РосНарод хочет видеть адекватную элиту, а не эту г..., - Юрий Баранчик

10:31 30.01.2023

НАРОД ХОЧЕТ ВИДЕТЬ АДЕКВАТНУЮ ЭЛИТУ, КОТОРАЯ ГОВОРИТ С НИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

И которая с ним рядом, в одном окопе.

Юрий Баранчик

28 января 2023 1я

Очень показательную вещь для разбора написала спикер МИД РФ Мария Захарова:



"В Нидерландах посчитали "неуместным" почтить подвиг красноармейцев, освобождавших узников Освенцима и других концлагерей. Это не просто предательство или кощунство. Это извращение сути нашей цивилизации. Это подрыв ее основ".



Все, что перечислила уважаемая Мария Захарова - "предательство, кощунство, извращение сути нашей цивилизации, подрыв ее основ" - все это, конечно, важно и правильно. НО - глубоко вторично, и даже третично в контексте происходящего. Первично - то, что

а) нас не уважают (как США);

б) нас не боятся (как США).

Все (включая переход от поставок украинской хунте касок и бронежилетов до БМП и танков) только от этого. Но Мария Захарова об этом почему-то не говорит. Видимо, считает мелочью. Несущественной деталью. Однако это не так. Они уверены, что у нас нет сил ответить. Они считают нас безвольными слабаками. Поэтому и издеваются. Как в школе - собирается ватага отмороженных подростков и бьют, и унижают отобранного слабака, отрабатывают навыки разбоя и подчинения в команде.



Почему так не делали с СССР? Потому что боялись. И знали - попробуй такое сотворить с нашей священной памятью, от Нидерландов бы осталась только глубокая радиоактивная морская впадина. И никто бы не впрягся. Потому что по моральным понятиям СССР сделал бы все правильно. Соответственно, надо говорить не об их кощунстве, а о том, как это стало возможным. Как нам стать сильными настолько, чтобы Нидерланды при всей их зависимости от США даже пикнуть бы боялись в сторону нашей священной памяти.



Не знаю, все настолько же очевидно, что прямо какой-то испанский стыд... Взрослые вроде люди, а вынуждены растолковывать почему-то элементарные вещи.



Поэтому не знаю, насколько это надо - констатировать в тысячный раз очевидные вещи, как и другим представителям МИД вещать о ширине, глубине и оттенках красных линий. У большинства это все уже набило оскомину, о чем говорят реакции читателей под постами. И вызывает уже откровенное неуважение глубинного народа, того самого Крымского и Донецкого консенсуса, который составляет 90% нашего общества, и который готов проливать кровь за Родину. Не считаясь ни с чем. Но он хочет видеть адекватную элиту, которая с ним рядом, в одном окопе. И говорит с ним на одном языке.