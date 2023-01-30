 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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12:45  РосАрта накрыла и прикопала британских инструкторов морского спецназа в Очакове
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00:08  Эрдоган спасовал перед иранским влиянием в Сирии, - И.Субботин
00:07  Что мешает и помогает развитию российско-турецких отношений, - Виктор Надеин-Раевский
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16:06  Казахстан пакостно отменил "визаран"
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Правящая КазПартия "Аманат" созывает XXV внеочередной съезд
10:48 31.01.2023

Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного XXV съезда.
Как сообщает пресс-служба партии, мероприятие пройдет 7 февраля 2023 года в Астане.

В работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны.

Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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