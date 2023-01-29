Задержаны гендиректор Сайрам-Угамского нацпарка и должностные лица комитета лесного хозяйства Казахстана

15:59 30.01.2023

Задержаны гендиректор нацпарка и должностные лица комитета лесного хозяйства - Антикор.



Ряд должностных лиц комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии изобличены в коррупции, сообщило Антикоррупционная служба.



"Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов Казахстана", - говорится в сообщении Антикора,

Досудебное расследование проводится также в отношении ряда подчиненных гендиректора нацпарка, а также руководителя управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования комитета лесного хозяйства по подозрению в похищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, дачи и получении взяток.



В настоящее время должностные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, отметили в Антикоре.