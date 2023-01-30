 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто заправляет танки ВСУ? КазВласти пытаются разобраться с румынскими активами кулибаевского "КазМунайГаза"
13:39 30.01.2023

Магзум Мирзагалиев в Румынии защищает деньги "КазМунайГаза"

ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ
30 Янв 2023,

KMG International по итогам 2022 года является крупнейшим налогоплательщиком Румынии
Глава "КазМунайГаза" в конце минувшей недели побывал с рабочим визитом в Румынии. Как сообщает пресс-служба нацкомпании, Магзум МИРЗАГАЛИЕВ посетил принадлежащий КМГ завод Petromidia, заправки под брендом Rompetrol, а также провел совещание с руководством дочерней компании KMG International, на котором обсуждались операционные и финансовые результаты за прошлый год.

В прежние годы руководство КМГ не баловало румынскую "дочку" высочайшими визитами, и очевидно, что для нынешнего потребовалась причина более весомая, чем посещение заправок, где, кстати, по утрам подают вкуснейшие свежие круассаны и недурно сваренный кофе.

Целью поездки стали переговоры с высокопоставленными румынскими чиновниками о последствиях принятого в декабре правительством постановления об изъятии части прибыли работающих в стране энергетических компаний в пользу государства. Решение это – не румынское ноу-хау, еще осенью руководство Евросоюза заявляло о том, что на фоне резкого скачка цен на нефть, газ, бензин и дизтопливо после начала военных действий в Украине, компании, обеспечивающие энергией потребителей в ЕС, получили "сверхприбыли", которыми должны поделиться с бюджетом государств, где они их заработали.

В случае с Румынией речь идет об изъятии 60% чистой прибыли в случае, если она превышает на 120% средний чистый доход компании в 2018-2021 годах. С учетом того, что в 2020 и в 2021 годах румынские активы генерировали для КМГ убытки в 198,6 млн и 186,8 млн долларов США соответственно, 161 млн долларов прибыли только за 9 месяцев прошлого года (более актуальные данные пока не обнародованы) являются лакомым куском для румынских фискалов.
Хотя им и так грех обижаться – KMG International по итогам 2022 года является крупнейшим налогоплательщиком страны (для понимания – это как "Тенгизшевройл" для Казахстана). А цена, по которой Казахстан поставляет нефть в Румынию – самая низкая среди всех европейских направлений. В октябре прошлого года в Астану прилетал министр энергетики Румынии Вирджил-Даниель ПОПЕСКУ, который на переговорах в "Самрук-Казыне" просил дополнительные объемы поставок нефти.

К этому надо добавить, что в 2018 году правительство Румынии заставило создать Казахстанско-румынский инвестиционный энергетический фонд, который должен финансироваться за счет средств KMGI. Речь шла о вложениях 1 млрд долларов в течение 7 лет, которые должны быть потрачены на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, в частности, ТЭЦ и АЗС в Румынии и регионах присутствия Rompetrol. На строящуюся электростанцию уже потрачено 148 млн долларов, после ввода эксплуатацию она будет поставлять электроэнергию не только на принадлежащий КМГ нефтеперерабатывающий завод, но и в национальную энергетическую сеть Румынии.

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По оценкам petrocouncil.kz, с момента покупки в 2007 году Группы компаний Rompetrol (переименованной позже в KMG International) "КазМунайГаз" по разным программам (выкупа акций, реконструкции, инвестирования и т.д.) влил в нее уже 6 млрд долларов. И судя по всему, поток этот не иссякает.

Удастся ли избежать экспроприации прибыли в румынский бюджет в этом году – покажет итог поездки г-на Мирзагалиева в Бухарест.

Отраслевые источники говорят, что руководитель польского нефтегазового концерна PKN Orlen Даниел ОБАЙТЕК в мае прошлого года прилетал в Астану не только за нефтью. В портфеле у него было предложение о покупке Rompetrol Rafinare. Но руководство КМГ посчитало предложенную за актив цену слишком уж несерьезной.

Источник - ratel.kz
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