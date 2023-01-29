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Эффектная пауза. Почему Иран не обвиняет Израиль в атаке на его базы, - Ст.Тарасов
02:41 31.01.2023

Станислав Тарасов

Эффектная пауза. Почему Иран не обвиняет Израиль в атаке на его базы

Иранские власти дают понять, что у страны нет планов нападать на кого-то бы то ни было, включая Израиль. Сейчас Тегеран выдерживает весьма эффектную политическую паузу, готовясь дать отбой тревоге. Но что будет дальше?

После того как в западной прессе появились сообщения о нанесении в ночь на 29 января ударов по военным объектам Ирана, о том, что в Тегеране были атакованы правительственные здания, в частности, штаб-квартира Корпуса стражей Исламской революции, а также база спецназа "Кудс", стало складываться ощущение, что против Ирана осуществляется внешняя агрессия. Официальная реакция Тегерана последовала только утром.

Министерство обороны сообщило, что его подразделения ПВО отразили атаку беспилотников на военную мастерскую в центре города Исфахан. Исходя из этого, можно говорить, что данный инцидент является единственным, а факты взрывов на оборонных предприятиях в городах Хамадан и Кередж, где собирают военные БПЛА, официально не подтверждаются.

Однако созданная Тегераном "информационная пауза" стала быстро заполнялась зарубежными журналистами.

Первым бросился в атаку арабский телеканал Al Arabiya. Ссылаясь на свои источники, он утверждал, что к атаке на военный объект в Исфахане "причастны США и еще одна страна". Вслед за этим The Associated Press заявило, что "Тегеран стал мишенью предполагаемых ударов израильских беспилотников на фоне теневой войны со своим ближневосточным соперником, поскольку его ядерная сделка с мировыми державами рухнула".

При этом на стержень такой комбинации нанизывались сопутствующие события.

Накануне израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что 27 января 2023 года директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Израиль и провел переговоры с представителями израильских властей, в частности, с главой разведки "Моссад" Давидом Барнеа.

Немногим ранее Израиль посещал помощник президента США по национальной безопасности Джек Салливан. По данным американского портала Axios, разговор шел и о планах в конце января - начале февраля усилить экономическое давление против Ирана, обещались и "некие военные действия".

Некоторые западные эксперты стали вплетать в эту комбинацию и резкие осложнения между Баку и Тегераном в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране - мол, Баку провел в отношении Тегерана "акт мести". При этом за нападением на азербайджанское посольство сразу же последовало нападение на синагогу в Иерусалиме.

Ситуация остается загадочной, так как предоставленные Ираном видеозаписи и официальные отчеты не подтверждают нанесение ударов беспилотниками. Были обнаружены и подтверждены только самодельные так называемые дроны-самоубийцы. Настораживает другое.

Тегеран принес официальные извинения Баку за нападение на его посольство, президенты двух стран обсудили ситуацию в телефонном разговоре. Тем не менее Азербайджан принял решение эвакуировать посольство, что косвенно указывает на предварительную подготовку некоего конфликта с Ираном по "украинскому сценарию": вести дело к ослаблению Тегерана чужими руками, а через него ослабить позиции России на Кавказе и Ближнем Востоке.

Но вот в чем загадка. Официальный Тегеран не выступает с резкой критикой в адрес Израиля.

Хотя, как считает иранское агентство IRNA, "налицо основная пропагандистская линия Израиля, который пытается связать эти события в единый узел, вбрасывая сообщения с опорой на якобы слухи от жителей страны, чтобы представить обстановку в Иране как небезопасную и вызвать тревогу у иранских граждан".

Однако это сюжет из "обычного сериала": Израиль не скрывает намерений раскачивать политическую ситуацию в Иране на фоне напряженности вокруг ядерной программы, а на это накладывается сотрудничество Тегерана с Москвой на фоне украинского конфликта.

Россия имеет хорошие отношения, как с Израилем, так и с Ираном и Азербайджаном, в ситуации резкого обострения конфликта вокруг Тегерана она может выступить посредником, которому доверяют все стороны, способствовать тому, чтобы удержать их от катастрофического сценария.

Впрочем, пока военной эскалации в треках Иран - Израиль или Иран - Азербайджан не намечается, хотя сохраняется риск наземных столкновений на прокси-территориях. Вместе с тем иранские власти дают понять, что у страны нет планов нападать на кого-то бы то ни было, включая Израиль.

Сейчас Тегеран выдерживает весьма эффектную политическую паузу, готовясь дать отбой тревоге. Происходящее можно считать частью информационной и дипломатической войны с тезисами о "готовящемся иранском нападении" и "угрозе израильских атак на Иран и его реакторы". Но вопрос в том, ограничится ли все только информационной и дипломатической сферой.

Источник - REGNUM
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