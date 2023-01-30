Тараканьи бега казахстанской многопартийности, - А.Бектенова

12:38 30.01.2023 Работают ли партии с избирателями?

Анализ информационных ресурсов семи казахстанских партий, допущенных к выборам, показывает, что партийцы не торопятся вступать с избирателями в открытый диалог.



Сегодня большинство граждан получает хотя бы предварительную информацию о партии в интернете. Пресса и блогеры тоже собирают материал в сети и на его основе составляют, скажем, перечень вопросов для интервью. Новая сетевая реальность диктует законы взаимодействия с обществом для всех – но не для отечественных партийцев.



Политики как будто не понимают, что рядовой представитель электората не станет перелопачивать ресурсы в поисках сведений, главное должно быть доступно в пару кликов. В идеале в предвыборный период информации положено "выпрыгивать" на пользователя при посещении близких по тематике страниц, например, посвященных экологии, социальным вопросам, бизнесу и т.д. Но наши партийцы продолжают сидеть в своих медвежьих углах, зачастую не отвечающих элементарным требованиям.



Напомним, что к мартовским выборам в Мажилис и маслихаты допущены семь партий. Это "Amanat", "Ак жол", "Respublica", "Ауыл", "Байтак", ОСДП и НПК. По последним данным ЦИК, две новые партии ("Байтак" и "Республика") допущены к участию в выборах в маслихат в 15 из 20 регионов страны и в 19 из 20 соответственно. Обе партии имеют возможность получить разрешение на участие в выборах депутатов маслихатов и в других регионах в случае открытия и регистрации партийных отделений до 8 февраля, когда заканчивается регистрация партийных списков. Выборы пройдут 19 марта.



У партий существуют проблемы с узнаваемостью. В частности, далеко не все казахстанцы запомнили, что "Аманат" – это бывшая "Нур Отан". Некоторые партии прочно забыты, а о новичках многие не слыхали вовсе.



Где ребрендинг "Аманата"?



Сайт правящей партии напоминает бледную копию официального ресурса "Единой России", и это не комплимент. На фоне допотопного дизайна в тоскливых синеватых тонах в глаза бросается "карьерный" раздел: не слишком завлекательно, но все же он дает представление о том, как вступить в партию, как платить взносы, какие вакансии есть в "Аманате".



Можно ознакомиться с уставом и скачать программу, кроме того, у этого ресурса лучшая новостная лента из существующих казахстанских аналогов. Достаточно часты обновления, тексты написаны нормальным языком, освещается множество тем – молодежная, аграрная и социальная политика, международные и внутренние отношения, проблемы энергетики. Представлены комментарии и выступления известных и рядовых членов партии.



Также имеется раздел, подробно освещающий работу парламентской фракции. Раздел содержит портреты и информацию о парламентариях, перечень депутатских запросов с возможностью их скачать. Есть видео-раздел, где в том числе выложены критические репортажи ТВ каналов. Вниманию желающих предоставлены юридические документы, касающиеся партийной деятельности. Также имеется богатый раздел "Решенные партией вопросы населения", в некоторых регионах число таких вопросов доходит до 350-380.



Однако почти нет информации о работе комитета партийного контроля, на странице с формой для жалоб проводятся технические работы. Имеется на сайте интерактивная карта регионов с данными и контактами руководителей филиалов. Тем не менее, хотелось бы больше обратной связи и взаимодействия с избирателями, особенно в регионах.



В целом на сайте отсутствуют яркие новшества, приближения выборов не ощущается. Чувствуется, что к электорату у партийцев такое же отношение, как у администрации итальянского Рима к туристам. В этом городе систематически не улучшают туристическую инфраструктуру, поскольку наличие огромного количества уникальных достопримечательностей позволяет властям думать: и так приедут. В случае "Аманата": и так проголосуют.



В чем-то партийцы, конечно, правы, так как "Аманат" все еще крупнейшая и сильнейшая партия страны, что и отражает ее официальный ресурс. С грустью отметим, что из предложенных вариантов он лучший, и это многое говорит о политическом PR в Казахстане.



Аккаунт партии в "Фейсбуке" читают 24 тысячи подписчиков. Он регулярно обновляется, хотя посты в основном дублируют новостную ленту сайта. Тем не менее, страница иллюстрирует рабочие и организационные моменты партии. Комментарии как правило хвалебные и однотипные.



Имеется также аккаунт молодежного крыла "Жастар Рухы" Жастар қанаты с 6 500 подписчиками. Там выложены простейшие агитационные ролики, практически нет контента, способного привлечь молодежь. Комментариев крайне мало, обычно они ограничены поддерживающими смайликами.



В Инстаграме у партии 240 тысяч подписчиков, однако посты дублируют страницу на "Фейсбуке" и новости сайта. То же самое можно сказать и о Телеграмм-канале партии, где 10 300 подписчиков. Комментариев практически нет, просмотры низкие.



На YouTube у "Аманата" 14,3 тысячи подписчиков, размещены короткие ролики, в том числе в поддержку президента Токаева, материалы, презентующие партию, представлены в основном на казахском языке. Ролики весьма стандартны, просмотров очень мало.



В качестве резюме можно сказать, что информационные ресурсы "Аманата" практически не используют главную функцию социальных сетей – живое общение с населением. При относительном качестве наполнения оно "висит" как музейный экспонат. Кроме того, в партии выкладывают однотипный контент, не учитывая особености аудиторий на разных платформах.



"Ак жолу" нужен контакт



Официальный сайт партии "Ак жол" в основном сосредоточен на деятельности партии. Ощущается нехватка республиканских новостей в контексте работы партии, однако ее позиция по самым различным вопросам изложена грамотно и в здоровом критическом духе.



Рассмотрено множество проблемных моментов, выложена программа "Ак жола". Дизайн прост, но странным образом оставляет менее "бюрократическое" впечатление, чем аналог партии власти. Однако в портретной галерее руководителей на момент составления обзора все еще расположено фото бывшего заместителя председателя партии Азамата Абдильдаева, исключенного из "Ак жола" после недавнего скандала, когда Абдильдаев в интервью одному из СМИ поддержал президента Путина и "спецоперацию" в Украине.



В соответствующих разделах выложены депутатские запросы, дающие представление о широте деятельности "Ак жола". Есть информация об инициированных и рассматриваемых законопроектах. Имеются контакты филиалов, к сожалению, региональных новостей довольно мало.



У "Фейсбука" партии 5,4 тысячи подписчиков. Обновлений недостаточно, также не хватает острых дискуссий с пользователями, которых ожидаешь от партийцев, постоянно поднимающих проблемные вопросы в стенах парламента. Эти недоработки искупаются, в какой-то мере, личными страницами депутатов. На официальном аккаунте попадаются критические комментарии, демократично не удаляемые, однако попытки говорить с избирателями слабые и редкие.



В Твиттере партии около 400 подписчиков, размещены агитационные ролики. На YouTube (3,2 тысячи подписчиков) также выложены редкие агитационные материалы и пара трансляций заседаний Мажилиса. В Инстаграм – аналогичная картина, при 99,5 тысячах подписчиков. Аккаунт партии в ВКонтакте выглядит заброшенным, одиноко болтается вопрос читателя "как вступить в партию?"



Что касается Телеграмма, то имеется довольно любопытный канал лидера партии Азата Перуашева, содержащий интересные публикации о политической ситуации, январских событиях, социальных вопросах и депутатских инициативах. Есть попытки популяризировать выборы, причем не только в контексте "Ак жола". Характерно, что личный канал содержит гораздо больше материалов на русском языке, но и у него мало просмотров.



"Ак жол" – давно работающая на казахстанском политическом поле партия, пережившая несколько трансформаций. Однако сегодня, учитывая общий курс на обновление и скорые выборы, она могла бы шире использовать возможности соцсетей по привлечению избирателей. Прежде всего – через неформальное общение.



Любой скандал на руку



У официального сайта Народной партии Казахстана, пожалуй, самый живой и современный дизайн из представленных в обзоре ресурсов. Узнаваемая и настраивающая на борьбу символика, красный цвет – это позволяет не теряться на общем фоне.



Видно, что НПК готовится к выборам. На сайте выделяются агитационные ролики, хорошо показано, как активисты записываются в ряды бывших коммунистов. Насыщенная новостная лента, есть информация о волонтерском движении, о проблемных вопросах, которые помогает решать партия. Выложены депутатские запросы, например, об инфляции, защите прав потребителей, нехватке врачей. Запросы частые и грамотно оформленные.



Есть координаты филиалов и сведения о депутатах маслихатов. Имеется также форма для обращения граждан.



Чувствуется, что партия много сил вложила в ТикТок. Выложен богатый материал, много разнообразных видео, сделанных современно и нешаблонно, посвященных разбору сложных экономических и политических ситуаций. Представлены мнения партийцев по разным поводам, некоторые ролики имеют приличное количество просмотров (для казахстанского политресурса). Налицо попытки привлечь молодежь с помощью создания позитивной "движухи".



Тем не менее, в соцсетях партии, особенно в ТикТоке, ощущается некий культ личности избранного прошлой весной председателя НПК Ермухамета Ертысбаева. С ним там явный перебор, причем поводы обратиться к аудитории, мягко говоря, не всегда корректны. То он с упоением обсуждает помянутого выше экс-депутата от "Ак жола" Абдильдаева, то с энтузиазмом ругает бывших членов собственной партии, а ведь многие из них вышли из состава НПК в связи с политикой Ертысбаева. Собственно, лидер напрямую говорит в одном из репортажей: любой скандал на руку партии. Что ж, именно в соответствии с этим лозунгом председатель себя и позиционирует.



На "Фейсбуке" у НПК 6 тысяч подписчиков. Есть много хороших роликов о социальных и экономических проблемах, а также о конфликтах в самой партии. Допускаются негативные комментарии. Каким бы ни было мнение о Ертысбаеве, открытый диалог – это всегда правильно.



К сожалению, возможности соцсетей партия не использует на полную катушку, хотя в этом отношении продвинулась дальше двух других парламентских объединений. На YouTube у нее 5 тысяч подписчиков, выложены интересные ролики, в том числе из регионов. Твиттер менее насыщен, Инстаграм, ВК и Телеграмм выглядит заброшенными. В целом нужен более широкий охват соцсетей.



Что мешает "Ауылу"?



Переходя от парламентских партий к тем, кто не попал в Мажилис, остановимся на своеобразном феномене – на "Ауыле". Партию практически не видно в публичном поле, между тем, по данным официального сайта, у нее насчитывается около 300 тысяч членов в почти 900 первичных организациях. "Ауыл" образована в 2002 году, что делает ее одной из старейших партий РК.



Кроме прочего, у нее широчайший потенциальный электорат, так как в Казахстане огромный процент сельского населения, а городские жители преимущественно недавние выходцы из аулов. Тем не менее, на последних выборах партия набрала недостаточный процент голосов, в Мажилис не прошла, получив, правда, некоторое количество мандатов в маслихаты.



Ее официальный ресурс выполнен в приятной цветовой гамме: на зеленом фоне виден силуэт гор и степей, родных для всякого казахстанца, что создает своеобразное "личное" впечатление. Дизайн сайта относительно удобный и современный. Выложена программа, есть возможность вступить в партию онлайн.



Неплохая, часто обновляемая новостная лента, имеются сообщения из регионов, раскрыта областная проблематика. Выложены заметки и ролики о подготовке к выборам, о съезде, рассказы о проектах в области развития сельского хозяйства, литературном конкурсе. Представлена интерактивная карта с координатами филиалов и их руководителей.



На сайте, хотя и в меньшей степени, чем на ресурсах НПК, царит культ председателя – многолетнего депутата Сената Али Бектаева. На главной странице выложена даже песня авторства Бектаева, есть немного информации о его депутатских запросах.



Очень заметно, что основные усилия "Ауыл" вложил в сайт, и понятия не имеет, что делать с соцсетями. В Инстаграм у партии 6 600 подписчиков, в "Фейсбуке" 3 тысячи. Оба аккаунта в основном дублируют официальный сайт, комментариев практически нет, лишь однообразное подбадривание.



Напрашивается вопрос: может быть, потенциальные избиратели просто не в курсе, что "Ауыл" все еще существует? Это бы не удивило, так как сегодня одним ресурсом не обойдешься, нужно привлекать аудиторию активней, но в нынешнем виде, например, контент для молодежи у партии фактически отсутствует. Если "Ауыл" хочет все же попасть в парламент, стоит задуматься о смене информационной политики.



ОСДП в тумане



Ресурсы Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) оставляют тягостное впечатление. Обновления в них редки, не систематизированы, зачастую не отвечают самому понятию общественно значимой информации.



Например, в январе появилась новость о намерениях партийцев принять участие в мартовских выборах, однако сообщение составлено настолько размыто, что большинство СМИ его, очевидно, проигнорировали.



В новостной ленте на главной странице отсутствуют даты, лента плохо оформлена, вместо собственно новостей часто выложены краткие, иногда вырванные из контекста мнения членов партии или людей, чья политическая принадлежность не ясна.



Есть также невнятная информация о митингах, даже потенциально значимое экспертное мнение оформлено настолько некорректно, что его трудно воспринимать. О дизайне сайта нет и речи. Громкий заголовок "Грозит закрытие 95% аптекам Казахстана в 2023 году" привлек бы гораздо больше внимания, сопровождайся он грамотно поданным материалом.



Также выложены не понятные без расшифровки заявления и куски неких трансляций, иллюстрирующих конфликты, не известные широкой публике. Политические требования наших ярых оппозиционеров, озвученные на сайте, не воспринимаются из-за формы подачи.



Присутствуют устав партии и программа, более напоминающая гневный спич, чем структурированную политическую позицию. Выложены контакты региональных филиалов. Найти опцию вступить в партию онлайн не удалось.



Твиттер ОСДП очевидно не ведется с 2021 года. В "Фейсбуке" 4,5 тысячи подписчиков, материалы в основном представляют собой дубляж сообщений с сайта. Добавлены очередные невнятные заявления неких граждан по не значимым для непосвященного человека поводам. Внезапный (никак не подписанный) ролик гласит, что ОСДП пишет новую программу. Присутствует редкая информация об акциях. Комментариев мало, почти все они критические по отношению к партии.



В Инстаграме 3,4 тысячи подписчиков. В том числе выложены выступления лидеров о мартовских выборах, однако они настолько плохо оформлены, что просмотров и комментариев почти нет. Айдар Алибаев, в частности, заявил, что ОСДП "готово пободаться" на выборах за регионы. Есть также ролики о пенсиях и экологических проблемах, но они практически не поддаются восприятию. Заложенная в этих сообщениях информация могла бы найти отклик, задумайся владельцы аккаунта о способах подачи.



YouTube канал имеет 730 подписчиков и заброшен, ВК – аналогично. Словом, комментировать ресурсы партии довольно сложно. Ясно одно, если ОСДП не вынырнет из своего информационного тумана, то места в парламенте и маслихатах ей не получить, впрочем, это никого не удивит.



Как с блогами у партии блогеров?



На первый взгляд у новой партии "Республика" нет четко выраженной информационной политики. И хотя партию многие называют группой блогеров, ее аккаунт в Инстаграме сходу можно спутать с весьма активным аналогом из Кыргызстана.



Свеженький официальный сайт традиционно синий и довольно скучный. Имеется всего две новости – о съезде и регистрации "Республики". К счастью, выложены программа и устав. Представлены портреты лидеров, ссылки ведут на их личные страницы в Инстаграм, где у большинства почти нет материалов о партии, а в основном тиражируется история успеха частных брендов.



Только у председателя Айдарбека Ходжаназарова (22 тысячи подписчиков) размещено немного видео по проблемным и агитационным вопросам. Есть также кнопка "Вступить в партию", сведения о филиалах обнаружить не удалось. В последние месяцы партийцы часто мелькают в прессе, очевидно, таким образом они рассчитывают восполнить дефицит собственных ресурсов. Стоит отметить, что в программных заявлениях "республиканцев" чрезмерно много общих модных фраз. А в ТикТоке мы наткнулись на вероятно пародийный аккаунт.



Когда созреет "Байтак"?



Ресурсы партии экологов "Байтак" нежно зеленые в прямом и переносном смысле, и до зрелости такими темпами еще очень далеко. Единственное подобие официального сайта, которое удалось найти – это страницы, размещенные на сайте республиканской Ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Табигат". Есть страничка, содержащая форму заявления о вступлении в партию "Байтак" на двух языках. Также имеется краткая программа, ссылка на скачивание оной и одна новость.



На "Фейсбук" партии подписано 3,8 тысячи человек. Размещены действительно злободневные ролики, касающиеся застройки национальных парков, коррупции и т.д. Комментариев практически нет. В Инстаграме у "Байтака" 296 тысяч подписчиков, больше, чем у коллег по партийному полю. В "инсте" широко тиражируется история "казахской Греты Тунберг", девочки-подростка Дианы Мурзагалиевой, которую партия привлекала для агитационной кампании.



Кроме того, в Инстаграме размешены короткие ролики, в основном касающиеся организационных моментов, наличествует информация из регионов. Ярко представлена "зеленая" символика партии, выделяющаяся на общем синем фоне.



Характерно, что обе новых партии возникли отнюдь не вчера и могли бы заранее озаботиться созданием адекватных информационных ресурсов. В целом же все семь казахстанских партий не набирают аудиторию популярного лидера мнений, не говоря уже о действительно топовых блогерах. Судя по всему, идея привлечения электората в интернете для многих из них чужда и вторична, либо партийцы склонны вкладываться лишь в личные аккаунты. Отдельные успехи политиков на сетевом поле, увы, только подчеркивают общее нежелание развивать культуру непринужденного и открытого диалога.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

30.01.2023 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675071480





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