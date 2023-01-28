Взрыв газа в Нукусской (Каракалпакия) "хрущевке" - 5 погибших

11:40 30.01.2023

В Узбекистане пять человек погибли при взрыве газа в многоквартирном доме



Жертвами взрыва газа в многоквартирном доме в Нукусе, по последним данным, стали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.



