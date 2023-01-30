 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывший мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев вычеркнут из числа Узбсенаторов и членов Ташгоркенеша
11:01 31.01.2023

Бывший хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев исключен из списка членов Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента Узбекистана). Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Причиной исключения названо досрочное прекращение полномочий Артыкходжаева в качестве депутата Ташкентского городского кенгаша (совета) народных депутатов и его письменное заявление о сложении своих сенаторских полномочий.

Артыкходжаев был уволен с поста хокима 16 января за провал подготовки к зимнему сезону, а также, как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, "за пустые разговоры, за лживые ''сводки'', за бессовестность, за то, что оторвался от земли".

27 января бывший мэр досрочно сложил полномочия депутата городского кенгаша, что влечет за собой и прекращение его сенаторских полномочий - согласно статье 4 закона о статусе депутата Законодательной палаты и члена сената.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergana.plus
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