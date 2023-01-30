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|Правящая КазПартия "Аманат" созывает XXV внеочередной съезд
10:48 31.01.2023
Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного XXV съезда.
Как сообщает пресс-служба партии, мероприятие пройдет 7 февраля 2023 года в Астане.
В работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны.
Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.
Динара Халдарова