Кто управляет Францией? Как США превратили Пятую республику в свою колонию, - В.Прохватилов

17:12 30.01.2023 Кто управляет Францией?

С самого начала специальной военной операции России на Украине французский президент Эммануэль Макрон не устает помогать "незалежной" даже в ущерб боеспособности собственной армии. Так, на днях он заявил о возможных поставках танков Leclerc на Украину, что лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием. "Французская армия доведена до предела, и это очень опасная эскалация в сторону третьей мировой войны", - отметил Филиппо.



То, что французская армия не в лучшем состоянии, ни для кого не секрет. Лишним доказательством этого служит фактическая потеря Францией своих зон влияния в Африке, откуда французских военных изгоняют в первую очередь из-за их неспособности справиться с терроризирующими ряд бывших колоний Франции полчищ всевозможных боевиков.



Кумир французской армии, бывший глава генштаба французских Вооруженных сил генерал Пьер де Вилье в конце прошлого года заявил, что Европа, в том числе и Франция, не заинтересованы в конфликте на Украине.



"Эта война - не в интересах европейских стран, уж точно не Франции, возможно, в интересах США, но совершенно не в наших", - сказал харизматичный генерал, подавший в отставку из-за резких расхождений с Макроном в отношении военного строительства.



Точку зрения Пьера де Вилье разделяет большинство французских военных и аналитиков спецслужб, сказала в разговоре со мной сотрудник Парижской Академии геополитики Алеся Милорадович. Она отметила, что в конце марта прошлого года Макрон уволил главу военной разведки Франции генерала Эрика Видо, так как тот был категорически против поддержки Украины, ссылаясь на и без того предельно низкую боеспособность французской армии.



Как же могла сложиться такая ситуация, когда во главе одной из ведущих военных держав оказался политик, идущий против коллективной воли своей армии?



Все дело в том, что бывший финансист Ротшильдов Эммануэль Макрон - на 100% продукт мягкой силы американских спецслужб.



Как сообщает близкий к знаменитому публицисту Тьерри Мейсану портал Reseau International, в 2012 году ЦРУ и АНБ поручили ведущим мировым консалтинговым компанииям McKinsey и Boston Consalting Group "внимательно следить за президентской кампанией во Франции". "Архитектором Макрона стала группа McKinsey, которая совершила настоящий подвиг, избрав в президенты неопытного политика, чтобы разрушить французское общество".



Со всей серьезностью подойдя к ответственном поручению американских спецслужб, McKinsey и Boston Consalting Group (BSG) в годы президентства Макрона стали практически монопольными консультантами правительства Франции по логистике государственных программ в оборонной, климатической и миграционной политике, а также в разработке пандемийной стратегии.



В декабре прошлого года сотрудники Национальной финансовой прокуратуры Франции (Parquet national financier, PNF) пришли с обысками в штаб-квартиру партии "Возрождение" Эммануэля Макрона и парижские офисы международной консалтинговой компании McKinsey в рамках расследования о незаконном финансировании предвыборных кампаний Макрона в 2017 и 2018 годах. Дело было открыто в ноябре по результатам расследования комиссии французского Сената в отношении ряда иностранных консалтинговых компаний. В сенатском докладе говорится, что государственные расходы на привлечение таких консультантов увеличились более чем вдвое в период с 2018 по 2021 год и превысили миллиард евро. В докладе также утверждается, что McKinsey, получавшая многочисленные государственные контракты, в течение десяти лет не платила никаких налогов во Франции благодаря льготному налоговому соглашению.



В свое время, для президентской кампании Макрона McKinsey создала партийный проект Macron En Marche. Глава французского филиала американского Института Аспена Жан-Пьер Жуйе основал аналитический центр Les Gracques ("Гракхи"), который разработал стратегию предвыборной кампании Макрона и поддерживает его до сих пор.



"Гракхов" финансируют Ротшильды. Одним из основателей этого аналитического центра, которые французские СМИ прозвали ультралиберальной "криптополитической" структурой, является Гийом Ханнезо, бывший управляющий партнер холдинга Rothschild & Co.



Кандидатура Макрона на пост президента Франции была рассмотрена и одобрена еще в 2008 году, когда Жак Аттали познакомил его с Франсуа Энро, другом Джорджа Сороса и правой рукой Давида де Ротшильда в Rothschild & Cie.



Аналитики Les Graques разработали перспективную программу модернизации французской промышленности, прежде всего французской оборонки, которую, по сути, и реализует Макрон, причем весьма усердно. Эта модернизация нацелена на подчинение французской экономики американским транснациональным компаниям.



В 2020 году во Франции вспыли факты причастности крупнейшего в мире американского инвестиционного фонда BlackRock к радикальной пенсионной реформе правительства Эммануэля Макрона, вызвавшей гнев французов. Рассвирепевшие профсоюзные активисты и "желтые жилеты" ворвались в парижский офис BlackRock, устроили погром, порвали документы и нарисовали на стенах черной краской граффити, в которых компания названа "преступной". Еще они заявили, что BlackRock наживается на начатой Макроном реформе пенсионной системы и что "огромная фирма с Уолл-стрит… пытается за кулисами разрушить систему социальной защиты в стране".



"Люди думали, что голосуют за Макрона, а получили BlackRock", - пишет l'Humanité.



"По приглашению Макрона во Францию зашел американский инвестиционный фонд BlackRock, причем так удачно, что во Франции ничего своего не осталось", – рассказывает Алеся Милорадович. - Во французских СМИ Макрона называют не иначе как президентом компании BlackRock France".



Главу BlackRock Ларри Финка Le Monde называет презираемым общественным мнением "сатаной финансов" (Satan de la finance). Однако, Макрон так не считает. Вслед за BlackRock во Францию мощно зашли, как сообщает британская Financial Times, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, HSBC и другие монстры Уолл-стрит.



Настоящим предательством стратегических интересов страны во Франции назвали инициированную Макроном продажу энергетических активов машиностроительного гиганта Alstom американской General Electric.



"Американцы тогда обещали, помимо прочего, создание тысячи новых рабочих мест и сохранение головных офисов во Франции в течение десяти лет... Семь лет спустя ни General Electric, ни исполнительная власть [Франции] не выполнили условия контракта: уничтожено 5 тысяч рабочих мест, две трети головных офисов теперь находятся за пределами территории, стратегические патенты попали в руки американцев, ключевые навыки были переданы на аутсорсинг… Короче говоря, Франция потеряла значительную часть своего суверенитета в главном стратегическом секторе: энергетике". - пишет портал независимых журналистских расследований Off-Investigation.



к прохватилову.jpg"Макрон принял Францию ведущим европейским экспортером электроэнергии и превратил в нетто-импортера электричества", - так в разговоре со мной подвел черту под энергетической политикой Макрона правнук знаменитого главы сыскной полиции Российской империи генерала Аркадия Кошко Дмитрий де Кошко.



Что ожидает Макрона в будущем? Сейчас он набирает, как ему кажется, внешнеполитические очки, следуя курсом, указанным из Вашингтона, и прежде всего в том, что касается военной помощи киевскому режиму.



Но возмущение не только простых французом, но и значительной части французских элит, внешней и внутренней политикой Макрона нарастает.



Итоги расследования "Маккинсигейта" могут быть весьма печальными для действующего президента Пятой республики. Да и накрывшая Францию волна массовых забастовок и манифестаций против пенсионной реформы не сулит Макрону ничего хорошего уже в ближайшем будущем.



Осенью 2021 года бывший президент Франции Николя Саркози (занимал этот пост в 2007–2012 годах) был осужден по делу о нарушениях при финансировании своей кампании в 2012 году. Он был признан виновным в превышении допустимого законом лимита расходов на кампанию. Саркози в итоге получил год лишения свободы, но отбывает его дома.



У Макрона хорошие шансы повторить судьбу своего предшественника. Но неприязнь французов к выдвиженцу Ротшильдов столь велика, что домашним арестом Макрон, на мой взгляд, не отделается.



Владимир Прохватилов – старший научный сотрудник Академии военных наук



30.01.2023 Источник - Столетие

