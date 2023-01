Химический анализ американской лжи об Ираке и об Украине, - И.Шумейко

17:09 30.01.2023

ИГОРЬ ШУМЕЙКО | 30.01.2023



20 лет тому назад, 5 февраля 2003 года, госсекретарь США Колин Пауэлл предъявил Совету Безопасности ООН "самую дорогую в истории человечества пробирку". "Худшая ошибка за всю историю страны стоимостью $7 триллионов", – скажет потом об этом умеющий считать деньги Дональд Трамп.



Предъявленного Пауэллом иракского оружия массового поражения не нашли, а "пробирка Пауэлла" стала символом политики XXI века.



Впоследствии "Эхо Москвы" предоставило слово Пауэллу: "Там не было ничего опасного, это был просто муляж, который должен был выглядеть как биологическое или химическое оружие. Мы хотели проиллюстрировать, насколько могло быть опасным небольшое количество этого препарата, если б это действительно было оно". Ценой вопроса стали 7 триллионов долларов, война по ложному доносу госсекретаря США и рождение запрещенной в России группировки ИГИЛ* из остатков иракской армии. И теперь в пробирке – не Ирак, а Украина. И ложь снова превращается в кровь.



Вот слова Пауэлла по стенограмме: Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount – this is just about the amount of a teaspoon – less than a teaspoon full of dry anthrax in an envelope shutdown the United States Senate in the fall of 2001". Сличим два перевода: "Менее чайной ложки сухой сибирской язвы, примерно столько, это примерно количество чайной ложки, меньше чайной ложки сухой сибирской язвы в конверте – закрыло Сенат Соединенных Штатов осенью 2001 года".



Да, в стенограмме речи Пауэлла о "муляже" нет ни слова. Зато дискуссии о содержимом пробирки совершенно заслонили слова, произнесенные тогда Пауэллом: "Меньше чайной ложки сухого антракса (сибирская язва) в конверте закрыло Сенат Соединенных Штатов осенью 2001 года!"



Имелось в виду "дело Amerithrax": в сентябре 2001 года письма со спорами антракса были отправлены по почте нескольким СМИ и двум сенаторам от Демократической партии. Заразились 22 человека, пятеро из них погибли. "Чайная ложка порошка закрыла Сенат!" – живописал Пауэлл. Вроде как мир должен был замереть в ужасе…



ФБР утверждало: "То было одно из крупнейших и сложнейших расследований в истории США". С подозреваемым Брюсом Эдвардсом Айвинсом все произошло, как с Ли Харви Освальдом. 6 августа 2008 года он был "признан "виновным по делу Amerithrax", а за неделю до этого он… предусмотрительно покончил с собой.



"Сложнейшее в истории ФБР расследование" даже не пытались дотянуть до Ирака – все не выходило за пределы США. Абсолютно внутриамериканское дело.



Усилим абсурд, который нам скармливают. Накануне промежуточных выборов в США (ноябрь 2022 г.) на мужа спикера Конгресса США Нэнси Пелоси (Демократическая партия) было совершено покушение. Некто ударил молотком Пола Пелоси, и Байден сразу заявил: "Нападение, похоже, было нацелено на его жену Нэнси". Президент призвал "осудить политическое насилие" и утешил: "Пол Пелоси чувствует себя лучше". Лучше почувствовали себя и демократы: на волне сочувствия "жертвам политического насилия" они избежали разгрома на выборах. По "методу Пауэлла" Байдену можно было так же поднять над трибуной муляж молотка и указать на герб Китая: "Смотрите! Там, рядом с серпом точно такой же молоток! Спикер Нэнси, жена несчастной жертвы, накануне летала на Тайвань, вызвав неистовую злобу китайских хозяев молота. Следовательно…"



Ложь Пауэлла в ООН, как дорожка просыпанного "белого порошка", приводит к Украине…



Дочитываем стенограмму, которую я цитировал: "По оценкам ЮНСКОМ [Специальная комиссия Организации Объединенных Наций, созданная для контроля над иракским ОМП], Саддам Хусейн мог произвести 25 000 литров. Если его сконцентрировать в сухой форме, этого количества было бы достаточно, чтобы заполнить десятки и десятки тысяч чайных ложек…" Получается, иракским "оружием массового поражения" можно было отравить 100.000 сенаторов и закрыть Сенат США на века!



В половине инспекций ЮНСКОМ главным инспектором был Скотт Риттер, известный ныне всему миру в связи с делом уже не Ирака, а Украины. Свою работу по Ираку Риттер обобщил в документальном фильме "В зыбучих песках" (2001). Он утверждал: Ирак не обладает ОМП! Его показания вызвали бурю в Конгрессе США, а потом буря утихла.



Собственной лжи уже не стеснялись. По Ираку The Washingron Times писала: "Инженеры ЦРУ, работавшие в качестве технических специалистов ООН, устанавливали оборудование для слежки за иракскими объектами без ведома руководства ЮНСКОМ". Это напоминает работу миссии ОБСЕ в Донбассе: сотрудники миссии подрабатывали наводчиками украинских артобстрелов.



А по Украине Скотт Риттер утверждает: "Бойню в Буче организовали сами украинцы… Еще до 24 февраля 2022 года, до боев в Донбассе в 2014 году, нынешняя украинская ситуация была прокси-конфликтом. Этот прокси-конфликт восходит ко лжи, которую напели Михаилу Горбачеву, – о том, что НАТО не расширится ни на дюйм на восток, если Россия уйдет из Восточной Германии и выведет оттуда 400 000 солдат. Именно такую формулировку использовал тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер. Свою цель США преследовали в 1990-х, преследуют и сейчас. Украину сделали жертвенным агнцем, но Россия не играет в игры. Она не идет на уступки, а побеждает… Именно этого она и достигнет. Запад потерпит поражение, а Украина погибнет…"



Подрывать доверие к эксперту ООН Скотту Риттеру стали заблаговременно еще в 2003 году. Обвинение против него было такое: "Непристойное поведение с несовершеннолетними", оказавшимися… "офицерами полиции под прикрытием", выдававшими себя в разговорах с Риттером за 16-летнюю а другая – за 15-летнюю девушку". Свои полгода Риттер тогда отсидел, а госсекретарь Пауэлл огласил потом в ООН мнение специально подобранного "эксперта" – "иракского эмигранта в Германии" (красота!).



В 2003 году по доносу Пауэлла ("нам один надежный иракский эмигрант говорил…") на Ближнем Востоке была война. Потери иракцев в той войне составили примерно 620.000 человек. Потери англосаксов известны точно: США – 4.507 человек, англичан – 139. Найдено "иракских ОМП" = 0,0000 (считай хоть в килограммах, хоть в "чайных ложках" госсекретаря США)…



Так что миром действительно правит американская ложь – когда-то по расширению НАТО на восток, потом по Ираку, теперь по Украине?