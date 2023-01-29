Казахстан пакостно отменил "визаран"

16:06 30.01.2023

В министерстве внутренних дел Казахстана объяснили причину отмены "визарана". На брифинге стало известно, что он был отменен для того, чтобы прибывающие иностранцы соблюдали миграционное законодательство страны.



"Причина проста. "Визаран" отменили фактически для того, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство. Длительное время пребывая в Казахстане, они где-то же работают, не просто так здесь находятся. Для длительного пребывания у нас есть свои условия, получать необходимо разрешение на временное проживание. Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили", – рассказали в ведомстве.



Напомним, с 27 января текущего года в Казахстане вступили в силу обновленные миграционные правила, согласно которым иностранцы, прибывающие в Казахстан без визы, смогут легально находиться в стране 30 суток, а суммарно – до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней.



Граждане стран ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать в стране 90 дней, но только на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Предыдущая редакция постановления не содержала ограничений на пребывание в течение полугода.