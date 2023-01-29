 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Финское фигуристо-трансгендер Антикайнен феерично выступило на ЧЕ (видео)
17:00 30.01.2023

Фигуристка-трансгендер упала на церемонии открытия чемпионата Европы в Финляндии

Церемония открытия турнира в Эспоо, на который не допустили российских фигуристов, должна была по задумке организаторов "прославлять равенство и разнообразие"



Первая финская фигуристка-трансгендер Минна-Маария Антикайнен упала на льду во время церемонии открытия чемпионата Европы в Эспоо (Финляндия).

Организаторы соревнований заявляли, что церемония открытия соревнований 25 января пройдет под девизом "Просто будь собой" и будет "прославлять равенство и разнообразие".

59-летняя Минна-Маария Антикайнен (в прошлом - Маркку-Пекка) появилась на льду в коротком платье и почти сразу потеряла равновесие, упала на лед и не смогла подняться без посторонней помощи.

Антикайнен занимается фигурным катанием с 50 лет, в ее репертуаре есть программы по мотивам сериала "Зена - королева воинов", а также в образе Нефертити, гейши и птицы Феникс.

В 2017 году Маркку-Пекка Антикайнен выиграл бронзу среди взрослых фигуристов-одиночников на неофициальном чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, но ему не дали забрать приз из-за выступления в юбке. Сейчас Антикайнен определяет себя как гендерно нейтральную женщину, она владеет фермой.

Российские фигуристы не были допущены на чемпионат Европы.

Анна Сатдинова

Источник - РБК
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