Иран под угрозой большой войны? - Дм.Минин

00:47 31.01.2023

Был ли Иран под угрозой большой войны?



Удар беспилотников по иранским военным объектам в ночь на 29 января, скорее всего, нанесен объединенными усилиями Израиля и США. На это указывает ряд обстоятельств, взять хотя бы визит в Израиль в момент атаки директора ЦРУ У. Бернса. Официально обе стороны свою причастность к атаке не подтвердили, что отличается от их обычной практики, когда они едва ли не хвастают нанесением какого-либо ущерба Ирану. Отказ от признания своего участия в проведенной акции, по-видимому, объясняется тем, что это лишь одна операция из серии проведенных за последнее время против Ирана, причем некоторые из них принесли жертвы среди мирного населения. И, наверное, это далеко не последний акт в разворачиваемой Вашингтоном и его региональными союзниками крупномасштабной кампании по смене власти в Тегеране и открывать свое лицо уже сейчас в их планы не входит. Кроме того, гордиться какими-то ощутимыми результатами тоже не приходится.



На кону не только попытка изменения курса Ирана на международной арене, но и с израильской стороны – срыв неблагоприятных, как она считает, договоренностей по иранской ядерной программе, а с американской – вывод Ирана из числа поставщиков российской армии в условиях проведения СВО. При этом американцы постарались еще и подорвать какие-либо будущие позитивные шаги Нетаньяху на российском направлении. Высокопоставленный американский чиновник заявил газете The New York Times, что за этими действиями целиком стоял израильский МОССАД: дескать, с него и спрашивайте. The Wall Street Journal написала, что нападение было делом рук Израиля и, скорее всего, было нацелено на лабораторию или логистический центр, а не на склад боеприпасов.



Правда, тут же подсуетился Киев, выскакивающий по всякому поводу, намекая, что он стоит за всем на свете. Советник В. Зеленского М. Подоляк написал в "Твиттере": "Взрывоопасная ночь в Иране – производство беспилотников и ракет, нефтеперерабатывающие заводы. Мы вас предупреждали". МИД Ирана по этому поводу уже вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране и, наверное, тоже о чем-то "предупредил". Никто в мире больше всерьез к украинским похвальбам не отнесся.



По сути, данный удар по иранским объектам явился завершающим актом стартовавших 23 января в Израиле крупнейших совместных учений, которые США когда-либо с израильтянами проводили, Juniper Oak ("Можжевеловый дуб"). Центральное командование США и израильские военные задействовали в них почти 6500 военнослужащих США, а также более 1100 израильских военнослужащих. Участвуют 100 американских военных самолетов и 42 израильских, включая 4 бомбардировщика-невидимки F-35 и 4 тяжелых ядерных бомбардировщика B-32, по крайней мере 4 истребителя F-18, а также два дальнобойных беспилотника MQ-9 Reaper и самолеты-заправщики. В учениях с боевой стрельбой предполагалось использовать 81 500 тонн боеприпасов, РСЗО армии США HIMAR, ракетные установки, бомбы с лазерным наведением и крылатые ракеты-невидимки. Они должны были охватить все области ведения войны, включая космическую и электронную. Впервые израильский флот взаимодействовал с авианосной ударной группой во главе с авианосцем USS George H. W. Bush. Ракетные катера и подводные лодки имитировали совместные миссии с ней, а также отрабатывали заправку израильских ракетных кораблей Saar 5 американским судном-заправщиком для расширения их радиуса действия.



Находившийся на учениях представитель Пентагона заявил: "Я действительно думаю, что их масштаб имеет отношение к целому ряду сценариев, и Иран может сделать из этого определенные выводы".



Сосредоточение такого потенциала дало основания некоторым мировым СМИ объявить в ночь удара по иранским объектам о начале полновесного американо-израильского вторжения в Иран. До этого, конечно, было далеко, пехоты, во всяком случае, явно не хватало, но не приходится сомневаться, что если бы Тегеран попытался ответить, то столкнулся бы со второй, гораздо более мощной волной ударов. Однако на такую провокацию Иран не поддался. Персы давно знают, что блюдо мести надо подавать холодным, и умеют это делать. Они подождут, пока заокеанские гости уберутся из местной акватории, а потом все начнется сначала и облегчения Израилю для демонстрации силы не будет.



Близкий к израильским спецслужбам DEBKAfile сообщал, например, в январе о проведенных в Иране учениях Zolfaqar 1401, на которых иранские беспилотники-камикадзе Ababil 5 имитировали удар по макету израильского военно-морского порта на Красном море в Эйлате. Иранские военные планировщики разработали для учений точную копию целевой базы, а также имитацию израильского корвета класса Sa'ar 6. В качестве возможной цели на учениях фигурировал также израильский ядерный центр Димона в пустыне Негев. "Можжевеловый дуб" эту неприятную для Израиля перспективу не устранил.



Макет базы ВМФ Израиля в Эйлате, пораженный беспилотниками Ирана на учениях



Да и эффективность нанесенных ударов по иранским военным объектам крайне сомнительна. В новостях, впоследствии оказавшихся фейковыми, указывалось чуть ли не до десятка важнейших предприятий отрасли по всей стране. На деле, очевидно, серьезно пострадал один склад боеприпасов в Исфахане, а расположенная в этом городе крупнейшая фабрика беспилотников практически не пострадала. Ее защита оказалась достаточно прочной, к тому же это не были серьезные ракеты, а лишь низколетящие беспилотники с малой боевой нагрузкой, призванные побудить иранцев "раскрыться" для последующего более сокрушительного налета. Поскольку этого не произошло, можно сделать вывод о том, что иранская армия была готова к подобному сценарию, из-за чего авторам пришлось его закруглить в самом начале.



Иранская армия проводит учения в районе Исфахана



Предполагать, что из-за данной атаки Иран приостановит свои оборонные программы или поменяет избранный путь, не приходится. Скорее, наоборот, он лишь укрепится в своих намерениях, понимая, что его не оставят в покое.



Для Нетаньяху же этот шаг довольно опрометчивый. "Проблему Ирана" таким образом не решить, а вот, если будет действительно нанесен ущерб поставкам оттуда необходимой для России продукции без приобретения чего-либо другого, Нетаньяху только потеряет возможность доверительного общения с Москвой. Стремление США в данной ситуации умыть руки и все свалить на израильского премьера – наглядный пример того, насколько США могут быть Израилю "полезны".



ДМИТРИЙ МИНИН | 30.01.2023