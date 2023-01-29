Атака на Иран: что/кто это было? - Дм.Евстафьев

09:12 30.01.2023

Ночью мир сделал шаг к мировой войне: что произошло в Иране

29.01.2023



Политолог-американист Дмитрий Евстафьев в своем Telegram-канале "Профессор смотрит в мир" оценивает значение событий ночи с 28 на 29 января в масштабах закручивающейся воронки глобального конфликта.



"М-да… Раньше мы „шаркали" к мировой войне, ночью мир сделал к ней вполне полноценный шаг.



Англосаксы? Да, они в первых рядах, но не только они.



Конечно, если я был бы совсем конспиролог, то увязал бы провоцирование Ирана на ответ по Израилю (и далее - везде) с заявлением сестры Ким Чен Ына о том, что КНДР с Россией в одном окопе. Когда в одном окопе оказываются четыре государства - Россия, Белоруссия, КНДР и Иран, то ситуация начинает приобретать совершенно другие очертания, нежели в феврале 2022 года и тем более в декабре 2021.



Выбить Иран из новой коалиции - это очень привлекательно. Это слабое звено в антиамериканском мире, которое делало колоссальные усилия, чтобы перестать быть слабым.



И согласие, данное американцами на удар по Ирану (кто-то сомневается?), - признание, что Иран не настолько слаб, чтобы его развалить только изнутри. А часики тикают, да…



Но я не конспиролог. Я просто скажу, что почти одновременно несколько сил - Россия, Иран, США, Израиль, Турция, Индия - сделали шаги во внешней политике, исходя из, прежде всего, внутриполитических соображений. Так бывало и не раз. К примеру, в середине 1910-х.



Да, это попытка „управляемого хаоса". Нет, это еще не „второй фронт" против России. Но это уже очень близко к нему.



Но смогут ли американцы управлять ими же созданным большим хаосом, когда подгорает на стольких „конфорках", - вопрос.



Но именно они, американцы, даже пока остерегусь присовокуплять к ним англичан, - отцы надвигающегося Большого Хаоса. Отцы лжи и Хаоса. Теперь это очевидно, думаю, уже всем.



И помните, коллеги, что говорил Господин Дракон: „Настоящая война начинается вдруг"! Ну вот, все ждали кризиса вокруг Ирана, а холодок пошел по спинам.



И да, похоже, что у Америки дела на Украине пошли совсем кисло, раз пришлось так резко с Ираном все рушить. Но это просто моя гипотеза".