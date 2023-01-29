В Пакистанском Пешаваре взрыв в мечети, погибли 28 человек, более 150 раненых

15:52 30.01.2023

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В городе Пешавар на северо-востоке Пакистана произошел взрыв в мечети, передает Geo TV. По данным медиков и сотрудников служб безопасности, число погибших в настоящий момент достигает 28, травмы получили более 150 человек.



В спецслужбах предполагают, что взрыв устроил один из находившихся в мечети людей. По данным правоохранителей, террорист подорвал себя, находясь в первом ряду.



Пострадавших госпитализировали, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.



Министр планирования Пакистана Ахсан Икбал на своей странице в соцсетях назвал случившееся "худшим актом терроризма". Теракт также осудил бывший премьер-министр, лидер партии "Движение за справедливость" Имран Хан.