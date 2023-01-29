|Узбекистан начал импортировать российский бензин АИ-80 из-за холодов
19:06 30.01.2023
Узбекистан начал импорт из России бензина марки АИ-80 из-за холодов
30 января 2023, Валентина Григоренко
Узбекистан начал налаживать импорт бензина марки АИ-80 из России для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период, сообщили в пресс-службе компании "Узбекнефтегаз".
В сообщении говорится, что в связи с резким похолоданием на территории республики в декабре 2022 года и январе 2023 года, а также введением ограничений на деятельность автозаправочных станций спрос населения на автобензин марки АИ-80 резко вырос по сравнению с предложением, это в свою очередь вызвало дефицит на автозаправочных станциях, передает ТАСС.
В пресс-службе добавили, что со стороны АО "Узбекнефтегаз" в целях обеспечения нужд отраслей экономики и населения республики качественным автобензином по доступным ценам наряду с отечественной продукцией, выпускаемой на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе, находящемся в ведении акционерного общества, налажен импорт готовой продукции.
Ранее сообщалось, что власти Узбекистана прорабатывают многостороннее соглашение по транспортировке газа из России с учетом национальных интересов Ташкента.
Во вторник Газпром и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере.