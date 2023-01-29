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Bloomberg: Запад дошел до безрассудства в стремлении победить Путина на Украине
02:27 31.01.2023

Bloomberg
США

Запад слишком глубоко увяз на Украине
Bloomberg: Запад дошел до безрассудства в стремлении победить Путина на Украине

Европа и США взяли на себя новые обязательства перед Украиной и начали призывать к военной интервенции, пишет автор. Эта жажда победить Россию безрассудна - достаточно вспомнить оглушительные фиаско недавних геополитических игр Запада.

Стремление победить Владимира Путина приобретает опасный и безрассудный оборот. Ситуация во многом похожа на Ирак.

Опасная новая эпоха в глобальной политике началась со свежих и весьма драматических военных обязательств перед Украиной, которые взяли на себя Европа и Соединенные Штаты. Мы должны немедленно признать ее угрозу, не поддаваясь самообману и избегая эвфемизмов.

Несмотря на введенные год назад суровые экономические санкции [...], Россия, как и прежде, не желает вести переговоры о прекращении вооруженных действий. Она проводит мобилизацию дополнительных сил и бомбит критически важную инфраструктуру Украины. Ее президент Владимир Путин в ответ на решение Запада направить Киеву танки может пойти на дальнейшую эскалацию и начать действовать еще более яростно.

Между тем нет никаких признаков того, что русские разочаровались в своем "безрассудном" руководителе или возмущены его действиями. Мало кто оспаривает усиливающуюся уверенность Путина в том, что нравственно деградирующий Запад объединился против России.

Нет также свидетельств того, что народы и правительства глобального юга, в наибольшей степени страдающие от последствий этого вооруженного конфликта, решительно настроены против Путина или что большая часть мирового населения видит какие-то качественные различия между российской военной операцией на Украине и вторжением США в Ирак. В Индии, которая вроде бы находится в союзе с Западом, недавно был проведен опрос, в результате которого выяснилось, что больше людей винят в военных действиях на Украине не Москву, а Вашингтон и государства НАТО.

В отсутствие публичных дебатов также совершенно непонятно, поддерживают ли жители западных стран усиление конфронтации с Россией. На самом деле, их мнением практически никто не интересуется. Население Германии резко разделилось в вопросе об отправке танков "Леопард 2" на Украину, и там шли длительные дискуссии на эту тему. Власти США и Британии практически не информировали своих граждан о решении направить в зону конфликта современное вооружение.

Западу сегодня выгоден широкий и почти никем не оспариваемый консенсус, сложившийся в аналитических центрах и СМИ основного направления, которые уверены: поражение России, а то и ее полная капитуляция чрезвычайно важны для обеспечения территориальной целостности Украины и ее будущего как суверенного государства. Может быть, они и правы. Но вера в то, что наша политическая и медийная элита мыслит правильно и поступает мудро, не очень-то соответствует результатам ее деятельности за последние годы.

Все крупные страны западного альянса причастны к военным фиаско, разорившим и опустошившим целые регионы в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Политические лидеры доводили дело до вполне предсказуемых катастроф, а их при этом поддерживал дружный хор средств массовой информации, начиная с Fox News и кончая Economist, которые заглушали либо целенаправленно очерняли мнения несогласных.

Есть все основания для тревоги, когда интеллектуально-промышленный комплекс Запада, не наказанный за свои пагубные просчеты, вновь громко призывает к военной интервенции, но на сей раз - против [...] лидера ядерной державы.

Еще хуже другое. Остальных в такой обстановке не очень-то тревожит это шоу склонной к просчетам элиты, которая снова принимает меняющие историю и географию решения без должного демократического надзора за ее действиями. В тех странах, где в последние годы происходили политические землетрясения, линии разлома между правителями и народом снова могут легко расшириться. Как умело продемонстрировал Дональд Трамп, демагоги всегда готовы воспользоваться недовольством людей бесконечными, дорогостоящими и безнадежными войнами.

Будущее Украины как демократии тоже все больше застилают тучи, если задуматься о судьбе тех государств, которых щедро одаривали оружием и долларами. До конфликта это была одна из самых коррумпированных стран в мире, а теперь она еще больше отдалилась от появления честной и подотчетной элиты. Когда со временем будет проведен подробный учет финансовых злоупотреблений и нравственных преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта, последний скандал с участием людей из окружения президента Зеленского покажется мелочью.

Появляется слишком много признаков того, что поиск союзников для участия в конфликте, который, по сути, превратился в войну Запада против Москвы, негативно влияет на политические и нравственные суждения. Так, Индию в США и Европе регулярно называют противовесом китайским и российским самовластным руководителям, хотя правительство этой страны, в котором преобладают сторонники превосходства индуистов, усиливает наступление на демократию, а Нью-Дели наращивает закупки российской нефти. Преобладает какая-то странная забывчивость по поводу двух мировых войн, и Германия под громкие аплодисменты Запада перевооружается и отправляет боевую технику на свои прежние поля сражений.

Один простой исторический урок, которым пренебрегают практически все государства, состоит в том, что власти становятся все более безрассудными, когда военная эскалация начинает казаться единственной дорогой к миру. Лидеры Японии, которая тоже была милитаристским ужасом в 20 веке, лихорадочно перевооружают свою страну, не обращая внимания на колоссальный дефицит бюджета.

Нет нужды говорить о том, что Токио не анализирует подробно опасности, связанные с милитаризацией (эти опасности исходят от Пекина и Москвы, с которыми он воевал). Более того, Япония даже не пытается объяснить, как страна с острой нехваткой молодежи будет комплектовать свою увеличивающуюся и крепнущую армию личным составом.

Такая безответственность в равной мере характерна и для западного политического истэблишмента, который пытается расширить военное присутствие своих государств за рубежом вопреки внутренним экономическим кризисам. А это становится четким и ясным предупреждением о том, что впереди нас ждет большой и разрушительный пожар.

Автор: Панкадж Мишра (Pankaj Mishra)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675121220


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