
Глава правительства раскритиковал работу акиматов Улытауской, Атырауской и Жамбылской областей по привлечению инвестиций, – по данным министерства национальной экономики, регионы в числе аутсайдеров в этой сфере, сообщается на сайте главы кабмина.

Как рассказал вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров, объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 15,1 трлн тенге (94,2% от годового плана), что на 7,9% больше по сравнению с 2021 годом. Рост отмечается в сфере операций с недвижимостью, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и складированим. Среди центральных госорганов годовой план выполнили министерство науки и высшего образования, министерство здравоохранения, министерство просвещения. Не выполнили – министерство экологии и природных ресурсов (79,4%) и министерство культуры и спорта (72,5%). Аутсайдерами среди регионов стали Улытауская область (75,6%), Атырауская область (84,2%) и Жамбылская область (86,5%). Основными причинами недостижения целевых индикаторов стали затягивание процедур выдачи земельных участков и технических условий, неготовность необходимой инфраструктуры, а также влияние геополитической ситуации.

Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров сообщил, что приток прямых иностранных инвестиций по итогам 9 месяцев 2022 года составил $22,1 млрд, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В частности, обеспечен ввод в эксплуатацию 46 инвестпроектов с иностранным участием в таких отраслях, как машиностроение, возобновляемая энергетика, металлургия, АПК и др. В ТОП-10 стран-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Турция.

Алихан Смаилов в свою очередь заявил, что реализация пяти крупных проектов в Улытауской области на сумму 27,1 млрд тенге была фактически сорвана, недостающая сумма по инвестициям в основной капитал в регионе превышает 50 млрд тенге.

"Этот пробел акимат должен был восполнить за счет новых проектов. Используя имеющийся потенциал области, необходимо было организовать привлечение дополнительных инвестиций и своевременное решение возникающих проблем", - отметил он.

Также, по словам главы правительства, не были задействованы огромный потенциал и резервы в Атырауской области. Здесь более 60% инвестиций - это в рамках крупных проектов Тенгизшевройл и KPI. Вместе с тем недостижение индикатора руководство области связывает со снижением объемов инвестиций именно по вышеуказанным проектам.

"Акимату следовало заранее начать поиск дополнительных источников роста, зная об окончании сроков их реализации", - указал Смаилов.

А треть вложенных инвестиций в Жамбылской области сформирована за счет бюджетных средств, продолжил он.

"Налицо затягивание акиматом реализации ряда значимых проектов, среди которых производство кальцинированной соды и завод по выпуску минеральных удобрений. Руководству региона необходимо активизировать работу по наращиванию объемов новых инвестиций", - подчеркнул он.

В целом Алихан Смаилов подверг критике работу акиматов областей, отстающих в вопросе привлечения инвестиций.

"Некоторые акимы говорят, что рост инвестиций составил 1-2%, пытаясь выдать это за какое-то достижение. Но это не лучшие показатели, а признак отсутствия системной работы. По итогам прошлого года по республике мы достигли роста в 8%. Глава государства поставил задачу увеличить уровень ИОК (инвестиций в основной капитал – В.) к ВВП до 25% к 2025 году. Это значит, что темпы должны быть выше 10% ежегодно", - сказал он.

Смаилов поручил подтянуть работу по привлечению инвестиций, в том числе активизировать действия по нереализованным крупным проектам. По его словам, это касается также министерств культуры и спорта, экологии и природных ресурсов.

В целом, как отметил премьер-министр, в 2023 году стоит задача привлечь в экономику не менее $24,4 млрд иностранных инвестиций. Он поручил МИД совместно с нацкомпанией Kazakh Invest и регионами провести проактивную работу в этом направлении, усилить взаимодействие с казахстанскими загранучреждениями, а главам регионов и министрам – учесть все замечания и принять меры по исправлению упущений прошлого года.

Источник - vlast.kz
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