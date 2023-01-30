Еще одна узб-журналистка Мавжуда Мирзаева задержана по "делу Компромата"

11:34 31.01.2023

Источник: Мавжуда Мирзаева задержана по "делу Компромата"

Журналистка, бывший руководитель пресс-службы Министерства занятости и трудовых отношений Мавжуда Мирзаева не выходит на связь уже два дня. Это связано с задержанием ранее другого журналиста Хуршида Далиева.



Как сообщили Kun.uz источники, знакомые с подробностями дела, бывший руководитель пресс-службы Министерства занятости и трудовых отношений Мавжуда Мирзаева задержана по "делу Компромата".



По их данным, Мавжуда Мирзаева в настоящее время находится под следствием в следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ). Также в отношении нее выдана санкция суда на 10 суток ареста.



Ее дочь Зарина Мирзаева также подтвердила информацию о том, что журналистка находится в следственном изоляторе СГБ. Вот уже два дня она не видела мать.



"Мы жили с мамой одни в доме. Меня очень беспокоит нынешнее состояние моей мамы. Почему они не передают нам, близким родственникам, никакой информации о деле? Я слышала, что будет десятидневное расследование", – рассказала она.



Напомним, 27 января директор сайта Human.uz Хуршид Далиев, главный редактор сайта Муслим Мирзажонов и другие сотрудники сайта были выведены из офиса издания, расположенного на территории Ташкентского государственного аграрного университета.



Позже в АИМК сообщили, что сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие и действительно задержали некоторых работников сайта. Подчеркивается, что ранее граждане обратились в правоохранительные органы с жалобой на сотрудников данного сайта.



Согласно данным пресс-службы СГБ, в отношении Хуршида Далиева и других лиц возбуждено дело по статье 165 (вымогательство) Уголовного кодекса.



В настоящее время проводится предварительное следствие. Участники процесса обеспечены адвокатом. Позже будет предоставлена более детальная информация.