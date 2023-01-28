 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В руинах Соледара найден труп одного из главных командиров УНА-УНСО Пальчика
14:41 30.01.2023

Один из лидеров Украинской национальной ассамблеи - Украинской народной самообороны (УНА-УНСО) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Валерий Пальчик ликвидирован под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 января в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Сообщается, что представитель украинских сил участвовал в военных действиях в Приднестровье, а также в кавказских конфликтах на стороне Чечни и Грузии. На соледаровском направлении воевал в составе 116-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Источник - regnum.ru
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