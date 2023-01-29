В Сомали амеры ликвидировали африканского "халифа" ДАИШ Билала-аль-Судани

16:29 30.01.2023

Американские военные ликвидировали лидера ИГ в Сомали



Военные из США во время наступательной операции в Сомали ликвидировали боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Среди ликвидированных – главарь местного подразделения ИГ, заявил министр обороны США Ллойд Остин.



Операция была проведена на севере Сомали.



"В результате операции были убиты несколько членов ИГ, включая Билала-аль-Судани, лидера ИГ в Сомали и ключевого координатора в глобальной сети ИГ", – приводит слова Остина Пентагон.



Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине за сутки



Пентагон: США отправят Украине более современную и смертоносную версию танка Abrams



Билал-аль-Судани отвечал за усиление ИГ в Африке и финансирование атак террористической организации по всему миру, в том числе в Афганистане.



Остин также отчитался, что операция прошла 25 января и в ее ходе мирные жители не пострадали.