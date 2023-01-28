Эрдоган глумится над "нечестным" и "неквалифицированным" Макроном

12:26 30.01.2023

Эрдоган раскритиковал квалификацию Макрона

Эрдоган назвал Макрона "нечестным" и "неквалифицированным" для должности президента Франции



30 января 2023, Антон Никитин

У Эммануэля Макрона недостаточно квалификации, чтобы занимать пост президента Франции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Эрдоган назвал Макрона "нечестным", отметив при этом, что в Турции хотят, чтобы международная политика строилась на честности, поскольку без нее нет доверия. "Говорю открыто, и эти слова дойдут дотуда [до Парижа]", – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.



Глава Турции отметил, что Макрон утратил доверие в парламенте, "у него остался только пост президента". Эрдоган добавил, что он много раз встречался с Макроном лично и на международных мероприятиях. В ходе этих встреч президент Франции "не был честен", указал он. По словам турецкого лидера, Франция продолжает терять доверие, в том числе на международной арене.



Он также подчеркнул, что Париж "эксплуатирует африканские страны", а отношения с ними на грани разрыва. По его убеждению, Франция теряет Африку.



В последние годы Эрдоган неоднократно вступал в споры с Эммануэлем Макроном, обвиняя главу Франции в "руководстве кампанией ненависти" в отношении мусульман.