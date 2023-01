Банк России - объективно вредительская антинародная организация, - В.Катасонов

17:02 30.01.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 30.01.2023

Банк России продолжает жить по командам "оттуда"

Банк России в его нынешнем виде и финансовый суверенитет страны, о котором говорит Президент России, вещи несовместимые



На совещании с членами правительства 11 января этого года Владимир Путин подчеркнул, что укрепление финансовой независимости страны является системным вопросом И главным условиям для развития различных отраслей национальной экономики: "Системный вопрос – это укрепление финансового суверенитета нашей страны, это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность...".



В первую очередь за восстановление и укрепление финансового суверенитета ответственность несет Банк России, который с 2013 года имеет статус финансового мегарегулятора. Ни один другой институт в России не имеет такой власти в финансовом секторе, как Банк России. Примечательно, что при этом Банк России дистанцируется от государства, считает себя "независимым" институтом. В том числе независимым от Президента, Правительства, Федерального собрания.



Внимательное изучение сайта Банка России дает представление о том, кто реально управляет этим институтом, кто ему дает команды, перед кем он отчитывается. После 24 февраля 2022 года только слепому не видно, что Банк России действует не в интересах России, а, скорее, против нее, на стороне ее противников, которые и командуют Центробанком.



Тут и сдача Банком России противнику валюты на сумму 300 млрд долл. Тут и повышение ключевой ставки через несколько дней после начала СВО до 20%, что стало душить реальный сектор. Тут и лукавые маневры, связанные с ослаблением тех валютных ограничений и запретов, которые были введены в действие президентскими указами от 28 февраля и 1 марта прошлого года. В результате отток капитала из Росси по итогам прошлого года составил 227,4 млрд долл. Считай, почти потерянные для России деньги.



Центробанк не демонстрирует никаких признаков того, что он собирается перестраивать свою работу, чтобы обеспечивать мобилизацию российской экономики в целях победы в необъявленной коллективным Западом войне. Вся текущая работа российского Центробанка выстраивается таким образом, что она соответствует приоритетам ее "кураторов". Конечные "кураторы" – хозяева денег, или главные акционеры ФРС США, эмитирующей доллар. Управляют они Банком России, прежде всего, через Банк международных расчетов в Базеле и Международный валютный фонд. Еще при создании три десятилетия назад Банка России ему были навязаны правила "Вашингтонского консенсуса", которые базируются на идеологии экономического либерализма и глобализма и нацелены на то, чтобы ослаблять и уничтожать финансовый суверенитет стран, согласившихся им следовать. Назову лишь три темы, которые Банк России активно продвигает в нашей стране по командам "оттуда".



Первая тема – цифровой рубль. Российская экономика задыхается без дешевых и длинных кредитов, без чего невозможны инвестиции в основной капитал. А без таких инвестиций невозможна ни экономическая мобилизация, ни перестройка структуры российской экономики. На сайте Банка России вы не найдете никаких признаков того, что Центробанк ищет пути реформирования самого себя и всей денежно-кредитной системы России, которое бы позволило начать такое кредитование. Зато вы найдете кучу материалов, посвященных теме CBDC. Эта англоязычная аббревиатура означает Central Bank Digital Currency – Цифровая валюта центрального банка. Иногда это буквальные переводы) того, что можно найти на сайтах Банка международных расчетов (БМР) в Базеле, ФРС США, ЕЦБ. Это повестка дня, спущенная хозяевами денег, которые хотят стать хозяевами мира. Для них CBDC – инструмент построения "цифрового концлагеря". И Банк России послушно следует в этом русле, создает цифровой рубль, который в какой-то момент времени должен превратиться в единую мировую цифровую валюту. БМР, который курирует и координирует работу Центробанков по созданию CBDC, отмечает, что на сегодняшний день не менее сотни ЦБ в мире находятся на разных стадиях работы по теме цифровой валюты. Примечательно, что Банк России включен в группу "лидеров" (тех, кто уже готовит к запуску полномасштабные проекты CBDC или ведет тестовые испытания в рамках пилотных проектов).



Вторая тема – стандарты ESG. За аббревиатурой ESG скрываются три слова: Environmental, Social, Governance. Так обозначается совокупность писаных и неписаных норм ведения бизнеса в экологической области, в сфере социальной ответственности и в корпоративном управлении. Нормы ESG уже незаметно внедряются в мире в практику тех, кто занимается инвестированием, и тех, кого можно назвать объектами инвестирования. Первые – банки, инвестиционные компании, инвестиционные фонды, институциональные инвесторы (пенсионные фонды и страховые компании). Вторые – компании разных отраслей экономики, которые стремятся привлечь финансовые ресурсы в виде банковских кредитов или путем размещения акций и корпоративных облигаций на финансовом рынке.



Нормы ESG очень хорошо вписываются в модель "инклюзивного капитализма", которую анонсировал в 2020 году Клаус Шваб. В светлое будущее "инклюзивного капитализма" имеет шанс войти лишь та компания, которая следует нормам ESG. Бизнесу придется пройти через фильтры ESG, и можно догадаться, что 90 или даже 99 процентов субъектов экономической деятельности (фирм, компаний, организаций) фильтры не пройдут. А рейтингованием, фильтрованием и отбором будут заниматься, прежде всего, ведущие банки Уолл-стрит, лондонского Сити, Франкфурта-на-Майне, гигантские инвестиционные фонды. Кого-то можно назвать и сейчас: Vanguard Group, Inc., BlackRock, Fidelity Investments (FMR LLC), State Street, Price (T.Rowe) Associates Inc., Capital Research Global Investors, Capital International Investors, Capital World Investors.



Кстати, именно супер-фонды Vanguard Group, Inc. и BlackRock были инициаторами внедрения системы ESG. Они хотят командовать мировым финансовым рынком, а для этого нужно всех участников рынка мерить этим самым ESG. У российские компаний в силу особенностей отраслевой структуры нашей экономики, как правило, очень "жирный" "углеродный след". Проще говоря, они негативно влияют на климат планеты (хотя это не совсем так, но проплаченная "наука так сказала"). Поэтому они будут иметь очень низкие оценки по критериям ESG. Они будут обречены на то, чтобы исчезнуть или быть купленными мировыми инвесторами за копейки. Центробанк готовит российские компании именно к этому. Об этом свидетельствует такой документ на сайте Банка России, как "Информационное письмо о рекомендациях по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития" (от 16.12.2021 № ИН-06-28/96). Подписано первым заместителем Председателя Банка России С.А. Швецовым. За ним последовал еще один документ, адресованный кредитным организациям: "Информационное письмо о рекомендациях по учету финансовыми организациями ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития при организации корпоративного управления" (от 28.12.2022 № ИН‑02‑28/145). Подписано Первым заместителем председателя Банка России В.В. Чистюхиным. Перед новым годом также был опубликован очень внушительный документ "Климатические риски в меняющихся экономических условиях: доклад для общественных консультаций". В нем содержатся рекомендации, как российским компаниям и банкам выполнять нормы ESG. Россия ведет войну с коллективным Западом, а Банк России продолжает проводить свою либеральную политику и курс на глобализацию вместо того, чтобы помогать российским компаниям выживать в условиях нынешней рецессии и растущего числа банкротств. О том, чтобы классифицировать российские компании по такому признаку, как их стратегическая значимость для России, и учитывать этот параметр в денежно-кредитной политике, у Центробанка даже мысли нет.



Третья тема – "Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года". Такую стратегию Банк России обещает разработать и начать ее реализацию в ближайшее время совместно с Минфином. Указанные два института уже до этого занимались "финансовым ликбезом" среди населения. Под видом "ликбеза" продвигались идеи экономического либерализма, абсолютно чуждые русскому человеку. Фактически это деятельность по радикальной переделке человека, превращению его в homo economicus. Большинство читателей и так понимают, что подавляющая часть учебников по экономике несет убийственные заряды идеологии экономического либерализма. А это идеология, превозносящая конкуренцию (вместо сотрудничества и солидарности), определяющая главной ценностью человека деньги и богатство, отменяющая государство (зачем оно нужно, если все может сделать "невидимая рука рынка"?), уничтожающая традиционные духовно-нравственные ценности (они мешают принимать "оптимальные" решения на рынке), оправдывающая беспардонное ростовщичество и азартные игры (называемые "операциями на фондовой бирже").



В пресс-релизе Банка России от 27 декабря 2022 года Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в 2022 году завершилось внедрение финансовой грамотности в стандарты общего образования. "Преподавание финансовой грамотности охватило уже 20 млн учащихся в школах, колледжах и вузах, - сказала она. - И мы видим первые результаты. Так, по данным исследования, которое для нас провел „инФОМ", молодые люди демонстрируют самые высокие темпы роста финансовой грамотности, они лучше понимают важность сбережений, диверсификации инвестиций, ответственно относятся к своим вложениям. И это залог их будущего финансового благополучия и расширения класса частных инвесторов, которые так нужны нашей экономике".



Судя по всему, госпожа Набиуллина сама нуждается в финансовом ликбезе. Во-первых, речь идет не об инвесторах, а о банальных спекулянтах, играющих на фондовой бирже. Во-вторых, правильнее сказать, что они не "нужны нашей экономике", а опасны для нашей экономики. О том, как фондовая биржа в долгосрочном плане подрывает национальную экономику и экономический суверенитет страны, я писал. Тысячи и миллионы частных инвесторов, выходящих на фондовую биржу, нужны в качестве корма для акул. А последние являются теми, кто делает рынок (market-makers). Набиуллина своими программами "финансовой грамотности" призвана поставлять на финансовый рынок в достаточных количествах "корм".



Я привел только три примера, иллюстрирующих очевидную истину: Банк России в его нынешнем виде и финансовый суверенитет страны, о котором говорит Президент России, вещи несовместимые. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675087320





