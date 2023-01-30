Россия и Пакистан договариваются о дисконте на нефть, В.Скосырев

00:05 31.01.2023

30.01.2023

Индия ревниво следит за потеплением между Москвой и Исламабадом

Владимир Скосырев



В Москве состоялись переговоры между Сергеем Лавровым и Билавалом Бхутто Зардари, главами МИД России и Пакистана. По международным делам речь шла, в частности, об Афганистане, взаимодействии против терроризма. Но для Пакистана, охваченного экономическим кризисом, важны поставки энергетических продуктов из России. Исламабад хотел получать их с дисконтом, как и Индия. Согласия пока нет. Зардари сказал, что Пакистан выступает за мирное урегулирование в Украине, хотя позицию Исламабада нельзя назвать полностью нейтральной. Он поставлял Киеву боеприпасы и, возможно, оружие.

Лавров на пресс-конференции по итогам встречи сказал, что Пакистан – важный внешнеполитический партнер России. Москва и Исламабад тесно сотрудничают в ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Они также стремятся наращивать сотрудничество по экономике. В Пакистане 20 января прошли переговоры на эту тему между министрами двух стран. В связи с этим глава российской дипломатии указал, что еще Зульфикар Али Бхутто, дед нынешнего главы МИД Пакистана, хотел, чтобы советские специалисты занялись поисками нефти в его стране. Напоминание вполне уместное. Особенно если вспомнить перепады в отношениях Москвы с Исламабадом и трагическую родословную семьи министра Зардари.



В конце 1970-х и 1980-х годах боевики, воевавшие против советских частей в Афганистане, обучались и экипировались на базах в Пакистане. Зульфикар Али Бхутто стремился нормализовать связи с СССР. Но судьба деда министра, как и матери Беназир Бхутто, была трагичной. Зульфикар Али Бхутто, занимавший в 70-х посты и президента, и премьер-министра, был свергнут армией и казнен, как полагают, по указанию главы хунты Зия уль-Хака.



А Беназир, мать нынешнего главы МИДа, принадлежавшая к знатному роду Бхутто, дважды была премьер-министром, но стала жертвой террористического акта после возвращения на родину из ссылки. Возникает вопрос: как столь трагичная родословная влияет на позицию министра? Ответ очевиден: никак. Он обязан следовать линии своего правительства. И поэтому на пресс-конференции в Москве по проблеме Украины он говорил о готовности способствовать мирному урегулированию, не упомянув о том, что Пакистан поставлял боеприпасы и, возможно, оружие Киеву.



Лавров тоже эту тему не поднимал. Но подчеркнул, что надежды пакистанцев на то, что США не будут препятствовать поставкам российских энергетических товаров, иллюзорны. Ведь США не гнушаются даже террористическими актами, чтобы сорвать экспорт российских углеводородов. Недаром замгоссекретаря США Виктория Нуланд почти восторженно отозвалась о подрыве газопровода "Северный поток – 2".



Как видно из высказываний обоих министров, соглашения о цене на российскую нефть пока нет. Это предмет дальнейших консультаций, так же как и по строительству трубопровода Карачи–Лахор с участием России. Зато по Афганистану взаимопонимание достигнуто. Стороны укрепят взаимодействие против терроризма и в интересах стабилизации обстановки в Афганистане в рамках ШОС. Пока правительство "Талибана" (движение запрещено в России) не реализовало призыв международных организаций создать правительство на инклюзивной основе – с участием всех этносов. Россия не признала новую афганскую власть, тем не менее сотрудничает с ней, желая положить конец проникновению террористических группировок в Центральную Азию.



За переговорами Москвы и Исламабада ревниво следят в Дели. Близкая к правящим кругам индийская газета Economic Times пишет, что Пакистан борется с энергетическим кризисом и кризисом платежного баланса. Запасов иностранной валюты хватит на три недели, а без нее не закупить товары первой необходимости, в первую очередь нефть. Поэтому Пакистан почти год просил Россию предоставить пакет энергетических продуктов. А Москва, по сведениям источников газеты, опасается, как бы экстремистские группировки, свившие гнездо в Пакистане, не распространили влияние своей радикальной идеологии на соседние государства.



Россия, напоминает газета, за последние месяцы стала самым большим поставщиком нефти в Индию. А проект строительства трубопровода в Пакистане от Карачи до Лахора так и остается подвешенным. Зато пакистанская фирма Project Shipping направила 146 контейнеров продукции пакистанских оружейных заводов в Украину. Они шли из порта Карачи до порта Гданьск в Польше.



Очевидно, российской дипломатии приходится учитывать этот фактор в разработке политического курса по отношению к пакистанскому партнеру.