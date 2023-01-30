Россия выгоняет японцев с рыбных промыслов

11:42 30.01.2023

"Россия лишает Японию рыбы. Красивый ответ"



Алексей Иванов



25 января региональная газета японской префектуры Хоккайдо Hokkaido Shimbun (в статье под названием "Япония недооценила жесткую позицию России. Приостановка действия рыболовного соглашения 1998 года грозит разочарованием рыбаков и неуверенностью в завтрашнем дне") сообщила, что Россия отказалась проводить переговоры с Японией по вылову рыбы у наших Курильских островов.



29 января Москва официально уведомила Токио, что в 2023 году Российская Федерация не будет проводить межправительственные консультации по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах вокруг Южных Курил.



Комментарий Министерства иностранных дел РФ:



"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 г. регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства. Подписывая этот документ, стороны исходили из желания способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений между двумя странами, что было акцентировано в тексте самой договоренности.



На протяжении более 20 лет реализация Соглашения проходила, конечно, не без проблем, но в целом в конструктивном ключе. С началом специальной военной операции на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать. Администрация Ф. Кисиды в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных "санкций". Причем, порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы западных союзников. Отменила для нашей страны режим наиболее благоприятствуемой нации, зафиксированный в двустороннем Торговом договоре 1957 г., выслала группу российских дипломатов. Не стесняясь в выражениях, официальный Токио обвиняет нашу страну во всех мыслимых и немыслимых грехах, лицемерно не замечая незаконность и враждебность собственных действий. При этом в Японии и не скрывают, что целью этих шагов является нанесение ущерба экономике и безопасности России, а также дестабилизация внутриполитической обстановки.



В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой Соглашения 1998 г. об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности.



Категорически не приемлем какие-либо "протесты" японской стороны в связи с нашим решением. Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений. Пока такого желания у японского правительства мы не замечаем".



"Россия лишает Японию рыбы. Красивый ответ за глупые санкции, которые Япония ввела пару дней назад против нас", - заметил политолог Марат Баширов.



Напомним, что 27 января министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило об очередном пакете санкций в отношении РФ, содержащем более 80 наименований. Кроме того, персональные санкции, включая заморозку активов, введены против 36 лиц. Среди них - первый вице-премьер Андрей Белоусов, заместитель министра обороны Михаил Мизинцев, командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа Сергей Рыжков, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, философ Александр Дугин, зампред правительства ДНР Евгений Солнцев, замглавы администрации Запорожской области Андрей Трофимов, зампред правительства Херсонской области Владимир Беспалов, мэр Каховки Павел Филипчук и др.



Ну, молодцы, япошки. Получайте. "Район Южных Курил является одним из пяти уникальнейших мест на планете, где наибольшая сосредоточенность рыбопродуктов, благодаря встрече холодного и теплого течений Охотского моря и тихоокеанского течения Куро-Сиво. Места встреч таких течений являются гигантской кормовой базой для промысловых рыб. Мы позволяли япошкам вести там промысел на льготных условиях. Теперь пусть сидят без рыбов", - резюмировал блогер Максим Беляев.



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Япония сочла неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Южных Курил

Генсек кабмина Японии Мацуно призвал как можно скорее обеспечить возможность рыбного промысла у Южных Курил



30 января 2023, 07:47

Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Позиция России в вопросе согласования консультаций о рыбном промысле японских рыбаков у Южных Курил является неприемлемой, заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.



По словам Мацуно, "неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг". Япония "настоятельно призывает" Россию как можно скорее ответить на межправительственные консультации для начала промысла "в кратчайшие сроки", передает ТАСС.



На слушаниях в бюджетном комитете парламента Японии депутат от правящей Либерально-демократической партии Такако Судзуки заявила, что для японских рыбаков соглашение Японии и России "является вопросом жизни и смерти", передает РИА "Новости".



Как заявила Судзуки, рыбаки не виноваты в том, что "не могут выйти в море". "Проблема не в них, если посмотреть на фон вокруг того, почему были прерваны консультации, то государство (Япония) обязано взять на себя ответственность и оказать им помощь", – сказала она.



Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура указал на "очень тяжелое положение" отношений с Россией.



Напомним, российский МИД сообщил, что в связи с действиями Японии против России Москва не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов у Южных Курил. Летом российские власти заявили о приостановке действия соглашения с Японией от 1998 года о вылове рыбы.



https://vz.ru/news/2023/1/29/1197014.html