Проблемы ЕАЭС в условиях противостояния с США, - Ю.Матвиенко

11:23 30.01.2023 ПРОБЛЕМЫ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИИ ПРЕЭМПТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ США



"Будет некогда день,



и погибнет священная Троя …"



Гомер, "Илиада"



Одной из причин происходящей на наших глазах трансформации международных отношений и как следствие - форм и методов межгосударственного противоборства является переход к многополюсной модели мироустройства. На этом фоне США в своем стремлении сохранить монополию на политическое лидерство проводят внешнюю политику, направленную на резкое обострение своих отношений с Россией, Китаем и рядом других стран Евразийского пространства, входящих или сотрудничающих друг с другом в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.



В этих условиях актуальной является задача понимания источников и видов угроз национальной безопасности для стран Евразийского континента, исходящих от Коллективного Запада во главе с США, для того, чтобы уметь их купировать, нейтрализовать возможные негативные последствия в случае их реализации и формировать свою эффективную внешнюю политику.



В общем виде модель многополюсного мироустройства (МПМ) может быть представлена геометрической структурой в виде нескольких пересекающихся по внешнему периметру конструкций, каждая из которых представляет собой вложенные одно в другое кольца. В центре располагается так называемый "центр силы". Его окружает первое кольцо – страны-сателлиты (тесные союзники центра силы). Сателлиты окружены кольцом из "буферных держав", которые, в свою очередь, окружены внешним кольцом – так называемой "периферийной зоной", в которой и ведется основная геополитическая борьба центров силы за свою роль и свое место в мире [1].



При этом модель многополюсного мира предполагает и допускает одновременное наличие нескольких центров силы разного характера (военной силы, экономической мощи, демографической массы, духовной силы, центра сохранения традиционных ценностей и т.д.), которые не обязательно объединяют в себе все "силы", а являются "донорами суверенитета" для буферных держав и периферийной зоны, разделяющих ценности и цели этих центров силы.



Ключевыми особенностями МПМ являются:



- ярмарка союзнических вакансий для держав "имперской" зоны;



- соревнование за объем сферы влияния вместо свободного соревнования открытых национальных экономик.



Особенностью многополярного мира является то, что в нем можно быть либо колонизатором, либо колонизируемым. Исходя из этого, главная задача "центра силы" как метрополии – обеспечение обороны и безопасности своих сателлитов и буферных держав, а также борьба за периферийную зону для набора так называемой "геополитической массы" [2].



Логика многополярного мира предполагает в перспективе неизбежную замену "мягкой" и "умной" силы времен биполярного мира на "жесткую" силу, а также возврат к прямому военному вмешательству в ходе межгосударственного противоборства, что уже наблюдается сегодня.



Тем не менее, учитывая возрастание поражающей способности обычного оружия и наличие у многих стран оружия ядерного, следует отметить, что на современном этапе в борьбе центров силы за достижение своих геополитических интересов пока еще сохраняется тенденция возрастания на начальной фазе противоборства доли "несиловых" методов и реализация так называемых "невоенных" угроз. Под "невоенными" в данном случае понимаются угрозы безопасности государства, способные в случае их реализации причинить реальный ущерб его национальным интересам невоенными средствами (без использования вооружения и военной техники, а также вооруженных сил и вооруженных формирований, в том числе специальных и иррегулярных).



В самом общем виде в совокупности невоенных методов и средств межгосударственного противоборства можно выделить техническую и когнитивную составляющие (рисунок 1).



Возрастание невоенных форм и способов для разрешения разного рода международных конфликтов обусловлено эволюцией целей акторов международной политики, которая выглядит следующим образом [3]:



для "классической войны" – это навязывание противнику своей воли военной силой;

для информационно-психологической войны – это изменение картины мира у противника в заданном направлении путем воздействия на сознание населения страны-мишени;

для консциентальной войны (от лат. conscientia - сознание) – это замещение сознания у населения страны–мишени на новое;

для преэмптивной войны – это "цивилизационное стирание противника". Смысл преэмпции (от лат. emo – покупаю наперед) не в предотвращении (как превенция) и не в абстрактном опережении, а в прямом смысле в захвате или подчинении тем или иным способом страны-мишени с последующим уничтожением ее культурного кода [4]. Основные положения преэмптивной войны были изложены в Оперативной концепции Армии США "Победа в сложном мире. 2020-2040", обнародованной в 2014г. В ней в частности говорится, что "стратегия преэмптивных действий - это использование несиловых форм как средства уничтожения потенциальных геополитических и экономических конкурентов прежде, чем они приобретут достаточную мощь, чтобы блокировать доминирование США в мире".

Теоретической базой "несиловых" методов современного межгосударственного противоборства являются:



- бихевиоризм (англ. behavior - поведение) - систематический подход к изучению поведения людей и животных: все поведение состоит из рефлексов, реакций на определенные стимулы в среде, а также последствий индивидуальной истории, таких как подкрепление и наказание, совместно с настоящим мотивационным состоянием индивида и контролирующими стимулами;



- поведенческая экономика - направление экономических исследований по изучению влияния социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на экономическое поведение, принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рыночные переменные (цены, прибыль, размещение ресурсов). Специалисты по поведенческой экономике интересуются процессами коллективного выбора (или не выбора), которые также содержат элементы когнитивных ошибок и эгоизма при принятии решений экономическими агентами. Автор теории - Даниэль Канеман (Daniel Kahneman), лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года;



- информационные технологии - принципиально новые алгоритмы, позволяющие обрабатывать массивы Больших данных. Именно они создали новый инструментарий для бизнеса, для политики (к примеру, микротаргетинг в избирательной кампании), для военного дела (Концепция "Сетецентрической войны");



- коммуникавистика - использование различных моделей коммуникации для достижения цели – изменения поведения объектов воздействия (реципиентов). Создание межгосударственных социальных сетей, технология Web.2.0 и др.



Технология организации "несилового" воздействия на потенциального противника включает реализацию следующих этапов:



Формирование канала коммуникации

Для этого могут использоваться двухступенчатая модель (коммуникатор – лидеры мнений – объекты коммуникативного воздействия (последователи мнений, адепты), спираль молчания (предоставления слова ангажированному меньшинству вместо большинства), модель привратника (использование информационного фильтра), модель структуры новости (подача информации сквозь призму заданной идеологии), модель интерактивного общества (замена линейной модели коммуникации конвергентной с заданным кругом лиц), модель когнитивного диссонанса (создание психологического дискомфорта), модель фрейминга (вкладывание в одну и ту же информацию разных смыслов для разных аудиторий) [5].



2. Ввод контента нужного содержания



Искажение исторической правды (исторический менеджмент), смена героев, переоценка ценностей, новые поведенческие паттерны (примеры "нужного" поведения).



3. Информационная блокада альтернативных источников



"Засорение эфира", "заговаривание темы", отключение неугодных СМИ, блокирование "не тех" сайтов, запрет на ввоз и продажу печатной продукции альтернативного содержания и т.д.



4. Манипуляция частным и общественным мнением



Искаженное представление событий, сопровождение нужным комментарием.



5. Подталкивание ("надж", от англ. nudge) к противоправным и деструктивным действиям



"Запирающие технологии": можно подталкивать к правильному решению, а можно к правильному для одних и неправильному для других.



6. Поведенческие интервенции



Поощрение негативного поведения, упрощение ситуаций, использование антисоциальных норм поведения, представление событий в нужном свете, многократное повторение (напоминание), навязывание мнений, информирование людей о последствиях их предыдущего выбора.



Что касается нашей страны, то одной из широко применяемых Западом технологий "несилового" воздействия на Россию являются проводимые в рамках исторической политики так называемые "войны памяти" [6].



В ходе преэмптивных действий по "цивилизационному стиранию" советского прошлого на постсоветском пространстве в рамках агрессивной "политики памяти" можно выделить два крупных этапа:



Этап 1. Создание в стране–мишени "болевых точек" в ее историческом прошлом, особенно в период существования СССР.



Для этого в стране осуществляется нарушение и последующая смена привычных моделей коммуникации, широко используются технологии "постправды" и "исторического менеджмента", в обществе создается социальный раскол (Западники / славянофилы, Белые / Красные, палачи НКВД / жертвы репрессий и ГУЛАГа, борцы с фашизмом / поборники нацистов, сторонники "империи" / сторонники автономий и т.д.).



Цель данного этапа – хаотизация общества, подрыв доверия к действующей власти, создание в стране обстановки смуты и неуверенности в завтрашнем дне, распыление его сил.



Этап 2. Перевод сознания народа в нужное состояние (стирание исторической памяти, замена культурного кода).



Цель данного этапа – внедрение новой картины мира, отречение от своего исторического прошлого и в итоге - переподчинение страны-мишени своему центру силы.



Примером успешного проведения преэмптивных действий со стороны США является "майданизация" Украины после распада СССР и последовавшая за государственным переворотом 2014 года "декоммунизация" и "десоветизация" страны под лозунгом "Украина – цэ Европа". В рамках технологии смены "культурного кода" украинский народ-победитель в Великой Отечественной войне в рамках "цивилизационного" стирания сначала был переведен в категорию народа-участника Второй мировой войны, а затем население страны было расколото на народ-жертву и народ-виновник. Была искусственно проведена смена героев – ими стали пособники германских фашистов и коллаборационисты всех мастей. При этом к России как правопреемнице СССР был выдвинут ряд претензий.



Помимо Украины, преэмптивные действия в той или иной мере ведутся Коллективным Западом во главе с США на всей территории Евразии. Но наибольшую опасность США видят в возрождающейся России и экономически мощном Китае.



Последние события, происходящие на Западе в связи с начатой в феврале 2022 года специальной военной операцией Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, показали, что основная цель США – не смена политического руководства в Москве, а именно "цивилизационное стирание" России как суверенного государства и отказ многонациональному народу нашей страны в самостоятельном выборе своего пути развития. Фактически, в нынешней России Коллективный Запад видит современную Трою, которую вся эта коалиция хочет стереть с лица современной политической карты мира.



Что в этих условиях делать России и другим странам Евразии, объединенным в Евразийском экономическом союзе, а также Большой Евразии в целом?



Самое первое и главное – глубоко осознать, что Большая Евразия – это большая сложная система, то есть, это не только и не столько множество объектов с набором связей между ними, сколько единое целое, обладающее свойствами, не присущими составляющим его элементам, взятым каждым в отдельности. Необходимо помнить, что Большая Евразия – это родина многих цивилизаций, начиная с глубокой древности, которые внесли огромный вклад в развитие человечества в целом.



И основная цель государств Большой Евразии – с одной стороны, сохранение "своих" моделей мира и своего "культурного кода" у населения, а с другой, - формирование на этой основе некой общей модели мира и выстраивание с ее помощью равноправных межгосударственных отношений, способствующих взаимному развитию континента.



Чтобы сохранить свою модель мира, свой культурный код и свою государственность существует простое средство, о котором говорил еще Аристотель: "Самое важное из всех… способствующих сохранению государственного строя средств, которым ныне все пренебрегают, - это воспитание в духе соответствующего государственного строя".



А чтобы сформировать модель мира для Большой Евразии необходимо решить две ключевые задачи:



Задача №1 - сформировать образ общего будущего.



Задача №2 - выбрать союзников на пути к общему будущему.



Понимая смыслы и ценности народов Евразии необходимо сформировать некий стратегический прогноз, а по сути – проект будущего Большой Евразии как сложной системы – образ "желаемого завтра".



Из этого проекта сразу будут вытекать континентальные национальные интересы. А как только эти интересы будут артикулированы, сразу же проявятся и угрозы этим национальным интересам.



Национальные интересы естественным образом могут быть преобразованы в национальную стратегию и далее – в национальную политику. На этом этапе проявятся угрозы сформированной национальной политике, для купирования которых потребуется разработка соответствующей программы действий.



Что касается выбора союзников, то целями такого выбора являются:



ослабить лагерь противника, выводя из него страны, недовольные политикой сюзерена;

заручиться поддержкой других стран, расширив круг своих сторонников;

сохранить максимально собственные возможности, делясь ими с союзниками;

нейтрализовать страны, которые могли бы выступить против России, но связанные обязательствами, не будут это делать.

Качественное решение этих двух задач позволит Большой Евразии занять достойное место в мировой экономике и успешно противостоять США в их попытках разрушить многополюсный мир и вернуть свою гегемонию.



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30.01.2023

Юрий Матвиенко Источник - katehon.com

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