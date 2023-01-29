Узбекистан начал импортировать российский бензин АИ-80 из-за холодов

19:06 30.01.2023

Узбекистан начал импорт из России бензина марки АИ-80 из-за холодов

30 января 2023, Валентина Григоренко

Узбекистан начал налаживать импорт бензина марки АИ-80 из России для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период, сообщили в пресс-службе компании "Узбекнефтегаз".



В сообщении говорится, что в связи с резким похолоданием на территории республики в декабре 2022 года и январе 2023 года, а также введением ограничений на деятельность автозаправочных станций спрос населения на автобензин марки АИ-80 резко вырос по сравнению с предложением, это в свою очередь вызвало дефицит на автозаправочных станциях, передает ТАСС.



В пресс-службе добавили, что со стороны АО "Узбекнефтегаз" в целях обеспечения нужд отраслей экономики и населения республики качественным автобензином по доступным ценам наряду с отечественной продукцией, выпускаемой на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе, находящемся в ведении акционерного общества, налажен импорт готовой продукции.



Ранее сообщалось, что власти Узбекистана прорабатывают многостороннее соглашение по транспортировке газа из России с учетом национальных интересов Ташкента.



Во вторник Газпром и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере.