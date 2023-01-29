Умер легендарный канадский хоккеист Бобби Халл

23:21 30.01.2023

На 85-м году жизни 30 января умер обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэкхокс" канадец Бобби Халл, написала в Twitter Ассоциация бывших игроков НХЛ.



Отмечается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.



Халл родился 3 января 1939 года. Спортсмен играл за "Чикаго" 15 сезонов - 1036 матчей, он был признан лучшим снайпером "ястребов" в регулярных чемпионатах - 604 шайбы, в плей-офф - 62 шайбы, а также был третьим бомбардиром в регулярных чемпионатах - 1153 очка. Кроме того, в НХЛ хоккеист провел 18 матчей за "Виннипег Джетс" и девять - за "Хартфорд Уэйлерс". Халл три раза становился обладателем "Арт Росс Трофи" - лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, дважды - "Харт Трофи" - самым ценным игроком регулярного чемпионата.



В 1983 году его ввели в Зал хоккейной славы, в 2011-м Халлу установили памятник возле домашней арены "Блэкхокс".



Канадец 12 раз участвовал в Матчах звезд НХЛ. В составе сборной Канады принял участие в Суперсерии 1974 года против команды СССР.