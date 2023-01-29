Как выяснилось. УзбЖурналистов Х.Далиева и М.Мирзаджонова задержали из-за телеграм-канала Kompromatuzb

16:40 30.01.2023

СМИ: Руководителей Human.uz задержали как администраторов Telegram-канала Kompromatuzb



Хуршид Далиев (слева) и Муслим Мирзажонов. Фото с сайта Kun.uz



Директор интернет-издания Human.uz Хуршид Далиев и главный редактор Муслим Мирзажонов были задержаны как администраторы Telegram-канала Kompromatuzb. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



По информации заместителя генерального директора УзА Хушнудбека Худайбердиева, среди администраторов Kompromatuzb есть представители других организаций, но их личность пока не установлена. Администраторы канала подозреваются в вымогательстве, совершении налоговых преступлений и других экономических преступлениях.



В Службе госбезопасности (СГБ) сообщили, что "Д.Х. и другие были задержаны по заявлению гражданина И.А. в связи с причастностью к преступлениям, совершенным через Telegram-канал Kompromatuzb и другие каналы".



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 165 ("Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса. Им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.



В настоящее время ведется предварительное следствие, участникам процесса предоставлен адвокат, их права и свободы, определенные законом, гарантируются, заверили в СГБ.