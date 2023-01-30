Правящая КазПартия "Аманат" созывает XXV внеочередной съезд

10:48 31.01.2023

Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного XXV съезда.

Как сообщает пресс-служба партии, мероприятие пройдет 7 февраля 2023 года в Астане.



В работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны.



Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.



Динара Халдарова