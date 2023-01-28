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|Взрыв газа в Нукусской (Каракалпакия) "хрущевке" - 5 погибших
11:40 30.01.2023
В Узбекистане пять человек погибли при взрыве газа в многоквартирном доме
Жертвами взрыва газа в многоквартирном доме в Нукусе, по последним данным, стали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
Взрыв произошел 29 января в 16.15 в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже панельного дома в столице Каракалпакстана (суверенная республика в составе Узбекистана). В результате была частично повреждена конструкция здания – в нескольких квартирах обвалились перекрытия с четвертого по первый этаж, уточняет "Газета.uz".
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные МЧС и сотрудники соответствующих ведомств, которые занялись поисково-спасательными работами.
Первой была обнаружена пятилетняя девочка, получившая травмы различной степени тяжести, ее отправили в больницу. Через полчаса под завалами нашли тело мужчины, ранним утром - тела еще четверых человек.
Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Абдуллы Кулдашева. По факту инцидента проводятся предварительные следственные действия.